永恆的時空記憶 Eternal Treasures

琥珀是古代松科植物留下的天然樹脂化石，裡面常包裹著當時候的動植物，數千年以來人類一直視為珍寶，琥珀一詞更因中國古人認為老虎死時，其精魄將即入地下，化為石頭，而作「虎魄」，隨時代演進而成琥珀一詞。

同時具有古生物學家與琥珀藝術家身份的黃憶人，收集過大量的琥珀，其中不乏珍貴的古生物，蠍子、蜘蛛、螞蟻或古代的花草植物，數千萬年前的剎那，卻永遠被凝結在我們手中的這顆樹脂化石，超現實般的感受，往往替琥珀帶來一層奇妙的意義。

對存在於琥珀中的古生物進行研究之餘，黃憶人也利用琥珀進行藝術創作，如同藝術家自己所說，人類如今身處於科技泛濫的後工業時代，我們與大自然的間隙正不斷擴大，而黃憶人試圖藉由作品弭平這樣的隔閡，就像他的科學研究兼藝術工作室，一面是滿牆的古生物書籍和琥珀化石，另一側又堆滿了畫架和創作所需的各種道具，理想與感性兼具，黃憶人期待以琥珀這個地球古老的共同記憶為載體，透過藝術創作，適切地將科技與人類意識融合，期待交織出未來的無限可能。

從一開始單純以天然琥珀進行創作，黃憶人漸漸開始加入人造或是科技成分，將自己的創作推展到另一階段，以人造樹脂去模擬這些原存於琥珀中的古生物，探討演化的意義。近期更有感於科技的快速變化，以人造樹脂手工打造出一對擁有領頭羊造型的時空膠囊「A.I.」，銀角羊於體內封存了兩寸古董晶圓、晶片和386CPU，象徵科技時代的啟蒙與核心價值；金角羊則於其中藏有以九千九百萬年前白堊紀琥珀製作的花朵與愛心，映射人類與自然萬物永續共存的未來。

一直深耕琥珀與古生物學領域的黃憶人，曾於2013年於國立臺灣博物館策劃一場以「時空膠囊」為題的琥珀特展，持續不懈的研究與創作，2022年我們將可以在台中國立自然科學博物館，一探黃憶人睽違近10年再次擔任策展人所推出的「埋藏於樹脂中的時空記憶」琥珀專題展，藉由琥珀這道神秘的「時空之門」，探索地球更遙遠的記憶深處。

《埋藏於樹脂中的時空記憶 AMBER：A Moment Buried En Resin》

展期：2022年4月6號～12月6號

地點：國立自然科學博物館（台中市北區館前路1號）第一特展廳