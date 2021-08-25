異想世界 Thinking Outside The Box

西班牙攝影師 Eugenio Recuenco 的巡迴藝術展《365°》 抵達曼谷，進行為期三個月的展出，透過展覽來讓我們看看這位攝影師無限的創造力。

TEXT BRUCE SCOTT TRANSLATION STEPHANIE TANG

2018 年， 知名攝影師 Eugenio Recuenco 終於完成他的 《365°》系列時，已經 50 歲了。他早在八年前就開始創作這個系列，此系列的主題是以 365 張圖片，對應一年中的每一天。

從整體上看，這些精心製作的藝術照片就像 Eugenio 自己生活 的前五十年的印象派回憶錄，因為每張照片都以某種方式對應著對 藝術家具有特殊意義的情況、回憶、迷戀或經歷。然而，在另一個層面上，這些引人注目的圖片可以被看作是對純粹創造力的奇妙練習，因為儘管有相同的尺寸（110 x 132 公分），相同的相機位置，以及最明顯的共同的背景 ; 三面牆及一道窗戶的隔間，真正迫使攝影師「跳出框架思考」。

當我們開始進行線上採訪時，Eugenio 承認：「這是一個非常困難的決定。」他在他的家鄉馬德里，而我在曼谷。當他想到這樣 一套嚴格的自我規定的準則來創作一個攝影系列的荒謬性時，他忍不住笑著說道：「作為一個攝影師，這是我失去自由的時刻，決定 了這是相機的位置，這就是佈景。」

值得慶幸的是，他的思想沒有受到任何阻礙，這就是這個令人瞠目結舌的系列作品最引人注目的地方。這些「主題變奏曲」的範圍之廣令人敬畏，創作內容更演繹出游泳池及鐵路，再到前蘇聯導演艾森斯坦的電影《波坦金戰艦》中嬰兒車場景。龐大的人物陣容也讓人摸不著頭緒—從頭到尾共有 120 名模特參與了這個項目，然後還有 300 名製作人員組成的團隊，他們的努力只有在觀看了整個 展覽之後才能真正的體會。Eugenio 說道：「我們團隊需要很多人，加上化妝師和造型師， 以及製作衣服的人，這是一個很龐大的團隊。」

將月份和日期融入每張照片是攝影師為自己設置的另一個藝術障礙，雖然《365°》中的大多數照片都包括一張來自老式的、可撕掉月曆，但有幾張照片的日曆線索更巧妙地隱藏在構圖中（在一個例子中是一個小模型船上的帆）。

在許多照片中，月份和日期與畫面中發生的事情有相當的關連性，但並非總是如此（這就是為什麼建議在展覽期間透過 QR code 下載 PDF 目錄）。有些照片具有深刻的個人色彩和詩意，比如紀念 Eugenio 女兒出生的照片（11 月 1 日），而其他照片則更具普遍性， 容易解讀，比如 9 月 11 日的照片暗指 911 襲擊事件，或者 5 月 6 日 的照片，指的是興登堡空難（Hindenburg disaster）。還有一些只是純粹的異想天開，比如把美麗的女人重新想像成一個小丑玩偶盒（jack-in- the-box）。但是，如果說這些照片有一個共同點，那就是它們很精彩好看。

作為一名專業攝影師，Eugenio 已經為《Vogue》、《Vanity Fair》 和 《GQ》等雜誌以及 Boucheron、Nina Ricci、Diesel 和 Yves Saint Laurent 等知名品牌工作，取得了相當大的名氣。他甚至為時尚品牌 Loewe 指導了 一個獲獎的短片廣告。雖然《365°》 中大量的長腿女模特無疑是他時尚界背景的延續，但他的核心美學意識似乎受電影世界的影響最大，也許更明顯的是受經典和當代繪畫的影響。Eugenio 解釋說：「在成為一名攝影師之前，我學習了美術。繪畫在我的生活中一直非常重要，它是我的一部分。我發現站在一幅畫前，你可以從作品中體會出很多東西。」

戲劇性的燈光、化妝和有質感的背景的使用實際上使《365°》 中的圖像看起來更像一幅畫作而不是照片，因此許多圖像參考了著名畫家，包括西班牙浪漫主義畫派畫家哥雅、荷蘭幾何形體派畫家蒙德里安、比利時超現實主義畫家馬格利特、美國繪畫大師霍普，甚至英國塗鴉藝術家 Banksy，這也是合理的。我特別喜歡的一件作品是向西班牙加泰隆尼亞畫家達利致敬的作品—日期是 5 月 11 日（達利的生日），這張照片彷彿以舞台劇般重現了這名超現實主義藝術家較為寫實的作品《站在窗邊的女孩》（也是我個人最喜歡的作品之一）。Eugenio 告訴我，在這裡他試圖透過在沒有窗戶的地方創造一扇窗戶來「嘗試打破空間」。在另一件作品中—日期為 7 月 29 日（紀念梵谷的逝世），場景變成了畫家著名的《在亞爾的臥室》，還有一個與梵谷非常相似的模特兒回頭盯著觀眾看。

2018 年，該展覽在馬德里舉行了首展，此後又在巴塞隆納、倫敦、瓦倫西亞、上海、台北等地展出。它於 5 月中旬抵達曼谷，並將在曼谷河城的二樓主展廳展出至 8 月 15 日。在這個巨型展覽中，參觀者要經過幾個光線不足的房間，在這些房間裡，牆壁幾乎完全被展出的 360 多個燈箱，照片印在畫布上，拉伸到框架上，並從後面照所覆蓋。

展覽還利用了影片來介紹許多圖像背後的靈感，但更令人興奮的是 11 個真人大小、完全互動的系列場景再現。顯然，策展人在想出這個噱頭時考慮到了自拍世代，但事實是，將自己「放入藝術」也讓人對 Eugenio 的創作過程有一些了解。實際上，你真的看到了其中一些背景是多麼有創意的技術。

他說：「我們花了八年時間做這個的原因之一是，你在這些照片中看到的所有東西都是真實的。我使用數位相機，但我們做的事情其實是相當類比的。我享受這個過程。我只用 Photoshop 來校正顏色。」為了創造這些令人難以置信的視覺效果，Eugenio 使用了每個攝影師都會的看家本領，從強制透視和小型化的佈景，到使用錯視畫法（trompe-l’œil technique）創造的複雜光學幻覺。當然，展覽的核心和靈魂永遠是視覺背後的敘述，在這裡，Eugenio 顯示出他是一個說故事高手在憤世嫉俗和樂觀之間搖擺不定，但幾乎總是加入一絲幽默感。有趣的是，該系列的最初靈感之一是世界旅行，但在 2021 年，他揭露了一種新的解釋。

「當西班牙處於封城（lockdown）時期時，這些箱子，對我來說，成為封城的一個願景，展示了困在家裡的我們。對我來說，在那一刻，展覽有了新的意義。」在我們結束談話之前，我指出，大多數參觀展覽的人都想看看哪張圖片與他們的生日相對應，因此我自然很好奇 Eugenio 為紀念他自己的出生日期而創作了什麼。他笑著說：「我當然也在這個系列中，因為 5 月 8 日是我的生日。這是唯一一個角色在框外的作品。我被化妝成西班牙文藝復興時期畫家、雕塑家與建築家 El Greco 畫中的人物，但如果你仔細看，你會發現他拿著一台相機。」在曼谷的展覽結束後，《365°》計劃前往墨西哥。至於 Eugenio，他不能陪同他的照片進行世界巡演，他正忙於在家裡進行一個新的「瘋狂系列」他稱之為「1001 夜」。顯然，這不是一個輕易被挑戰嚇倒的人。