話 神｜Art Of Myth

身為一位多元跨界創作者、數位藝術策展人、設計師和藝術家，蔣友柏的創作《神畫》執著於中國歷史典故與東方文化內涵為根基，以完全沒有拘束的當代手法，試圖摸索出想像空間存在的邊界，也讓這次在日本的展覽，充滿奇幻的想像。

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蔣友柏，是我們相當熟悉的人物，但進入繪畫領域，他的想像其實有些出人意料。蔣友柏在過去的繪畫作品，從山水中的動物，到動物裡的山水所在多有，但當眾人以為其安居人間山水之時，創作者轉身迎向奇幻，將心中的神話動物一一描繪，展現於世。這個被稱為《神畫》的最新系列，蔣友柏召喚更多稀有，甚至是龍和獨角獸這種僅存於想像中的生物 。

蔣友柏自承自小在東西方交會中成長，他將各自代表東西兩方的「龍」與「獨角獸」成為東西奇幻觀點的代表標的，一展示了東方的傳統，另一代表西方的想像力，這也反映了創作者觀點中，認為東方對哲學的偏愛和西方代表科學根基的特色，《神畫》系列以龍與獨角獸為圓心，並各自帶出了他們的朋友，從鳳凰、天馬這種奇幻傳說到你我生活中可見的可愛貓狗、綿羊與雪兔，這種跨界觀點，似乎展現了創作者眼中的藝術哲學。

相較過去的創作，此次展出的平面作品，以滴、淋、壓印、大面積塗刷勾勒山水技法幻化出動物，畫面堆疊有別於最初山水拓印時的飄逸，類似蠟筆的筆觸在看似樸拙，卻同時展現了屬於動物的純真。蔣友柏的畫作試圖留下足夠的 空白、未完成與不完美，讓觀眾得以將自身經驗介入創作觀點，融入經驗的瞬間，以蔣友柏的觀點才是藝術完成之時；部分創作敷上金漆、銀漆、金箔或珠寶，回應神話世界的輝煌意象，創作者試圖透過神話與神獸來傳達類上古時期關於神、人、動物等眾生平等、渾沌初開的曠渺世界，你可以說這樣的創作過程中，是創作者向自己、向奇幻叩問，也是不一樣的哲學觀點。

除了純藝術創作，《神畫》有更多跨界與突破。蔣友柏邀請藝術家侍懷鳳SHEE一同參與創作，SHEE挑選了《神畫》系列的《The Beginning》、《Two Sides of a World》、《Starry Night》三幅畫作，為其設計對應珠寶，並將珠寶與畫作結合—你會發現火蛋白石與鑽石是龍的眼睛，海藍寶、碧璽、石榴石、月光石交錯成了虎的眼影，紅寶石、黑鑽石、白鑽石、金與銀則縈繞貓頸風采，每件珠寶作品皆以愛情故事為主軸，這些故事，是SHEE對於愛恨情仇的詮釋，關於美與愛，兩位藝術家帶著各自的體悟，在潛意識中對話、在實體作品中產生交集，畫作自此有了平面以外的延伸。

確實，不管是繪畫與珠寶，任何技術形式與材料，都成為回應東西方文化交融的藝術方式，蔣友柏的創作中，藝術與設計已無先後、無大小，也不為別人還是為自己辯論，當只有不斷用自己的方式，去把心中的中西文化，與當代潮流「縫」起來，創造的哲學意義，也是觀點。