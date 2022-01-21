第四屆ONE ART Taipei 2022圓滿於西華飯店落幕 破紀錄新興藏家市場崛起

By Cathy Wang
Project Editor
21 Jan 2022
第四屆ONE ART Taipei 2022圓滿於西華飯店落幕 破紀錄新興藏家市場崛起
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第四屆ONE ART Taipei 2022圓滿於西華飯店落幕 破紀錄新興藏家市場崛起

ONE ART Taipei 2022第四屆展會於台北西華飯店2022年1月16日落幕，展會邀請到國內外共55家畫廊，包含12間國外畫廊來自日本、韓國、香港、新加坡、法國與英國，克服疫情影響，三日總銷售額破千萬，本屆參展畫廊風格多元豐富且獨創一格，破紀錄在第一天就售出超過上千萬新台幣的藝術作品銷售總額，反映出台灣藝術市場仍相當活躍。

在首次參展的畫廊行列中，石川画廊 (Gallery Ishikawa)，大雋藝術 (Rich Art Gallery), plzzzz在藏家預展日皆達到首日銷售破千萬，其中，最受到矚目的藝術家有FIKAS，蔡尉成，堀川由梨佳，渡邊涼太以及潮流藝術家Greg Mike，Superfiction，Mr. Likey。

「快閃美術館 （POP UP Museum）」塩田千春

本屆籌辦畫廊中，也趣藝廊 (AKI Gallery) 展間設計吸睛，展出藝術家李承道 、郭志宏、吳逸寒、曾麟媛、Kengo NAKAMURA、北川宏人、連瑜佩大量創作，獲國內外藏家高度詢問，也創造亮眼銷售佳績；雷相畫廊 (LeiXiang Gallery) 推出泰國最具有知名度與國際影響力的藝術家Alex Face，自2002年起，Alex Face街頭塗鴉創作持之以恆，作品受到高度矚目；8樓藝術空間 (Space 8-By Pessy Lee) 策展主題「野獸國」，如知名童話書內容，寓意希望透過飯店內的藝術展間開啟觀者的無限想像空間，展出作品之中，藝術家鳳梨三明治的NFT作品《Where is My House?》以及新穎的裝置藝術創作，作品推出便銷售一空。

ONE ART Taipei「新賞獎 (ONE ART Award)」打造藝術青年舞台，第四屆「新賞獎」優選藝術家及作品為：透過單一的視覺畫面打造出讓人觸動的細膩創作曾麟媛《得以相見》，林昱樺《白山》作品將當代建築的特色與元素置入其中，延續歷代花卉藝術之精神，也彰顯當代社會多元的特質。黃麟詠《送一個比你還重要的禮物-信仰》獲獎，該手繪作品以諧擬式的對話製造出視覺衝突，試圖與當代對話，反應真實社會狀態；另有張般源《內境修屍還神圖》與蔡名璨《黑家俱38》入選佳作；幾位藝術新秀獨具特色且細膩的作品備獲肯定，未來的發展指日可待。

本屆「最佳空間呈現獎」由梁浩軒主理plzzzz畫廊獲選，策劃主題「NEXT FUTURE TOY」，展覽空間中以「街頭與高端潮流」為主軸，帶來藝術家們多媒材的作品，包括加拿大藝術家 Laruence Vallières 、比利時藝術家Jaune 、美國藝術家 Colin Roberts & Greg Mike 、或是義大利藝術家Federico Clapis結合AR 技術的版畫等，甚至 NFT 多樣呈現。

「最佳空間呈現獎」－plzzzz

台北西華飯店19樓總統套房首次推出「德國赫斯特瓷器」特展，主題為「Mystery：Enter fascinating porcelain world. #mysteryh.chster」，打造沈浸式奢華享受，以純淨的白色為主視覺基調，輔以金色的低調奢華感，打造回歸自然的夢幻白瓷意境，作為Mystery系列的首發。展覽作品均為預約販售的限量型藝術創作及生活餐瓷系列，台灣市場為世界首站出發，敬邀藝術愛好者一同品嚐百年品牌首度曝光的細緻之作。

展會系列活動廣受嘉賓與觀者歡迎，包含「快閃美術館 （POP UP Museum）」帶來最受矚目的兩位日本藝術家創作分別來自土屋仁応與塩田千春；「三千美金收藏入門 （Best Buy 3000）」為收藏新鮮人而設，邀請參展畫廊限量推薦一至三件適合的作品，引領入門者安全又自在的進入收藏世界；「藝術菜單 （Special Art Menu）」將食尚美學結合藝術美學，攜手TOSCANA餐廳以「藝術即生活」為核心觀點，邀請御用主廚李湘怡設計客製化菜單，結合藝術作品入菜，餐點靈感作品皆展出於餐廳各角落，提供賓客視覺及味覺的雙重享受。

「快閃美術館 （POP UP Museum）」土屋仁応

公眾開展兩日也由專家藝術市場研究顧問，藝評暨獨立策展人嚴仲唐（Jason Yen）與藝術顧問周士涵（Hans Chou）帶來四場不同的精彩導覽。

ONE ART Taipei 2022 藝術導覽

ONE ART Taipei 2022 藝術台北旨在構築健全的藝術交易平台為目標，執行董事王瑞棋表示：「希望ONE ART Taipei提供相對開放的場域及交流平台，與國內外的展商一同合作展現藝術的各種可能性，在全球化的藝術市場發揮積極的影響力並形塑亞太地區的藝術價值。」身為亞太地區最具指標性的飯店型藝術博覽會之ㄧ，OAT每一年規劃的展覽飽受藝術愛好者推崇，引頸期盼明年的新興作品。

ONE ART Taipei 2022 藝術台北 台北西華飯店

Cathy Wang
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