感官探索新思路｜與當代藝術的微醺對話

藝術與佳釀你可以說是兩個不同觀點的同一件事，它們都有來自於時間累積所創造出的文化底蘊，也有屬於創作者的技藝所融會而出的豐厚內涵，兩者互為表裡，透過跨越時空與地域的對話，相互成就屬於文化的靈感泉源與鮮活風格。這一次，PRESTIGE 與格蘭路思將兩者融合為一，透過與當代藝術家唐寅九與策展人張禮豪對話，在《花園，與世界和解》個展中探索屬於藝術的感官體驗，展現屬於藝術與生活的新思路想像。

週三下午，有一種小週末的氛圍，在此情境中探索藝術思維，其實是件有趣的事。這一次，PRESTIGE 與格蘭路思邀請藝術愛好者進入宛儒畫廊，透過對於當代藝術的想像與思維，體驗屬於生活的風格與樂趣。

體驗的主題，從當代藝術家唐寅九的《花園，與世界和解》的個展出發。此次個展，既是唐寅九在台灣的第一次個展，也是接下來即將巡迴北京等地展覽的首站，而「花園」的想像，其實除了是我們記憶中花團錦簇的意象之外，在一定程度上亦可視為人們所稱的「家」的概念的延伸；的確，無論是西方大多居所經常得見所被人們悉心照料而井然有序的庭院，或者中國文人傳統裡以自然山水景物為樣本模擬而成的園林，都像是人們總是期待一個能夠作為承載生命，一個能夠暫時卸下受外在環境影響、暫離塵囂與瑣事的地方，人們確實會期待在這樣的空間，讓渙散的精神得到慰藉，而對於藝術家來說，其實也是一個轉化思維、沈浸身心的所處之地。

對唐寅九而言，如是的情感投射與他從中國移居到香港，復又於大疫之前入籍台灣這不斷移居的生命經驗息息相關，而展中主要的「某城記憶」與「我的花園」兩個系列創作，既有強烈衝突的抽象表現，偶爾也可見到隱約可辨的具象符號來點題。策展人張禮豪認為，透過隨機自由的筆觸和時而沉穩厚重、時而繽紛多彩的色塊交錯、重組，甚至斷裂的過程中，他不役於物亦不著於相地在畫面中逐步建構出詩意的空間與生命的韌性，或許亦可視為其長期以來對家屋的期待或想像。這其實與格蘭路思對於極致佳釀的創造過程，在意在傳統觀點中展現創新思維，更期待在經典中找到鮮活觀點共鳴的競彩想像，有著極為相似的精緻特點，因此PRESTIGE特別融合兩者，透過唐寅九色彩繽紛的抽象意境，展現屬於格蘭路思帶有有層次的花香、複雜細緻的風韻，以及對於與生活風格連結的執著。

對當代藝術創作者來說，生活中的種種意象都是創作的來源，在活動現場的對談中，藝術家、策展人與格蘭路思品牌大使黃偉綸也針對生活風格中擷取靈感的經驗做出分享，其中最有讓人感興趣的對話，是曾是調酒師的品牌大使曾經利用過自己熟悉的台灣小吃—牛肉湯的意象設計調酒的故事，讓唐寅九、張禮豪及到場貴賓忍不住頻頻探詢那個屬於台灣風味的記憶。的確，對於品酩與藝術創作，兩者皆是從生活中的記憶來擷取屬於自身的想像，從色彩、構圖到風味記憶，每一段記憶都是屬於自身的藝術風格，而這樣的連結，也讓生活中多了更多令人心曠神怡的深度互動，也創造了屬於自身的文化感應。

而後進入的品酩橋段，則由品牌大使帶領來賓體驗屬於格蘭路思的經典風格，從12年、25年到Whisky Maker’s Cut，展現了從「單純」出發的格蘭路思「不做簡單的事，只堅持做對的事」的品牌傳統。的確，蘇格蘭單一麥芽威士忌的元素並不複雜，就是水、大麥，以及用於陳年的橡木桶，而位於斯貝河畔創立於1879年的格蘭路思酒廠，如今仍使用與1879年建廠時同款設計的蒸餾器，並為了確保確保水源純淨，格蘭路思擁有5道私有飲水，且為了保育水源地更購入了周邊土地以確保水質潔淨無虞，透過比業界常規時間更漫長的篩選過程，萃取至為純淨優雅且充滿果香的酒液，更透過其他集團無法企及的珍貴橡木桶資源，讓堅持非過桶、桶桶雪莉原釀的信念得以貫徹，最後以天然琥珀酒色將富含獨特風味與韻致的威士忌裝瓶，完美展現格蘭路思追尋的純粹，創造輕盈細緻、圓潤醇郁口感，這與唐寅九藉由藝術分靈，讓內在的其他自我顯現於不同媒介上，透過自我不斷抗爭的過程展現「暫時和解」的某種狀態，讓藝術永遠存在變動的可能性，透過時間不斷的累積來展現屬於永恆不變、永遠不會完成的藝術觀點，有著異曲同工之妙。

藝術觀點，也延伸到了格蘭路思的限定版創作。格蘭路思攜手POPUPASIA 2022亞洲手創展合作，由共同策展人Filip Pagowski以展會主題「I’m 我是故我在」視覺，展現創作者在面對不確定的環境，持續堅持創作的初心與對於生活的熱情，向內探索真實自我，展現發自內心的優雅，做喜歡的事情、過有意義生活的風格展現；格蘭路思也打造了三款台灣限定格蘭路思《感官探索夜光限定版》，更以「感官探索夜光快閃店」思維創造五感體驗，邀請創作歌手YELLOW黃宣代言，匯聚各領域新銳，一同帶領大家探索格蘭路思威士忌的感官新思路。

的確，藝術創作與釀造威士忌，其實對於想像力的堆疊與傳統知識的累積，有著「表裡相依」的共通性，透過藝術家分享藝術旅程的不斷累積，與極致威士忌佳釀所創造的意象融合所創造的精彩體驗，其實也是相當有藝術風格的有趣想像，這樣的週間下午或許有些「偷閒」，卻在跳脫俗世繁雜與進入藝術思維中，帶出了一點屬於生活風格的優雅觀點，相當有趣。

＃未成年請勿飲酒