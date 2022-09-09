悠遊音符間｜The Meaning Of Singing

在音樂劇的世界中，楊呈偉一直是非常獨特的存在，身為華人卻在音樂劇的殿堂—百老匯闖出自己的一片天；20歲就加入百老匯音樂劇「西貢小姐」演出展露頭角，也因為創立「第二代劇團」，致力致力推動亞裔表演者的發展，創造出屬於他極為獨特的存在，也獲獎無數。這一次它特別回台參與《夢幻愛程The Fantasticks》在台演出，希望透過相當具有代表性的外百老匯作品，帶給喜歡他的觀眾完全不一樣的想像，這次，除了這齣音樂劇，我們也跟楊呈偉聊聊，屬於他心目中的音樂狂想曲……

PHOTOGRAPHY LEON HUNG

才剛結束入境隔離，楊呈偉就加入《夢幻愛程The Fantasticks》劇組，準備演出這齣他眼中相當具有代表性的音樂劇。趁著中場休息，我特別利用零碎時間跟他聊聊，想要在他回歸舞台的這一刻，談談他眼中對於音樂劇的想像。

楊呈偉穿得輕鬆，訪問前特別跟我聲明他沒辦法看中文：「但我的國語跟台語還算流利，我們閒聊一下應該可以！」所以，這一場訪問就在國、台、英語三聲道夾雜中，相當有趣地展開。

對楊呈偉來說，《夢幻愛程The Fantasticks》其實對他是相當有意義的劇目：「大概1992時，我有參與這一齣戲的演出，演出裡面兒子Max的角色。」楊呈偉說自己一直以來很喜歡這齣戲，因為這是齣從音樂、旋律都很「漂亮」的作品：「它能夠在紐約演出很長一段時間，我覺得它可以一直吸引觀眾的的原因，是因為故事是每個人都可以接受、也都很喜歡的故事。」他說，在《夢幻愛程The Fantasticks》裡可以看得到很「甜」的故事，也可以讓觀眾瞭解身處的世界並沒有這麼簡單，這是他一直很喜歡這齣作品的原因之一，「我其實已經有一段時間沒有在舞台上了，在隔離的時間重新翻看了一下劇本，就這樣的瀏覽中，整個故事就已經讓我相當感動，，尤其是〈Try To Remember〉這個曲子，它讓我想到年輕的時候那個『甜蜜時刻』。」

楊呈偉說自己的第一場表演是在高中，在此之前都坐在舞台下拉小提琴的他，總是會想像站在舞台上是什麼樣的感覺：「我第一次登上舞台就是男主角，而且整個故事是有好多個女孩子在舞台上跟我『假裝談戀愛』，我就覺得：Oh my god！演戲真的可以體驗很不同的人生！」當自己感受到與台下的互動，那種很興奮的感覺是讓他一直得以留在舞台上的重要原因；對楊呈偉來說，參演音樂劇其實跟其他的藝術表演類型有很大的不同（「因為你在生活中不會動不動就唱歌！」話還沒說完，他就哈哈大笑），他說一位百老匯導演曾經跟告訴他，歌唱是一種更容易表達情感的方式：「所以如果沒辦法把話說得很清楚，那就用唱的吧！」笑聲中，楊呈偉說音樂劇對他而言是一個脫離現實的情境，是個讓自己相當放鬆的想望與期待，「那是一種很棒的感覺。」

楊呈偉說自己很喜歡在啟幕前的舞台，當燈光還沒亮、布幕還沒升起前，你可以感受到台下觀眾屏息以待的期待感，「那是一種很有希望的感覺，是一種讓演員深深感受到表演魅力的活力感。」

台灣的音樂劇還是在「發展」中，楊呈偉說自己回台參演《夢幻愛程The Fantasticks》其中有個很重要的目的，就是希望透過自己的「專長」來協助台灣建構更完善的音樂劇表演環境：「我覺得台灣很棒的地方，是因為在表演藝術產業大家都願意相互合作，一同把餅做大，等到產業成熟，才有相互競爭的空間。」天外飛來一筆「看啥人卡厲害」的台灣話，楊呈偉哈哈大笑，「不過，我看到這次製作團隊非常細心的準備，都是為了觀眾，這讓人很感動。」

楊呈偉的外婆是一位相當著名的聲樂家，他說外婆就是自己在音樂歌唱的啟蒙老師，而他這麼多年在美國發展，其實對於自己的台灣人身份仍是相當在意：「我有台灣人的古意精神！」在美國，他總覺得東方人在美國的表演藝術行業中，其實仍有那麼些不平等，「因為他們並不瞭解我們的人生與文化，在音樂劇中東方人的角色總是配角甚至是反派，這讓我很在意。」

於是，楊呈偉與一群大學朋友以華人觀點創作音樂劇，最具代表性的，就是他的首作《鋪軌》與改變自李安的經典國片《喜宴》，「其實我自己除了音樂家的身份外，我覺得自己還有一個倡議者的角色。」這或許是來自於他哥大國關的學歷有關，但楊呈偉覺得身為「人」就應該對於世界的平等盡一份力量，而這也是他與《喜宴》產生關係的原因：「有一次，一個朋友叫我看看《喜宴》，他覺得是很適合做成音樂劇的故事。」《喜宴》這個故事讓楊呈偉有所觸動，有衝突、有互動，也有滿滿的關懷，「這個故事在講文化的衝突，人們想要表現屬於自己的觀點與喜怒哀樂，我覺得每個人都有屬於自身心裡的衝突，以及面對社會既定的印象你會想要去突破跟對話的想像，這個故事其實就在告訴自己要勇敢，我覺得這也是讓美國社會重新認識東方與華人社會文化的很好媒介。」的確，歐美人士在這齣音樂劇中重新認識華人，認識東方人的面孔與東方人的歌唱，對楊呈偉來說，這是非常有意義的作品。

他眼中的音樂劇，音樂與故事必須要「一同前進」，這其實不是一容易的事，楊呈偉也在製作《喜宴》的學習過程中收穫良多，「每一首歌都要講一個故事，這是種屬於音樂劇的『動態性』；跟流行歌很不一樣，因為流行歌大多不太講故事，就是呈現一種心情，但音樂劇完全不一樣，講故事很重要。」楊呈偉說自己是喜歡故事的人，演出一齣戲就是體驗一個故事、體驗他人的人生，「可以體驗完全不同的人生，確實很過癮。」

笑說自己如果當初沒有進入音樂劇的世界，很可能現在就是一個法律從業人員（「因為我太太跟我媽都說我很愛吵架。」話還沒說完，楊呈偉就笑得很開懷），但對他來說，音樂就是滋潤人生的重要媒介，對楊呈偉的人生而言，才是重中之重的事，「真的，我喜歡音樂，超～～～喜歡的！」