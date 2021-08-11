本月藝文饗宴 Art Banquet August 2021

疫苗覆蓋率的提高讓實體展覽逐步回歸，英國泰德美術館便帶來1920年代達達藝術先驅－蘇菲陶柏的大型回顧展，上海全新浦東美術館也以爆破藝術大師蔡國強的巡迴展揭幕，有別以往將動物標本放進玻璃櫃中保存，鬼才 Damien Hirst 帶來令人驚豔的繽紛櫻花。你也可以前往台北宛儒畫廊欣賞絕妙的空間佈置藝術，或體驗大師 Antony Gormley 的互動雕塑作品。

7.8—2022.3.7｜Shanghai

《蔡國強：遠行與歸來》

爆破煙火藝術家蔡國強為全新上海浦東美術館（MAP）帶來巡迴展，在由普利茲克建築獎得主讓努維爾（Jean Nouvel）團隊設計的場館中展示他的經典系列，包括知名火藥藝術以及首件VR創作《夢遊紫禁城》，並為難得的諾大展示空間因地制宜打造奇觀裝置《與未知的相遇》，呼應建築師對第四維度的探索與藝術家的宇宙觀。@Museum of Art Pudong

7.6—2022.1.2｜Paris

《CHERRY BLOSSOMS 櫻花盛放》

將18英尺長的虎鯊屍體以甲醛保存於玻璃櫃中，英國鬼才藝術家達米恩赫斯特 （Damien Hirst）在著名的《自然歷史》（Natural History）系列後，陸續以色彩鮮豔的圓點或色塊開拓他不同的風格，這次展出於卡地亞當代藝術基金會的創作即以受大眾喜愛的櫻花為主題，以趣味但帶有反諷的手法，探討美麗與生死課題。@Fondation Cartier pour l’art contemporain

8.2—8.29｜Taipei

《由於藝～生活‧藝術‧空間展》

日常生活裡的挑戰，如果可以智慧美學應對，將藝術融入生活，使心情常保輕鬆愉悅，應該會是一種令人嚮往的境界。宛儒畫廊在今年舉辦了第二檔水墨畫展，並加入書法和陶藝作品，以水墨和陶彩柔和卻極富生命力的調性，非常適合作為日常生活空間的絕妙妝點。@Yuan Ru Gallery採預約制

7.15－10.17｜London

《SOPHIE TAEUBER-ARP》

如果你到瑞士旅遊，會發現50元瑞郎紙鈔上，印著一位女性頭像，她就是蘇菲陶柏（Sophie Taeuber-Arp），開啟達達主義先河的關鍵角色，也是近代抽象藝術的引領者，將藝術廣泛應用至各類設計和工藝，並同時為一名舞蹈家，2016年Google首頁更曾換上一張幾何排列的字母圖樣，以紀念這位前衛先驅127歲冥誕。@Tate Modern

8.6—2022.10.30｜Singapore

《ANTONY GORMLEY》

曾獲英國泰納獎殊榮，並以大型雕塑〈北方天使〉聞名全球的安東尼葛姆雷（Antony Gormley），將於新加坡國家美術館展出最新委託創作－Horizon Field Singapore (2021)，並輔以其他3件分別安置在場館不同角落的獨特雕塑，延續葛姆雷以人體意象探討宇宙關係，觀眾的身體也將成爲作品的一部份，身歷其境的我們或許更能體悟其中奧義。@National Gallery Singapore