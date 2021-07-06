藝術最前線：香港巴塞爾藝術展 STATE OF THE ART

亞洲最大的當代藝術盛宴—香港巴塞爾藝術展，去年因為疫情轉為線上開展；今年回歸香港會議展覽中心粉墨登場、虛實相映。

TEXT GAVIN NAZARETH TRANSLATION OLIVIA CHEN

五月堪稱是香港的藝術月，因為在此處所舉辦的巴塞爾藝術展，放眼全亞洲乃至於全球，都是最具份量的當代藝博會之一。然而新冠疫情攪局，原定於三月舉辦延後到五月，19、20日為貴賓預展，21至23日對一般參觀者開放。幸虧當初主辦單位決定延期，才能招募到更多畫廊實體參展；否則的話，就會像去年一樣，只能用線上展會的方式進行。



相較於往年能吸引到多達 250 間畫廊參展的盛況，今年規模略為「瘦身」─ 共有 104 間藝廊齊聚香港會議展覽中心，有 56 間未能親自出馬的藝廊，委託當地代表於場內佈置衛星展位；其中一個展位甚至聯合了八間義大利頂尖畫廊同台亮相：Alfonso Artiaco、Cardi Gallery、Galleria Continua、Galleria Franco Noero、Galleria d’Arte Maggiore GAM、Mazzoleni、Massimo De Carlo 與 Rossi & Rossi。

無論如何，即便得保持社交距離，一場實體展會能成功舉辦、吸聚人氣，多少還是值得慶賀一番。來自 23 國共一百多間的參展陣容中，不乏國際藝壇名號響亮者：高古軒（Gagosian）、佩斯畫廊（Pace Gallery）、卓納畫廊（David Zwirner）、豪瑟沃斯（Hauser & Wirth）、立木畫廊（Lehmann Maupin）、厲蔚閣畫（Lévy Gorvy）；區域性則包括中國北京公社和維他命藝術空間、台灣耿畫廊與安卓藝術、南韓 Kukje Gallery、日本的 Kaikai Kiki Gallery 和 Ota Fine Art；自然也少不了在地的藝倡畫廊、布朗畫廊、藝術門及白立方。

「藝廊薈萃」（Galleries）展出來自全球著名藝廊代理的 20 及 21 世紀的現當代藝術作品，涵蓋畫作、雕塑、繪畫、裝置、攝影、電影、錄像及數位藝術等，不過部分會場也洋溢著濃厚的歷史情懷：阿拉里奧畫廊帶來韓國早期實驗性藝術家的作品；東京畫廊 +BTAP（北京空間）也不遑多讓，一口氣推出了關根美夫、菅木志雄、高松次郎、李禹煥、李鎮雨和朴栖甫等名家之作。看來今年韓國藝術家可真是薈萃雲集。

接下來瞧瞧新銳藝術家有哪幾位吧！香港八十後畫家黎清妍（維他命藝術空間代理）、比利時畫家兼雕塑家 Harold Ancart（Clearing & David Zwirner 代理）、後末日主題的紐約藝術家 Elizabeth Glaessner（PPOW 代理）、比利時 Bendt Eyckermans（Carlos／ Ishikawa 代理），以及墨西哥藝術家 Gabriel de la Mora（Proyectos Monclova 代理）帶來「新鳥類」（Neornithes）系列新作。

除了主展區「藝廊薈萃」（Galleries）之外，另外兩大展區則為「亞洲視野」（Insights）與「藝術探新」（Discoveries）。前者呈獻 20 世紀迄今的亞洲藝術家，包括韓國攝影師鄭喜丞 （Gallery Baton 代理）、日本書道家森田子龍（Shibunkaku 代理）；後者則有獲得「寶馬藝術之旅」獎項的香港藝術家陳麗同（膠囊上海代理），以及來自山東的朱昶全（Vanguard Gallery 代理）等共八位首度參展的創作者。

同場加映「巴塞爾藝術展：香港現場」（Art Basel Live: Hong Kong）項目，參展畫廊得以透過線上展廳、現場直播和虛擬導覽，並邀請藝術家、策展人、藏家和藝評人進行一系列的對談講座。此外，典亞藝博展亭（Fine Art Asia Pavilion）主打古董珍玩。

考量到疫情態勢，原先擔憂今年香港巴塞爾藝術展可能又得線上進行，主辦單位這廂卯盡全力端出了滿漢全席，不禁讓看倌們引頸期盼明年展會的到來，由衷希望屆時一切已恢復正常運作。