藝術 對話｜Art Taipei 2021

經過兩個月的三級警戒，藝術活動慢慢地又回歸到社交生活中，而ART TAIPEI 2021也在這股趨勢中，確定於10月底再開新頁。ART TAIPEI 2020 5日展會湧入7萬人次，總銷售額突破10億，可以說是在Covid-19疫情中的「逆勢上揚」，而且在受限於疫情之下，沒有了國際藝廊與藏家的進駐，但也因為需要「療癒」，本土藝廊所展出來的作品，似乎也更「平易近人」且帶有「溫暖」氛圍，相較於過去展會以及其他藝展當代實驗性作品的冷調，2020的展出更具「主題性」，試圖透過不同模式與觀者互動，讓作品除了商業價值之外，更多了許多社會意義。今年延續相同的思維，ART TAIPEI 除了持續發展線上展廳的項目，在展覽的本質上特別展現了台灣特色、藝術教育、多元跨界以及產業凝聚等特色，在全世界仍籠罩在一片COVID-19的低氣壓下，仍然匯集了110多家的展商共襄盛舉，試圖彰顯台灣的藝術能量與文化實力，也帶出相當有趣的藝術跨界對話視角。

今年ART TAIPEI展區從「大疫情時代」下全球動蕩的時勢出發，與適逢50週年的無國界醫生組織合作，展出馬格蘭通訊社在這個時代下的紀實攝影作品，從「紀實」出發的思維，賦予了更多、更直接對世界現況的第一觀點視角，以攝影師的眼光觀看世界發生的大小事，也是一種相當有趣的觀點。

此外，這次展會超過110家畫廊，可以說是匯聚了台灣當代藝術的各個不同面向的特色，將帶來各式各樣風格多變的作品，像是尊彩藝術中心展出青年藝術家周代焌的作品，周代焌自2012年畢業後即獲選同年的MIT新人推薦特區，並活躍至今，近幾年他透過不同的表現手法呈現個人面對環境的宇宙觀，他所描繪的科幻空間及氛圍，看起來離真實雖然遙遠，卻影射著當代世界的景況，而新作《我們是否一直不斷的重複曾經》紀錄了台灣在2021年一度面臨的缺水問題，透過創作表現災害以及人類活動對於自然資源的損耗，但人類往往需要等到再次發生時，才會意識到原來之前人類就曾經面對這樣的問題；同樣以作品呈現關注台灣當代環境情懷的，還有凡亞藝術空間展出的戴明德作品《嘉義貯木池—出神遊記》，他的作品充滿當代性，接近社會觀察之反射描寫，所描繪的貯木池原始功用是將原木浸泡於池內藉以釋放樹脂，拉長木料使用年限，也因為浸泡在此地的原木大多數為杉木，更有「杉池」的俗稱，戴明德創作的主角—荒廢後的杉池在政府的規劃之下已成為觀光景點，他則再透過假借、比喻、虛構、誇張、象徵的思維，以顛覆和變造的意義解構，將貯木池化為結構的符號圖騰，展現創作者對地理景觀的視野與情感，以及面對生活文化的變遷造成的社會改變進行探討與思索。

至於雕塑作品，則有双方藝廊所展出的徐永旭的作品—《瓷》，他在現有以土為主的結構之中和世界相互流動、作用並與之形成作品，親自以繁複以及高度勞動的工序，與環境、氣候、燒製等完全地與作品結合，只為呈現出最純粹的雕塑作品；創作經過不斷解構與建構的過程，將土的厚重本質，捏塑出極為輕薄柔和的線條及形態，創造出「反差」以成就其創作的新觀點，以泥土創作中難見的「大」作品及「薄」作品，展現徐永旭的獨特視角，以「超越，由生命超越生命，由藝術創作超越藝術創作，由藝術創作超越生命」的態度為出發點，不斷地自我挑戰，期待超越每次在生命與藝術創作路程上的極限，也是值得一閱的作品。

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會回歸藝術展覽本質，匯集國內畫廊，在跨國交通不易的時代下，點滴凝聚台灣藝術實力、精進提昇，同時根植台灣藝術種子，期許透過藝術博覽會形式的展出向國際發聲，使台灣成為國際藝術匯流的焦點場域，在疫情肆虐的現在，或許也是一個有趣的思維，用不同視角來談就現今社會的變遷與觀點。

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會（購票 由此去

貴賓預展 VIP Preview：

10月21日15:00-21:00 10月22日11:00-14:00

公眾展期 Public Opening：

10月22日14:00-19:00

10月23日11:00-19:00

10月24日11:00-19:00

10月25日11:00-18:00

展覽地點 Venue：台北世界貿易中心展覽一館