Pursuits

本月藝文饗宴 Art Banquet July 2021

By Cathy Wang
08 Jul 2021
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本月藝文饗宴 Art Banquet July 2021

許多美術館與藝廊開始同步推出實體與線上展覽，線上藝術沒有因為實體的回歸消失，反而逐漸成為一種流行趨勢，不只為每個人提供最佳看展選擇，也替作品呈現帶來更多可能。本月亮點有 Woaw Gallery 與火紅藝術線上平台 Avant Arte 推出的畫紙藝術展、亞紀畫廊新銳藝術家令詠、伊日藝術撫慰人心的日本藝術家們，以及盧西安佛洛伊德充滿母愛的線上特展，或是一探 Vlogger 始祖久保田成子前衛新穎的藝術風格。

6.18—7.14｜Hong Kong／Online

《WoP：畫紙上的藝術》

Avant Arte是近年快速竄起並大受歡迎的線上藝術平台，2015年創立於阿姆斯特丹，目前在Instagram上已有超過200萬名追蹤者，包括蔡國強、岳敏君、Jenny Holzer和James Jean等知名藝術家都是Avant Arte眾多合作名單中的一員。Woaw Gallery首次攜手Avant Arte於亞洲呈獻聯展，推出來自全球24位藝術家精彩的原創紙本作品，除了能在香港實地觀展，也可以透過Avant Arte數位平台瀏覽藝術家令人驚豔的作品。@Woaw Gallery & Avant Arte

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6.26—7.26｜Online

《令詠：素顏的女人》

把自己的作品形容為素顏的女人，以獨特的繪畫筆觸描繪著生命中的花草與人體，對台灣年輕藝術家令詠來說，她的作品沒有不美麗，她就只是素顏；曾多次嘗試描繪自家種植的花草樣貌，卻發現它們應該不只是大眾文化的情感投射，沒有了原本想像中的花團錦簇，取而代之的是僅有輪廓而沒有細紋的花辦與葉面，樸素的畫面卻更多地讓花草擁有了自身原本的姿態，一種更接近本質的生命時刻。@Each Modern Online Viewing Room

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7.1—7.31｜Taipei／Online

《夏日大作戰》

2009年日本曾上映過一部名為《夏日大作戰》的科幻浪漫動畫電影，描述一個高度依賴虛擬系統的人類社會，卻遭受電腦病毒嚴重攻擊的故事，非常值得現在正受真實病毒侵略的我們借鏡。電影最後在主角們無比的勇氣與愛之下，順利地將混亂化險為夷，真正解救危機的，往往不會是舞台上的大人物，反而是真實生活中的我們每個人，伊日藝術希望透過8位日本藝術家作品，鼓勵人們重新啟動，記得自己也是關鍵時刻的一股重要力量。@Yiri Arts & Yiri Arts Viewing Salon

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Now－8.8｜Online

《The Artist’s Mother: Lucie and Daryll》

身為著名心理學家佛洛伊德（Sigmund Freud）之孫，盧西安佛洛伊德以非凡的藝術造詣備受推崇，曾於1970年代間花費超過4000個小時，描繪一系列母親Lucie的人物畫像，細膩直接的筆法，被譽為林布蘭之後無人能及之境地。此藝術計劃即由2幅盧西安描繪母親的畫作開啟，貫穿一系列由Chantal Joffe創作的母親Daryll畫像，細緻呈現出各種珍貴的母愛時光。@Irish Museum of Modern Art IMMA Online

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6.29—9.23｜Osaka

《Viva Video! : The Art and Life of Shigeko Kubota》

在Vlog大放異彩的現在，你或許不知道其實早在半世紀前，就出現了第一代的Vlogger始祖——久保田成子（Shigeko Kubota），在影像還不普及的1970年代，久保田便隨身攜帶著Sony Portapak，即當時甫問世的第一台可攜式錄像機，開始以Vlog的方式將她的生活變成藝術。在國際上與小野洋子（Yoko Ono）齊名的久保田，之後更將二維的影像轉化為三度空間作品，創造了令她聲名大噪的「影像雕塑（video sculpture）」系列。@The National Museum of Art, Osaka

 

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Cathy Wang

Project Editor

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