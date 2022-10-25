策展新浪潮｜Exhibit Nouveau

擁有藝術創作者、藝廊經營者、藝術策展人、演員與時尚工作者等多樣身分的丁春誠，他的策展總是結合多媒體互動與跨界創意，他與PRESTIGE分享藝術策展不能只宣示藝術作品概念，重要的是要多站在參與者角度做到「參與者友善」。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY LEON HUNG

首先我們與丁春誠聊到是如何成為策展人的？以及如何確立自己的策展方向與風格？丁春誠說最早在北京電影學院念書期間從劇本寫作開始投入創作，「那時在北京思考自己的價值跟意義，所以就開始找一個計畫進行。至於策展人部分，則一切都是很自然的過程。我的策展風格是我認為一個展覽要的不光只是把學術論述講好把作品放好，然後告訴大家『這是一個展覽』。展覽的意義應該更多，以及參與者是否能夠和作品互動，是否有辦法讓參與者成為展覽的一部分。而且更重要的是如何把『跨界』─好比數位與虛擬實境─的概念整合進展覽裡，而不是單純只有『藝術』。即便只是展出平面作品，我也希望這個展覽可以有其他種不同的觀展模式。」

丁春誠接著說他想要透過策展來跟這個環境這個社會以及來看展的人對話，「這樣是一種更嚴肅與更認真的對話方式。以策展與藝術品做媒介，我認為是比較軟性與舒服的方式。」說起策劃具互動性與跨界性的藝術展，則不得不提他在2020年的第一號展覽計畫「MY WORD/MY WORLD」。「這個展覽本身就是一個符合跨領域的創作概念，我們先是依照場地的環境來進行創作，我與另外一 位美國的創作者一同規劃製作展覽中的五件裝置作品，他是一名舊貨獵人也擅長改裝修復，而我是一名電影以及表演從業人員。我突然想到可以用編劇的概念來做為展覽的主軸，所以我為了此次展覽寫了一個劇本設計了幾個角色，並將其故事以及作品連結在一起。當時這個展覽觀展人數暴增，將原本就不大的空間擠得水泄不通，證明了藝術展覽的互動性以及創新的策展概念可以有效的優化展覽。」

其實丁春誠想要表達的是藝術展覽「參與者友善」的想法，他希望這樣的型態可以成為風氣或者一股新浪潮。「有時從展覽參與者的角度來思考，相信大家也會得出講求互動的結論。想想參與者來展覽想要看的到底是什麼？當然藝術展覽的本質並沒有要取悅任何一位參與者，我們只是想表達『參與者友善』的觀念。」

另外我們還聊到了丁春誠主理的丁丁藝術空間，關於未來有怎樣的計畫。「首先我希望這裡是大家的『藝術的活動 中心』，歡迎所有人進來，到草皮上走走，進來喝一杯咖啡順便看一下藝術作品。我希望藝術是沒有距離的，我希望我的團隊成員在有人走進丁丁藝術空間時能與他們聊天。

在未來，丁丁藝術空間會在台南拓點，會位在日本昭和時代的建築，而且是由台灣第一位女性建築師所設計。我們一直有海外拓點的計畫，但疫情也讓我們的拓點計畫暫緩許久。我們從來沒有在台灣待過這麼久的時間，這段時間幾乎參與了台灣所有的藝術展覽。我們五年前在中國也是幾乎參與了中國所有的藝術博覽會。更別說參加歐洲的藝術博覽 會了。我們每年光參與亞洲的藝術博覽會就已經行程滿檔，平均下來幾乎每個月跑超過1.3到1.4個藝術博覽會。從十月到年底也行程全滿，十月剛結束的Art Taipei，11月的上海西岸博覽會與上海ART021。過去四年來首度同時參加上海這兩個藝術博覽會。12月丁丁藝術空間Gemma Holzer大個展，市中心會設立Pop-Up快閃展區，將市中心與天母串連在一起。」