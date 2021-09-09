自由的靈魂 My Journey My Path

潛心創作藝術的這幾年，郭彥甫逐漸明白自己並不是一個可以被框架的人，他必須有所解放，因為永遠不滿足，又同時追求最好的狀態，近期創作的作品，他覺得自己像是發明家，探索著未知的領域，每張作品都有自己的樣子，你或許覺得似曾相似，彷彿電影情節，卻又與我們的日常如此貼近。

TEXT CATHY WANG IMAGE FOMO

從展覽空間外側就能看到一落一落如磚塊般，被擺放在地上，以錄影帶為素材的作品，郭彥甫說因為小時候家裡是開錄影帶店的，從小就是看這些錄影帶電影長大，尤其是80年代的香港電影，近期他把這些電影拿出來重溫一次，可能又加上之前演藝圈的經驗，心境與小時候大不相同；除了看得出技巧，自己也對電影裡的時代氛圍更加感同身受，他希望藉由電影畫面的某一角落，帶出整個作品的氛圍，這樣的氛圍可能是上世紀20年代，或是任何時候的任何一種感覺，他畫出這些電影場景，希望用這樣的電影線索，去帶出華人的精神。

仔細看郭彥甫的作品，你會發現有些地方有拼貼的痕跡，但是被處理得很自然，乍看已與原本的畫作融為一體，細看卻又發現各種被安置在畫面的小巧思，這些拼貼上去的畫布一樣出自郭彥甫之手，只是在不同時間創作，如此能在同個畫面創造兩個以上的多種時空，他希望他的畫作能讓大家看得舒暢，也特別強調繪畫呈現的現場感，筆觸是流動快速且自由的，觀看他的畫作，視野與想像彷彿也開拓至了不同層次。

展場中還有一件今年甫創作的行李箱系列作品，在畫過快300多件行李箱作品後，這件行李箱多了一份優雅與隨性，虛實間帶有速寫的輪廓，將生活中的現場感帶出來，就像我們記憶中的片段時刻，也很有未知的感覺。對郭彥甫來說，藝術家的精神在於他的氣質與狀態，身為藝術家其實越赤裸，就越能打動人，他的個性很奔放，而這也就自然流露在他的作品之中。未來下半年展覽還陸續會在洛杉磯與上海展出，郭彥甫的創作之路，未完待續。

《郭彥甫－未知傑作 The Unknown Masterpiece》

展覽日期｜2021.8.27－2021.9.13 （採預約制）

展覽地點｜FOMO 台北市大安區四維路76巷9號

參觀時段｜11:00 -19:00（週日休館）