15年法國攝影藝廊YellowKorner正式登台：眾多大師攝影作品限量收藏

創立於法國巴黎，專門販售正式授權攝影大師作品的 YellowKorner，今年夏天正式選址台北內湖，迎來品牌在台北的首家畫廊空間。

包括安迪沃荷Andy Warhol、Lady Gaga、披頭四和名模卡拉迪樂芬妮Cara Delevingne為環保現身的經典攝影作品，都可以在YellowKorner一窺攝影原作，更重要的是，可以直接在台北實體空間購買或向法國總部下訂，無論是居家空間佈置或是商辦用途，都是一種讓藝術巧妙、並輕鬆融入日常空間的好選擇。

在台北空間你還可以看到全球只剩極少量件數，啟蒙知名導演齊柏林的法國攝影大師楊亞祖貝童Yann Arthus-Bertrand聞名世界的紅樹林愛心－《沃之心》（coeur de voh），極具環保寓意和視覺震撼；若你是哈利波特迷，就不容錯過三一學院圖書館的長廊景照，此地可是原汁原味電影霍格華茲圖書館的拍攝地，標緻的品質令牆上的檢索字母都清晰可見。

YellowKorner在全球30多個國家已開設超過100家攝影畫廊，創辦人Alexandre de Metz和Paul-Antoine Briat致力於讓藝術進入我們生活中的各個角落，每幅來自YellowKorner的作品皆來自藝術家親自授權，並附上唯一EAN國際條碼及收藏版號，每張正品證書都會蓋上關防，包括銀鹽作品相紙和鋁質裱框皆從法國空運來台，以限量方式發行，極具收藏價值與意義。

早期在傳統暗房中，攝影創作者會在眾多沖印完的作品中選出最滿意的作品，並且以醒目的黃色角標進行標記，這也是YellowKorner當初的命名由來，具有呈現精挑細選的作品之意以及致敬攝影文化的傳承，每幅YellowKorner的作品皆為一時之選，每張影像中也都蘊含了一段美麗故事，除了作為空間的裝飾，也相當適合作為贈禮獻給所愛的人們。

YellowKorner 攝影藝廊

● 地址：台北市中山區樂群二路91號

● 營業時間：週二至週六 10:00－19:00，週日 12:00－18:00