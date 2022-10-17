藝術的理性與感性｜Philosophy Of Art

「藝術」對江賢二來說，其實是對美感無窮無盡探索與永無止境期待的具象化，就像是人們對宇宙的探索，代表對未知神祕的探索，因為你永遠不知道其極限在哪，從人們的好奇心出發，展現屬於創作者與觀者間的互動與發現及感動的哲學；這一次，江賢二重新展現他的藝術哲學觀點，從「2022江賢二個展」中重新梳理心境與眼光的轉變，用不同的媒介透過持續創作，探索突破的可能。這是江賢二累積了一輩子經驗的心血創作，透過想像力飛馳，展現其觀察世界的方式，而經由藝術創作視角，重塑創作者內心的體會，構築屬於藝術的理性與感性，以及經歷與體驗的想像飛馳。

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「我其實是個安靜的人，比較喜歡一個人。」笑說自己個性「可能比較喜歡孤獨一點」（「所以我才會一件事搞了整整一生。」）的江賢二，露出了溫暖的招牌微笑。穿著招牌的藍色格子襯衫與沾滿油畫顏料的牛仔褲，江賢二的神情顯得自在，這是在畫室的他的「基本調性」：「我喜歡藝術，我喜歡各種類型的藝術。」自稱充滿好奇心，喜歡嘗試各種不同類型的探索，江賢二說，自己就是這樣，喜歡「好玩」的事情：「這大概也是我持續創作、停不下來的重要原因吧！」

掐指一算，江賢二在臺東落腳，也整整十五年了。近三、四年在臺東金樽這個小漁村興建藝術園區，他笑說自己這幾年都在工地創作，「就像個工人一樣。」他說自己每天早上大約五點多就起床開始「東摸摸、西摸摸」，等到九點多助理進到工作室時，江賢二就已經「摳摳摸摸」一大段時間了，「每天這樣看，就覺得很有成就感。」九月二十四日在台東的個展對江賢二來說，似乎有一種「承先啟後」的觀點存在：「我以前一直都是做平面繪畫，到十五年前搬到台東時，我突然想起我做藝術的最初嚮往，那是雕塑。」說自己在1967年前往巴黎時其實一開始是要去學習雕塑的，但一直沒有機會（「雖然說自己一直在嘗試著做，但就是不得其門而入。」），後來搬到紐約後被工作、小孩纏身，就更沒有機會了，「但對我來說，立體的作品一直是我很嚮往的創作模式。」

這幾年在臺東藝術園區的工地，江賢二重拾自身想要做立體裝置的期待，也讓自身的「雕塑魂」重新燃起：「我自己不喜歡一直重複過去做過的創作模式，現在每天在園區遇到有趣的、讓我感到新鮮的材料，不管是媒材或者呈現方式，都會讓我想要試試看。」他說這次個展中有一件雕塑作品〈火與冰〉，是拿之前舊工作室拆下來的浪板做的：「我覺得那些浪板看起來很漂亮，而且我們都『相處』了那麼長的一段時間，其實都有感情了。」他一邊跟我形容自己「運氣很好」（「還好那天拆浪板的時候，我剛好從台北回去，看到了這一批有趣的材料就請他們留下來了，如果晚一天回去，他們就通通清掉了。」），一邊跟我形容這件作品的尺幅（「因為真的很漂亮，我就拿來做了一件大約十一米高的作品，因為在臺東呀！尺寸大是很自然的！」），他說自己這幾年生活在臺東，對於寬闊的海與天空早就很習慣了：「因為空間那麼大，創作幾乎就沒有極限了。」的確，對觀者來說，十一米的尺幅有一點超出人類習慣的比例原則，但既然空間是在臺東，尺幅的計較就沒有那麼必要了，江賢二自己也說這個「太大」的作品其實有點故意為之，因為他希望觀者可以「往上面看」：「對我來說，這樣的視角其實是相當有趣的觀點。」

不斷進化的創作思維

說這次的個展是「承先啟後」，另一層面的意涵其實是江賢二仍一直創作不懈：「所以我想，我對臺東這個地方既然特別有感情，一定要讓藝術愛好者知道說，我一輩子在做的事情，到底是什麼。」笑說其實幾乎很少有人知道自己真正在想的事情（「記憶中大家最熟悉的，就是我十五年前剛回到臺東時畫的那些花花綠綠的作品。」），所以這一次相較於兩年前的「回顧展」，2022年的個展除了剛剛提過的「大的」雕塑與裝置作品之外，其他還有包括三、四十件過去的作品的系列累積：「這些作品幾乎是我過去沒有發表過的創作，我希望可以讓大家對我有個比較充分的全新瞭解，藝術其實是我生活感受的觀點呈現。」說自己的作品並不太是「哲學」，但卻是自身真實的內心、內在的投射，江賢二說自己的藝術創作觀點，其實是相當「人本」思維的：「對我來說，我自己很有興趣探究的，是屬於人的理智與感性。」

對江賢二來說，藝術從來就不能當成一門學問，而是人類自古以來，一代一代傳下來的感性觀點：「在最古老的時候，藝術可能真的是種情緒的抒發，但是對我來說，藝術不只是這樣的東西。」他笑說藝術家是種很奇怪的人類（「他不會去上班，也沒有薪水領，更沒有什麼考績可以評核。」），創作藝術或許真的比較有「哲學」觀，因為每個藝術創作者都是獨立個體，而他們自身認知想像也有所不同，「比如說很多藝術家都喜歡畫海，但即便是同一個時間的同一片海，每個藝術家畫出來的大概都不太一樣，因為每個人都有自己的個性與生活經歷，這也構築了藝術家的創作思維。」

一個作品已趨成熟的藝術家，你可以從他的作品看出創作者的個性，因為如何佈局、構圖其實都是創作者個人的選擇，這跟自身的個性、待人接物的方法，以及與自身經驗的累積都有關係：「因為我們每個人的體會都不一樣，自然創作出的作品，光是『感覺』也會變得不一樣。」笑說以前總覺得這些看著創作者的作品就能看出他「個性」的藝評人怎麼這麼厲害，江賢二說自己在「活得愈久」、「作品做得愈多」之後才發現，作品其實就是藝術家本身的意識選擇，「這些特質造就了藝術創作的觀點，所以透過作品『觀人』，其實是相當合理的。」

對與完美的理性期待

創作，屬於藝術家的「內在」世界，問他怎麼看待自身屬於藝術家內在的理性與感性，江賢二很慎重的思考了一下。說自己之前沒有想過這樣的問題，因為他總覺得藝術家是感性的，但仔細的剖析自身對於創作的態度，江賢二說自己確實是有屬於藝術家的理性觀點存在，「那是屬於自己對於創作『完美性』的執著。」以自己創作的觀點出發，江賢二說自己在創作時一開始不會去思考構圖跟佈局，主要從創作的大方向出發：「但創作時我會一邊做，然後一直思考，思考自己對這件創作有哪裡『不滿意』。」對他來說，這個在意「不滿意」的觀點，其實就是藝術家的「理性」，「因為對於創作不滿意的意圖，就是自己對於完美的執著，也是我面對創作時會不斷修改的原因。」他笑說這是種「寧為玉碎、不為瓦全」的心態，也是對自身創作意念的極度執著，「年輕的時候，我對於完美這件事非常在意，所以會因為對作品不滿意時會極力地修改，這樣的結果其實會讓作品的雕琢有些超過。」

那是種對完美「過度用力」的誇張，也是一種在乎藏家「可能的期待」所做的在乎，「這的確是種斤斤計較。」現在的自己，對於自身的作品仍會存在「不滿意」的狀態，不斷地修改也持續存在，但江賢二卻感受到一種對於創作「不役於物」的自在，「現在比較開放、自由，做既幾喜歡的就好。」笑說當沒有計較之後，作品反而比較能展現屬於內在的自然觀點：「我反而覺得有一點點我眼中的瑕疵會覺得比較自然，這是年輕時的江賢二絕對不可能接受的。」他說藝術的確是永恆的，但創作並不一定要永恆存在，所以既然連「人」都不可能絕對完美，斤斤計較那些枝微末節的技法與材質，更是大可不必：「因為，傳遞內在的想法、展現人的理智與感性，才是我在藝術創作中，最期待傳遞給觀者的想像。」

將創作當成介質，創造創作者與觀者之間的觀點碰撞，對江賢二來說，也是有趣的過程。雖然說自己並非有意為之，但因為每個人自身經歷的累積，在觀察作品時產生的體悟其實是有相當多屬於人性的觸動：「所以創作一定會吸收創作者的觀點，而觀者也是人，他們有也有自己的生活經歷，自然會有自己的感覺。」他天外飛來一筆，開玩笑說自己臺東工作室附近的猴子「在看作品時不一定會有感覺」，江賢二背後的觀點，其實來自於因為觀者的人生經歷，尤其是精神性的連結都是共通的，「所以我們聽到貝多芬、華格納的音樂作品，會有自身的感動，這是文化累積所造成的社會性。」

所以，即便個人的經歷與當下的心情可能會有不同，但體會到的感觸，在大方向應該還是相同的，「我覺得這樣的對話，其實就是藝術家的社會責任。」藝術，從江賢二的觀點出發，是種「真的很奇怪」的思維呈現，以音樂這個最直接的媒介來看，聆賞者不會很直接的觸及到創作者經歷的事件核心，它確實已跳過好幾個層次的思維階段，昇華到人與人之間的感觸，「有種人與人都是『同一顆心』的那種感覺在打動人，而不是因為陳述事件而生，所以對我來說，作品也是這個型態的呈現，呈現的是屬於『感觸』的觀點。」

分享感觸，的確是藝術家進行創作的期待與目標，江賢二興建臺東藝術園區，其實也是來自於分享的初衷，「那是個很漂亮的地方，我喜歡那個山海之間的感覺，這是我最原始的初衷，希望可以透過這樣的分享，觸動一些年輕創作者更多的想像。」同樣的，江賢二說自己也熱衷於與不同創作者進行跨界合作，除了滿足自己的好奇心及期待瞭解不同領域的觀點之外（「每一個合作的跨界創作者，我都會先Google他們，瞭解他們的創作！」笑說自己也還在積極吸收新知，江賢二的笑容深深地漾開），更期待與年輕傑出的創作者碰撞出不一樣的火花，「只要有新的東西、新的創作方式、媒材，甚至對美感的不一樣表達方式，只要讓我嘗試，我都會覺得很開心，我都會很樂意去試。」從過去的平面繪畫，到現在的立體裝置乃至於整個藝術園區的構築，江賢二認為這都是自己的「創作」，「甚至我在工地看到有趣的東西，我都會想要拿來試一下，這些體驗都會讓我覺得很好玩、很開心。」

笑說自己的「可能性」還無限寬廣，未來如果有舞台劇、電影（「什麼類型的都可以！」）等不同類型的創作江賢二都開放以待，「藝術就是那種永遠讓人期待新的發現、新的感動的領域，因為人們都有好奇心與願意探索的動力，這就是屬於人的精神裡，對於美感有永無止盡的期待與探索的精神吧！」笑說自己只要體力「做得下去」就會不斷嘗試的江賢二，似乎仍期待著更多不同類型的想像與碰撞，這不旦是豐富自身經歷的挑戰，也是在藝術創作對於未來社會文化的心思與期待：「一定很有趣的！」

2022江賢二個展

展覽期間：111年9月24日至11月27日

展覽地點：臺東美術館（臺東市浙江路350號）