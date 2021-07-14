綺麗波普 Popping Art

康寶濃湯罐頭、50年代性感女星瑪麗蓮夢露或是披頭四畫像，可能是你對普普藝術的第一印象，那些出現在我們週遭的日常用品、商業廣告或是流行偶像，被藝術家以創意和美感化為藝術作品，讓藝術不再遙不可及或深奧難懂，藝術就是好玩、通俗、並與我們同在的，其實就是普普藝術的核心精神，並在之後的50年繼續深深地影響了我們。

1950年代後期由英國發源，並於美國發揚光大，之後橫掃全球的普普藝術，代表藝術家有安迪沃荷、草間彌生和之後的村上隆、奈良美智等，日本在這一波普普風潮扮演了重要角色，甚至還有「日本普普（J-POP）」一詞的誕生。

在首波日本普普運動中不可不提到的關鍵人物就是田名網敬一（Keiichi Tanaami），二戰時期出生的田名網，以年屆85歲的高齡繼續活躍於國際藝壇，自認受到安迪沃荷的巨大影響，田名網不只是位成功的藝術家，更悠遊於跨界合作，從商業廣告圖像到為美國搖滾天團 The Monkees 和 Jefferson Airplane 設計的專輯封面，或是製作充滿實驗前衛的動畫和短片，田名網更曾於1975年擔任過首位日本版知名男性雜誌藝術總監，堪稱斜槓界始祖。

另一位把斜槓發揮得淋漓盡致的是曾參與 Sony 機器狗 AIBO 外型設計的空山基（Hajime Sorayama），1978年因緣際會為日本三得利創作了他的首款女性機器人形象，呼應當時火紅的《星際大戰四部曲：曙光乍現》機械風，之後由他繪製的女性機器人系列蔚為風潮，連時尚界也為他瘋狂，1995年法國設計大師 Thierry Mugler 便以空山基的機器人為靈感打造「Robot」高訂大秀，2018年 Dior Men 總監 Kim Jones 更讓藝術家的大型雕塑「Sexy Robot」矗立於秀場中央，以機械金屬風作為該季主軸。

也趣藝廊在今年盛夏聯展中，集結九位橫跨上世紀30至80年代的日本人氣普普藝術家：田名網敬一、鬼海弘雄、Harumi Yamaguchi、谷口真人、空山基、佃弘樹、大平龍一、本崛雄二、安部貢太朗；除帶來田名網敬一的限量版畫和經典「金魚姬」雕塑、空山基大受歡迎的「Sexy Robot性感機器人」和「金屬霸王龍」系列等，也帶來女性藝術家 Harumi Yamaguchi 以大膽新時代女性形象出發的繪畫，眾多日本人氣藝術家作品珍貴來台，蹦發綺麗魔幻的普普藝術世界。

《POP-ING, NANZUKA at AKI Gallery》

● 展出藝術家：安部貢太朗 Kotaro Abe、本堀雄二 Yuji Honbori、鬼海弘雄 Hiroh Kikai、大平龍一 Ryuichi Ohira、空山基 Hajime Sorayama、谷口真人 Makoto Taniguchi、田名網敬一 Keiichi Tanaami、佃弘樹 Hiroki Tsukuda、Harumi Yamaguchi

● 展期：2021.6.15－7.25

● 地點：也趣藝廊｜臺北市大同區民族西路141號