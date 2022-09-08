說故事的歌｜The Fantastic Thinking

期待一齣音樂劇創造屬於音樂劇的不一樣想像，這是「華文音樂劇」試圖透過《夢幻愛程The Fantasticks》這齣金氏世界紀錄最長壽的音樂劇想要為台灣觀眾展現的獨特觀點，它會在台灣形成什麼樣的有趣波瀾，以及這齣具實驗觀點的外百老匯音樂劇將與台灣創造什麼不一樣的連結，PRESITGE邀請《夢幻愛程The Fantasticks》的兩位出品人郭柏毅與葉書豪，聊聊對這齣精彩音樂劇的期待，以及在他們眼中，音樂與生活之間的連結與奇思妙想。

PHOTOGRAPHY LEON HUNG

「其實，我們都是說故事的人。」開宗明義，葉書豪與郭柏毅給自己的身份下了一個有趣的定義，兩人看著對方，相視而笑。《夢幻愛程The Fantasticks》應該可以說是台灣第一齣以產業思維製作的音樂劇，這齣風靡世界、金氏世界最長壽的音樂劇，在台灣創造了相當有趣的想像—這齣外百老匯（Off-Broadway）經典愛情音樂劇，以浪漫有趣的愛情寓言故事為核心，故事主軸圍繞在兩個年輕男女之間，藉由友好的兩位爸爸想讓孩子們「在一起」的有趣觀點，結合了屬於愛情、浪漫、幽默劇情元素創造的視角，創造了精彩而有趣的觀點，而超近距離的演出型態，也讓觀眾彷彿置身戲中，劇情轉折與情緒傳遞更為深刻。

外百老匯音樂劇以表演風格自由、題材及表演類型多元而令人著迷，《夢幻愛程The Fantasticks》憑藉著簡潔又具內涵風格創造精彩的演出佳績，光在紐約外百老匯演出超過兩萬場次，更近乎囊括包括美國戲劇界最高榮譽「東尼獎」等多項戲劇獎項，更在歐美及日本、韓國等地多次巡迴，華文音樂劇這次將這部作品帶進台灣，並邀請國際級藝術家楊呈偉參與演出，可說是試圖在台灣的音樂劇市場中掀起波瀾的精彩之作。聊起這齣音樂劇，郭柏毅可說是如數家珍、津津樂道，這一次在台灣引進這一齣經典音樂劇，在他眼中的期待，是希望喚起台灣觀眾對於表演藝術的熱愛，「我們希望希望社會大眾不要把音樂劇看作很有距離感的藝術作品，讓觀看音樂劇變成一件愉快的事。」《夢幻愛程The Fantasticks》希望能營造出一般社會大眾走入音樂劇世界的誘因與場域，所以他們在松山菸廠創造了個與觀眾可以親密互動的「小酒館」場景，兩個月的演出時間，讓音樂劇與生活緊密連結的情境，真真實實地走入大眾的想像。

「我是學音樂出身的，所以推薦對於這樣的表演藝術給大眾知道，從而讓大家愛上音樂劇，這好像是我的使命。」郭柏毅笑說，台灣的表演藝術長期以來缺乏商業市場觀點的製作，因此缺乏一個對藝術創作者與從業人員友善的產業環境似乎理所當然，對產業環境的塑造與精彩作品的製作可以說是必要的循環，在建構產業環境的價值中，最優先的仍是建立願意持續進場習慣的觀眾群，「你可以說有好作品才有觀眾，有觀眾才可以帶動表演藝術的環境建立，但這樣的環境建立後，才能刺激好作品的不斷誕生，這其實是個雞生蛋、蛋生雞的循環。」但台灣長期以來以「非營利觀點」的思維在看待表演藝術團體與環境，缺乏創造及讓產業穩定成長的資源與支援，大多數的團體在比上不足、比下有餘的環境中自立求生，要期待創作者創造精彩的作品從而連結產業的穩定發展並不容易，而華文音樂劇試圖透過《夢幻愛程The Fantasticks》這樣的經典作品，創造社會大眾對於音樂劇「並不是拒人於千里之外」的想像，從而建構穩健的觀者與表演者的正向循環環境，你可以說他們野心不小，但其實在此時《夢幻愛程The Fantasticks》已經走出了開創而穩健的步伐。

對葉書豪來說，《夢幻愛程The Fantasticks》代表的是另一層面的觀點，「身為投資者的角色，目前台灣可以說並沒有像《夢幻愛程The Fantasticks》這樣規格、卡司製作如此規模的音樂劇作品，對我們來說，以純粹投資的觀點來看，這絕對是值得參與的投資，我很慶幸在這個時間點進入這個領域，就台灣來看，接下來的可能性可說是無限寬廣。」葉書豪說，在創投的觀點上，其實是否願意投資一個專案的核心，是在於支持這個專案的人與團隊，他在《夢幻愛程The Fantasticks》中看到了華文音樂劇整個團隊對專案的專業與細膩度拿捏，這是對於產業（與專案）發展的長期可能性上戴有正面意義的事，透過《夢幻愛程The Fantasticks》與華文音樂劇團隊建立長期合作關係，對他來說可以說是一項新開始，「我們的切入點其實很漂亮，所耗費的成本相對而言其實是划得來的。」當然，除了商業觀點之外，葉書豪說自己還是有顆「類藝術家」的私心，「我自己本身也是一個創作者，音樂可以說是彌補我目前無法進行其他創作的坑洞，會去刺激我的藝術頭腦創造另一層面的可能性，音樂劇其實是很棒的切入點。」

於是，郭柏毅與葉書豪從不同端點出發，走向屬於音樂劇的產業核心，兩人一拍即合：「我們都在《夢幻愛程The Fantasticks》上看到了個屬於自己的夢，雖然可能關注的並非『長遠願景』而是『當下』，但從對方的願景中，我們的確看到了這樣對未來的想像其實有相當高的可能性，其實是很精彩的。」葉書豪笑說自己是一天一天看計劃的人，但能看到三十年後的自己仍在這條線上繼續前進，就讓人很充滿期待；而郭柏毅也同意，藝術與商業其實並非光譜的極端，音樂與生活的連結其實是生命中非常重要的調劑，但要創造精彩的故事，也必須在創作的商業思維中，找到屬於藝術的道路，「只有創造雅俗共賞的作品，才有機會讓整個表演藝術環境持續正向發展。」對他們來說，雖然站在不同觀點出發，但兩人對於寓藝術於生活的思維，其實還是一致的，「對我們來說，音樂劇就是說故事的歌，需要依靠許多說故事的人才能創造出最棒的體驗，走出的這第一步可以創造的想像，讓我們都很期待，也請大家拭目以待。」