本月藝文饗宴 Art Banquet September 2021

九月PRESTIGE精選三檔位於台北獨特的展覽，由白瓷工藝大師王俠軍、前鋒藝術家吳季璁和菲律賓當代女性藝術家Marina Cruz呈現，堆砌起古典與當代的經典美學話題；美國紐約惠特尼美術館也推出Martine Gutierrez融合多視角價值令人驚艷的影像大片，以及芝加哥美術館由甫獲2020年哈蘇國際攝影獎的Alfredo Jaar，發展出一系列令人深省的影像裝置。一起來看看9月有哪些舒心又質感的藝術展覽吧！

8.8—9.26｜Taipei

《明明白白－白瓷觀點．王俠軍》

台灣白瓷工藝大師王俠軍首次在台灣舉辦完整個展，由國立臺灣工藝研究發展中心主辦，推展白瓷工藝的創新思維，王俠軍對瓷器1800年來的形式展開革新，作品有別於傳統瓷器的圓潤優雅，反而以俐落線條為瓷器增添了現代自信。策展人謝佩霓更將藝術家18年作品區分為1.0至4.0時期，越趨獨特的造型需克服高溫軟化變形及15%收縮龜裂的製作難度，盡顯霸氣與獨特美學的生活之道。@National Taiwan Craft Research and Development Institute Taipei Branch

7.13—10.2｜Taipei

《照見：吳季璁個展》

本展呈現藝術家吳季璁於不同階段對影像本質的探索，由知名策展人王嘉驥策劃，除早期以手電筒代替畫筆，透過長時間曝光，用光跡緩緩勾勒出自己的模樣再顯影於底片上的〈自畫像〉，與近期發展成熟，極富東西方韻味的〈氰山集〉系列，更首次發表新作〈寫生習作〉系列，藉由數位運算技術成熟掌握光與影，將台灣獨特的海景市景，從瞬間凝結成固態風景，擴展了作品的美學與哲學思辨，得以反芻本體與真實的關係。@TAO ART採預約制

©TAO ART（攝影：余梓勤）、吳季璁工作室、王嘉驥

7.27—10.17｜Taipei

《潮汐時間表：瑪莉娜・克魯斯》

菲律賓重要當代女性藝術家瑪莉娜克魯斯（Marina Cruz）首度於台灣舉辦大型個展，由即將擔任2022年威尼斯雙年展台灣館策展人－派崔克佛洛雷斯（Patrick Flores）策劃，藝術家聚焦於家族記憶與生命存在的作品母題，以觸動人心、帶有逼視感的家族歷史用衣物微型細節特寫之大型油畫，與拼貼、攝影、文字、刺繡等多重融合技法和媒材，完整展示克魯斯二十餘年間創作生涯的各個面向與特質。@Kuandu Museum of Fine Arts

8.14—2022.1.9｜Chicago

《ALFREDO JAAR: THE STRUCTURE OF IMAGES》

甫榮獲2020年哈蘇國際攝影獎，智利藝術家Alfredo Jaar擅長以攝影作品結合裝置藝術，並長期關注國際社會政治議題；本次個展使用圖像、燈光和鏡子，探詢那些經常被忽略的主題，訴說在這個充斥影像的世代裡，還有哪些故事是不為人知的？展覽精選跨越三個十年的重要作品和裝置，展示Jaar解決世界上不公正現象的關鍵方法。@Museum of Contemporary Art Chicago

2021.9—2022.3｜New York

《Martine Gutierrez》

惠特尼美術館是展示美國現當代藝術的重要空間，位於紐約曼哈頓素有藝術特區之稱的雀兒喜Chelsea地帶，這次展出行為藝術家Martine Gutierrez從不拘一格的媒體汲取靈感，剔除常出現在時尚、電影和廣告的慣有語彙，捕捉每個行業的視覺圖像但又同時翻轉裡頭的傳統觀念。Gutierrez可以同時身兼模特兒、導演、編輯、後製，甚至服裝與道具，創造出如時尚大片般的影像作品，真正為LBGTQ+族群精彩發聲。@Whitney Museum of American Art