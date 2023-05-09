宇宙法則的藝術詮釋｜林炳存《蒼藍小點》攝影個展

你是否想像過，當人、事、物與時間產生交互作用時，它的呈現會變成什麼樣子？攝影師林炳存不斷在攝影創作上累積堆疊並呈現出獨特風格，同時藉由創作探索攝影藝術的更多元展現。這次的專題個展《蒼藍小點》融匯了他獨創的暈染技法、擅長對所見物的細微觀察，乘載著林炳存在影像創作的菁華與藝術性，最新創作個展《蒼藍小點》，突破具象形體的框架，重塑影像流動的組成，看似宇宙神秘星團，亦如萬物分子起源的輪廓，具有生命力量的流動感。

Image：林炳存、ABOOK STUDIO

如果能把看到的事物記錄下來，或許相機、攝影機，甚至電腦、手機，都能協助把畫面留下來，這些連結確實對攝影師林炳存來說是再熟悉不過了。攝影，是記憶的鏡子，記錄下我們在現實生活中看到的事物，在影像中，人們對時間的觀念徹底改變了，你可以透過攝影知道你的祖先長相，即使他們在你出生之前就已經過世，而影像的記憶連結，也創造了時間性。

透過鏡頭與攝影師的手向，攝影確實展示了一種新的觀察世界的方式，「按下快門」的過程，在慢慢地於大多數人的生活中，佔有一席之地；然而對攝影師而言，每一次的快門，都充滿意義。這次在林炳存《蒼藍小點》個展的新作品中，他透過長時間曝光的手法拍攝那些我們熟悉的物品，這些物品不同於以往的姿態呈現，不論是人、植物，或者是山石；你可以說，林炳存提供了日常生活中，不同於以往的視角呈現了對普通物件的觀察—這些作品的中心，不再是一個具象的形體，而是由簡單的原點（圓點）出發，再漸漸地自然擴散；圓點周圍的色彩，層層相疊並無止盡地嘗試接觸觀者，宛如巨獸之口一般，慢慢地吸引並構成了觀者的世界，確實，創造了一個不一樣的時空跟宇宙。

自稱體內有七八個水瓶座的林炳存，拍攝捕捉過無數中外名人的影像，若問他自己的風格為何？林炳存說自己很喜歡一位前輩對他的描述：「你的風格，就是沒有風格。」這次的新個展《蒼藍小點》所創作的系列作品的，林炳存笑說他的「初衷」其實是來自一場詭異的夢境—在那場夢裡，出現了飛碟、外星人 ，卻也有熟悉的街景與日常，這一場夢雖然詼諧卻讓他開始思索，因為每個生物的眼球構造都有所不同，那麼在看到事物後的想法也或許會有些相異，就像是個微縮宇宙，在沒有被既定框架限制住的宇宙，沒有天南地北的邏輯，萬物都將以圓形而存在著，同時這個「圓」，也會是 「原」，同時也是「源」。

整個《蒼藍小點》的概念，林炳存透過NASA航海家一號從64億公里外的太空所拍攝到的地球照片「Pale Blue Dot」作為發想，在進行實驗創作時，林炳存以「旋轉」的方式來記錄著影像軌跡，包含生活周遭所見的物件及人體，都在他的作品中，突破了既有的具體線條，在「林炳存創作法則」下，重新形塑成帶著宛如宇宙黑洞般吸收及引入觀賞者的好奇心及目光；創作拍攝的主題以人、石、水、植物等由基本物種及元素出發 ，討論萬物起源以及觀看者所認知的真相，連結被攝物以難以描述的線條及顏色，呈現著極具神秘色彩的奇幻美學，你可以說這是將宏觀的抽象意念，藉由具象物件及攝影捕捉，以獨特邏輯重組，成為描述著微觀思維的創作，即便以靜止畫面呈現，作品仍彷彿呈現著具生命能量的流動感，以及連結時間遞移的有趣觀點。

全新發表的《蒼藍小點》，帶領觀賞者及收藏家，體驗奇幻想像與創作實驗共冶出的影像之美，作品的中心不再是一個具象的形體，而是由簡單的原點出發，再慢慢擴散。林炳存渴望用攝影來表現形而上的世界，在一個廣闊但有限的區域，展現了用無形之姿，類比超越人類正常感知的宇宙，以及觀者與周圍環境無法繞出的連結，你可以說《蒼藍小點》是跳脫林炳存以往有型體的創作，進而追尋萬物的無形之姿，嘗試用無形去追尋鏡頭、人、物之間最原始的關係。

（PROFILE)

林炳存《蒼藍小點》攝影個展

時間：2023年5月5日至5月21日 11:00-19:00 (週一休息)

地點：ABOOK STUDIO 台北市內湖區港墘路221巷39-1號