本月藝文饗宴 Art Banquet June 2021

雖然不能隨心出門，不過拜科技所賜，我們還是可以在世界不同角落欣賞著藝術。6月份你可以線上觀看忠泰美術館為年度大展《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》設置的線上展廳，或是采泥藝術推出的公共藝術大師林舜龍之作，也可以透過行動裝置下載指定app，一睹西班牙畢爾包古根漢美術館由 Jenny Holzer 創作的 AR 藝術。其實不論你身處何方，藝術都將伴你左右，一起看看這些美麗事物，獲取滿滿正能量吧！

5.8—9.5｜Taipei

《聚變：AA倫敦建築聯盟的前銳時代》

AA倫敦建築聯盟（Architectural Association School of Architecture），常被簡稱為AA，是英國最古老的建築獨立學校，以設計特殊的教學系統聞名，自1847年創立以來，因其獨立靈活的作風，吸引許多優秀大師投入師資，並相繼培育出眾多國際頂尖建築師。忠泰美術館策劃呈獻AA前院長阿爾文博亞爾斯基（Alvin Boyarsky）於1971至1990年，如何以其充滿前衛性的辦學理念，透過教學、展覽和出版品計畫，使AA一躍成為培育建築明日之星的搖籃。

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5.15—6.27｜Taipei

《田．介：此曾在．春》

存在於你我周圍的公共藝術，總能為我們的日常增添美好，國際知名公共藝術家林舜龍，以藝術家的身份活躍於法國、台灣、日本等地，除多次參加日本大地藝術季，公共藝術作品如大安森林公園捷運站〈春光乍現〉、台中大都會歌劇院〈聆聽〉和台電仙渡變電所的〈仙泡兒〉、2019浪漫台三線等皆出自林舜龍之手。采泥藝術集結藝術家30年來作品，包括甚少展出的平面畫作，睽違20年舉辦了藝術家個展。

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6.13—9.19｜Berlin

《Starting From Language: Joseph Beuys at 100》

1960年代歐洲盛行著一種名為激浪派（Fluxus）的藝術活動，是我們現在熟知的行為藝術鼻祖，約瑟夫波伊斯（Joseph Beuys）為這一波浪潮的先鋒，著名作品〈如何向一隻死兔子解釋畫作〉中，波伊斯將蜂蜜和金箔塗滿自己的臉，手上抱著一隻死去的兔子，並不時貼近兔子耳朵向牠訴說牆上的藝術繪畫，觀眾的反應也成為了作品的一部份。適逢波伊斯誕辰百年，漢堡車站美術館舉辦回顧向這位精神永不朽的藝術家致敬。

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2021｜Bilbao／Online

《Like Beauty In Flames》

在不便出門的情況下，能使用行動裝置下載 app 觀看展覽會是一個好選擇。西班牙畢爾包古根漢美術館推出美國概念藝術家 Jenny Holzer 的 AR 線上展，以藝術家極具辨識性的文字藝術，利用 AR 技術創作，觀眾只需下載指定 app，便能透過行動裝置觀賞作品。本次作品除呈現於展場及美術館外觀，就算不能親臨現場，也能隨時利用行動裝置，在世界各地欣賞這項有趣的數位藝術。

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6.19—2022.1.9｜Stockholm

《In Lady Barclay’s Salon》

當第一台可攜式柯達相機於1888年誕生後，攝影不再屬於少數人專利，影像紀錄逐漸成為人們的日常風景，藝術家與攝影家開始思考影像紀實的意義，畫意攝影主義（Pictorialism）自此油然而生，活躍於十九世紀末至二十世紀初期。繪畫式的攝影主義注重於創造畫面，而不只是單純的影像紀錄，這項前衛性的運動從美國與歐洲蔓延，瑞典以業餘及專業攝影家作品聞名，將於斯德哥爾摩當代美術館展出至明年。

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