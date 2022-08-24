Beauty Talks｜美力再現

擁有多國的藝術創作經驗，游孟書與我們分享她在異鄉面對的文化衝擊，以及回台後尋找的那股自身力量。她與我們訴說與藝術相遇的過程，以及自他者回歸自我的階段與轉變，並分享了幾個令人期待的新計畫！

TEXT CATHY WANG PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU

以《小美力》正在寶于藝術中心舉辦個展的藝術家游孟書，與我們相約在藝廊暢談這次的個展經驗與創作歷程，搭配她的獨道觀點，她說明：「《小美力》展覽是由2015年創作的〈美力拜拜〉系列作品為敘事主軸，搭配同時期創作發展過程中，延伸出不同系列的小尺寸作品，是一種具工作室創作性質、所謂的Practice作品。」

談及2015年誕生的〈美力拜拜〉，我們需要回到2002年游孟書甫自台北教育大學美勞教育系畢業，隻身前往美國密西根攻讀藝術碩士的時間點，當時正逢美國911隔年，全球反戰、文化霸權等聲浪四起，直接衝擊了當時身在美國的游孟書，「我開始去思考資本主義、美國化這件事情，如何以全球化的方式，把價值觀透過商品、經濟、媒體等，輸出到世界各個角落。」因此在2005年創作了具有諷刺意味的〈可樂殖民 Coca-colonization〉，以專精的陶瓷為基底，打造了上百件陶瓷版的可口可樂瓶身，並繪以青花圖騰，精緻的樣貌諷刺地突顯了工業化大量製造下、隨處可得的便宜可樂。

碩士畢業後，游孟書繼續至澳洲雪梨攻讀博士學位，2007年創作了同樣具有反諷意味的〈NIKE Shoes〉，將昂貴的名牌球鞋重新塑模為一雙雙水泥鞋，像大量廢棄物般堆疊在角落一隅，有別於精雅的陶瓷可樂瓶，這次將資本主義下的消費產品化為水泥怪物，同樣深深呈現了反諷的意味。不過水泥鞋的出現，卻帶給游孟書一個意想不到的靈感，「我把水泥鞋帶回工作室，卻發現它正在逐漸崩解，這其實是一個實驗上的操作失敗，但我看到的當下反而覺得這太酷了，或許它可以成為某種東西。」

於是崩解、崩塌，這個概念激發游孟書的靈感，在看到水泥鞋的崩解後，她發現：「崩解這件事是不可逆的，藝術家的權力也不是在改變這個世界，而是可以利用崩解這個狀態去破壞它，我們不可能去改變這世界相信什麼，但我可以透過崩解的意象，把我的想法翻轉或轉化，去鬆動原先這個世界相信的東西。」游孟書2008年開始以蠟燭製作各種代表美國文化的卡通人物，像商品般將它陳列在展場中，一半是完好的蠟燭，另一半則是燒過、已成崩解狀態的蠟燭：白雪公主、小熊維尼、超人等造型蠟燭便靜靜的以各異的姿態端放在展場陳列架上，詭異有趣的氛圍瀰漫著，在這時期便能很明確地看到〈美力拜拜〉系列的前身。

2014年游孟書回台，延續對文化霸權的思考，她創作了〈美力拜拜〉的系列作品，同取雙關－「美力」有美麗以及美國力量的意思，「拜拜」則有再見以及台灣傳統宗教儀式拜拜之意，游孟書將各種代表美國文化的卡通人物或商品符號，以樹脂翻模成如蠟燭熔化後的模樣，並一一放在台灣傳統神龕之上，以極具儀式感的狀態，帶出切身的文化議題。

同時期，游孟書亦有感於結束多年異國經驗，回台後自「他者」回歸「自身」的狀態，如此角色的轉換使她進入了一個探索期，當初被不同文化強烈衝擊著的感受、自己在他國身為第三者的狀態，在回台後皆產生了轉變，於是她也開始發展出不同的脈絡系列，延續喜歡的融化崩解意象，延續玩具概念，但已不再如此強調文化性，而是回歸自身，她接續以樂高、樹脂為媒材，創作了〈BORING〉、〈LIE〉、〈玩具車〉、〈卑滅說〉、〈Face the Wall〉等作品，也是這次在《小美力》個展可以看到的。

游孟書在很小的時候即面臨過生死議題，因此藝術對她來說是一種生命的價值，「如果不是這樣，我可能不會走上藝術」，與藝術相遇，也堅持走在藝術之途，未來游孟書在作品的尺幅上將有更大的嘗試，在陶瓷的技術與藝術應用上也將有嶄新突破，甚至還有紙上作品的計畫，令人十分期待。

《小美力－游孟書個展》

策展人｜阮于恬

展期｜2022年07月29日－09月29日

地點｜寶于藝術中心（台北市大同區南京西路254號）