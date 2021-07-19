照 見｜Seeing Through Light

藝術的哲學觀，的確會隨著時間流慢慢堆疊累積，已至於去蕪存菁，吳季璁則透過觀點視角，試圖利用數位技術來探討屬於東方藝術的創作哲學，在創作中帶入時間的意義，呈現創作者的「觀看」過程，也展現藝術存乎現實與虛構之間，拓展創作的哲學暨美學思辨空間，反芻本體與真實、視角與觀點的堆疊與融合。

TEXT GERSHWIN CHANG IMAGE TAO ART SPACE

坐在大稻埕碼頭邊迎著夕陽，吳季璁正啜飲著我帶過去給他嘗試的台灣地瓜燒酎，這是Covid-19疫情尚未提升至三級前的生活常態，我們在碼頭旁的座椅、在人聲鼎沸的觀景臺的座椅上，扯著喉嚨閒聊。

上一次正式訪問吳季璁，是2018年年底的時候，那時候的他正在如火如荼地創作《氰山集》，那是他透過傳統氰版攝影技術作為創作媒介，以感光原料塗在紙張上，在陽光曝曬過程中不斷重塑紙張皺摺，最後水洗定影後的紙張紋理藍白交錯，他再將這些成品一一裁切，重組、拼貼於畫布上，展現屬於山水的另一視角，而藝術就在這些拼貼實驗中慢慢重塑建構出來，這是屬於吳季璁的「精神性的超越」：「我一直覺得，藝術家的創作不是『做出藝術品』而已，創造的『整個過程』，才是藝術的根基。」這是三年前的他對於藝術創作的詮釋，而這幾年只要有機會到他的工作室，你就會發現這個創作的過程，的確是在持續地進化中，從詮釋方式、媒材，以及創作者面對創作的思維，都是如此，而他自己對於「藝術創作沒有好、壞的差別」思維，也在不斷地在藝術領域探尋、衝撞中，在創作的可能性中不斷地前進。

吳季璁一直對於生活體驗的視角感到極度的興趣，他說這是一種「靈光乍現」，讓自己的創作產生關鍵性的跳耀，而在放下自己對於習知觀點的執著時，產生不同面向的不同想像，而今年他嘗試使用新的媒材，嘗試詮釋屬於「觀點的時間性」，而且利用的是他過去一直很排斥的「數位紀錄」，「其實在創作的途中我才發現，或許有些技術的『意義』其實是被我低估的。」他說，創作有很多可能性是被我們過去所認定的技術的可行性限制，我們常以過去所習知的觀點去，看待一個自以為我們充分瞭解的技術，但隨著時間的演進技術也會跟著進步，「但我們那個仍未進步的思維，反而是讓我們去低估了技術與媒材的新思維，而以偏見去決定我們的觀點。」

「觀點」的時間流

「觀點」這件事可能限制了我們觀看的角度，但它也像光源一樣，引導一個人去重新用不同的視角去觀察一個事物的意義，這，是吳季璁近期創作的源頭，也試圖透過不同的視角，去帶領觀者從新的角度來觀察藝術創作的可能性。

「光」是這個創作的媒材，想像一下，在暗室中隨著光線的轉移，透過光的「指向」，你會看到光線所帶出空間的輪廓，以及空間中的物體隨著光線的變化所形塑出來的相貌，而如果在這個狀態下，你用固定的攝影機紀錄下光束在空間中的移動，那隨著光線的「顯影」，成像其實就是光束在這個黑暗空間中的「寫生」，而這些光線的軌跡疊加起來，空間與空間中物體的整體形象，也清晰可見；不過，這個「寫生」與過去我們所熟悉的、以單點透視呈現某一「片刻」為視角的西洋繪畫觀點有些不同，這樣的成像沿著光束的「觀點」，帶著我們雕塑出空間與物體的樣貌，其實同時暗示著光束的操作者自身的影導與想像的過程，於是乎堆疊出來的影像似乎是「靜照」，但卻是透過光束操作者操作著光束的「時間流」，將「觀點」與「時間」壓縮到一個平面的成果，「這，其實是一種時間的拼貼。」這樣的創作，其實與《氰山集》所要探討的論述很相近，只是這次的成像跟時間有關，也與山水畫的脈絡有些相近：「西方人稱山水畫是『多點透視』，但這是硬套了西方繪畫的觀點與技法所做的事後詮釋。」吳季璁覺得，山水畫其實沒有所謂的「點」，根本來說就是「各種視角」的疊合，「山水畫的創作，其實是再融入時間觀點的創作呈現，比如你看到山頭，其實是帶著仰角的視角在看，而你看著河岸對面其實是平行的視角，所以整個山水畫的創作呈現的是融合了你整個觀看的過程。」這樣隱藏了創作者「創作過程」的作品，當你在觀看它時，其實你已經順著創作者視角的引導，在觀看整個空間，「這是讓你看創作者的意境，也是看創作者的觀察，疊加在一起，就成為很有趣的東方美學哲學。」

這，其實不是突如其來的異想天開，而是吳季璁一直在在意的「時間脈絡」的詮釋。2004年，吳季璁有一系列的《自畫像》創作，可以說是這個思維的起點。在黑暗中，他以手電筒替代畫筆，對著自己的臉部捕捉「肖像」，而他以相機B快門長時間曝光作為捕捉光束軌跡的介質，讓光跡同步顯影在底片上，沖印放大的影像，成為他最早期的自畫像系列；而這次吳季璁的「觀察標的」則是佛像，他利用Tao Art Space的經典雕刻收藏—東魏至北齊（6世紀）的灰石貼金帶彩佛首像、北齊（6世紀）的灰石佛首像和菩薩立像、隋代（6-7世紀）灰石菩薩首像，以及宋代（10-13世紀）木雕阿難尊者立像等五件別具美感與精神意涵的歷代佛像作為「文本」，以錄像作為載體，重新以光束詮釋這些介於藝術與宗教哲學的精彩作品。但這樣還不夠，錄製完成的動態影像，在後製的過程中，經由藝術家團隊所研發的數位程式，重新加以處理—針對每個影格，吳季璁為畫面的圖層設定明暗度的參數， 讓他逐層疊加，如此透過電腦運算過後的畫面，除了維持原來的時間線性，卻因為影格圖層的累加而逐步強化，塑造出一種令人驚異的視覺效果，透過時間，增加了物理性的「厚度」。

過去的作品因爲受限於技術的限制，吳季璁透過相機或綠影所記錄下來的「光影」，所「成」出來的「像」其實是破碎的，因為只有光照過的地方才會被載體所紀錄下來：「這樣的『紀錄』雖然真實，但卻是來自於拿著光束的操作者的視角所帶出的真實，那我就要問『什麼才是攝影機看到的真實？』」吳季璁在創作這個系列時，一直對「破碎的成像」這件事非常有興趣，因為他覺得，光束紀錄了時間的流動，但人像在這樣時間流動的狀態中，因為「觀點」的不斷改變，其所紀錄的成像也是破碎而模糊的，如果攝影是在紀錄真實，那攝影機看到的真實又是什麼？因為隨著時間流的持續前進，每一個觀點所成的「像」，絕對是不完整的，「只有你把時間流動的過程同時記錄下來，疊加的成果才是相對而言較完整的面貌，但這樣的面貌其實是不同觀點的整合，操作者的觀點也隨著成像的疊加，被一併記錄下來了。」

「造像」的哲學

這樣的思維，與吳季璁選擇作為標的的歷代佛像的「造像」思維也連結在一起：「佛陀的樣貌其實是透過造像者的技藝呈現在世人面前，而造像者本身其實在某方面也『定義』了佛陀該有的面貌，從哲學的層面來看，造像者的觀點其實間接地詮釋了信仰的面貌。」從宗教觀的思維出發，造像者所造出來的佛陀相貌，其實是來自於當地文化與宗教思維的交互碰撞與融合而產生的面貌，一方面是利用佛陀的莊嚴法相來傳遞宗教的哲理，另一方面則是透過信徒的「認可」來承認宗教的意義，這樣的交互對話，其實是很有趣的觀念。同樣的，光束的操作者的角色也是一樣，用光線去「畫」那個空間或物體的變化，其實有點像「寫生」，透過手電筒的光線去創造自己想要看到的視覺，同時也創造了觀看者能看到的視覺，這個成像其實已經存在了「我」的詮釋，而「我」的角色因為光線產生了不同的效果：「經由不同角度的照射，我覺得最終的成像可能有些詭異，但這樣的紀錄其實記錄下了『觀點』與『視角』的變化。」

這一次，吳季璁透過程式監看畫面，當影像在紀錄一個畫面時，它同時會紀錄下光線的轉化，這時候所記錄下來的光線，我們可以看到屬於它時間軸上的變化，呈現光線累積的軌跡，「當然這個影像除了每一刻在變化的東西外，其他的通通是靜態的，所以他會變成一個很奇怪的視覺呈現，因為它介於動態與靜態之間。」吳季璁以「有趣」形容這個影像所記錄下來的「時間流動」，透過時間流動所造成的「變化」的累積，讓看起來是靜止狀態的影像帶出了屬於自己的時間感，「我在意的是攝影本身是不是有記錄到那個超乎我們眼睛所看到的『東西』存在？那個我們看不見的東西，其實進一步去探討了數位攝影的邏輯，是可能可以超過我們想像的靜止時間點，創造出包含著時間流轉所堆疊出的影像，以及影像背後屬於時間的故事及邏輯。」

時間的流動就是記憶的累積，而錄像是時間的流動的「變化的累積」，而吳季璁在創作中不斷疊加的影像，其實可以說是在影像的堆疊中轉化出屬於影像的「時間感」。傳統的攝影紀錄的是「某一個時間點」的靜止狀態，但攝影本身是不是同時記錄到「超乎我們眼睛所看到」的東西存在？「那個我們所看不見的東西，其實進一步探討了數位攝影的邏輯，是已經超過我們想像靜止時間點的邏輯。」因為，我們一直在用傳統的攝影觀點來想像數位攝影的可能性，但當影像透過數位技術串流，疊加或抹除了時間所造成的差異，那時所呈現影像的視覺狀態就會完全不同，所創造出來的成像其實更多時候呈現的是「觀點」的觀點，「這時的影像不止是影像，而是一種哲學。」

「變化」的累積

我笑說這是用科學技術的角度來探討屬於哲學的問題，因為看待的觀點不同，所造出來的「像」也會有所不同，吳季璁同意這與佛家「造像」的思維理念，其實相當相近，「所以，無相與無常的佛家哲學，在紀錄這些影像時其實反反覆覆地被不斷地探討，而在影像疊加的過程中，屬於文化的價值觀及哲學，也隨著時間流動慢慢地理出了數於自己的輪廓。」說到這一系列的創作，吳季璁笑說

當初自己最早對於記錄這些佛像的想像，是期待創造屬於「變化」的時間輪廓，但當他面對這些佛像的時候，卻只有一個想法：「我的想法好荒謬喲！」因為當看到佛像時，心中存在的「極度的寧靜」會讓你覺得它在那裡就是個永恆的存在：「所以，怎麼會有變化呢？它，就是永恆了。」吳季璁這才意識到，時間的流動是基於時間的變化，但「永恆的存在」在時間變化時還是永恆的存在，「這雖然聽起來很矛盾，但卻是實際到不行的直接體現。」

光線，詮釋人的視角，於是當把光線收攏起來，就等於把人的視角給疊加起來。於是乎過去人們期待在影像成像時凸顯物品的每一個角度的期待，在現況上單一視角與時間的斷面上的確不可能呈現，但如果創作者在同一個平面上疊加不同時間軸的視角，嘗試無限多種方法來詮釋物體的形象，而將所有最佳視角疊加在成像上，似乎就能得到那個近乎完美的意義詮釋，「而且這樣的做法所呈現的『相貌』，與你現場看到的本體，那個『量體觀』與『體積感』是完全不一樣的。」吳季璁說，因為創作者可以透過光線去「創造」觀者的視覺，等於創作者的意圖跟想法在這個動態的過程中，不斷即時地疊加到成像當中，而觀者所看到最後的成像，會同時意識到這個創造影像的過程中屬於創作者的意志，仔細觀察這個影像中其實包含創作者對物體形象的詮釋，「我」的觀點在此藉著影像間接呈現，影像背後的「哲學」也就應運而生。

吳季璁說，相較於創作者，自己比較像是個「實驗者」，只有放棄放棄對原有成績的執著，才會讓那種「靈光」乍現於生命之中，這或許是創作中的驚喜，對吳季璁來說，這也是屬於藝術的「超越」，「這就是時間累積所創造的『頓悟』，因為經驗不斷累積，你會承認所有走過的路，收攏起來也像光源一樣，會讓你看到人生的脈絡。」聊著聊著，陽光早以西沉，這樣的對話雖然像是閒聊，但所堆疊出的創作哲學，的確像那個光源一樣，順著時間流展現了吳季璁面對藝術創作的「觀點」輪廓。