陳佑朋失去的邊界帶出寫實與想像｜寶于藝術推出最新個展

藝術家陳佑朋從小就非常喜歡塗鴉，對他來說，繪畫像是一種「習慣」，用畫的方式來呈現一件事物，然後以直接的視覺感受與觀者交流。每一件作品都有各自的起點，在自編自導自演的畫布劇場中，敘述著生活中不同的故事。

佑朋以多元媒材探討空間與邊界的關係，運用油畫、3D列印等創作出數件精彩作品，企圖喚起觀者心中無可取代的場域記憶，由於佑朋的寫實功力精湛，讓不少觀者乍看之下誤以為是攝影作品，深厚的繪畫底子可見一斑。

佑朋的祖籍背景影響了他對於空間、場域的觀看方式，家族以前皆生活於台灣東北外海的龜山島，民國六十六年龜山島劃入軍事管理範圍，島上居民被強制遷村至宜蘭仁澤新村，佑朋時常聽長輩描述島上故事，因此對於龜山島這個環境有較為深刻的想像，這些經歷也影響他對往後創作的思考。

現代社會中的多樣性讓我們很難純粹地去理解我們自己的位置，佑朋透過本次創作重新詮釋邊界與場域間的關係，在複雜的創作程序中，逐步回歸作者所關注欲探討的空間與邊界，並藉此來陳述被「邊界」影響的龜山島民對於逝去的歷史的心理狀態。進而反思現代都市人口聚集被視為理所當然，利用人們在空間中的缺席，使觀者更能注視其中空間本身的涵義。同時延伸出更多關於人類存在於空間場域和邊界之間相互關係，描繪出視覺無法輕易呈現的空間中的「邊界感」。

失去的邊界－陳佑朋創作個展

展 期｜2022年03月11日至2022年05月11日(11AM-8PM)

藝術家｜陳佑朋

館 休｜星期日、星期一

地 點｜寶于藝術中心（台北市大同區南京西路254號;如搭乘捷運可至中山站6號出口步行約5分鐘抵達，開車前來附近有蓬萊國小停車場）

注 意｜防疫期間煩請貴賓配合參觀戴上口罩，保護自己也保護他人，本中心備有酒精及溫度計，歡迎安心前往。