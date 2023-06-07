Artemin Gallery 舉辦日本藝術家 KABEKUI 個展「BLINK 霎」，邀請觀眾感受藝術家所描繪的生命軌跡。

Artemin Gallery 將舉辦日本藝術家KABEKUI個展「BLINK 霎」，展覽期間從2023 年 6 月 3 日至 7 月 8 日。同時邀請藝術家參加開幕活動並進行藝術導覽，除了展覽裡精采的畫作，KABEKUI 也提前來台於藝廊入口牆面實地創作，帶來純正日式街頭塗鴉，歡迎現場觀眾一同敞開五感聆聽、觀賞與感受藝術家以藝術創作所描繪的生命軌跡。

KABEKUI 在「BLINK霎」個展中以「世界在轉瞬間改變」破題，使用嶄新的姿態呈現從未發表過的「GIJINKA」（擬人化）風格。KABEKUI 是藝術家靈魂的象徵，代表著藝術家努力想衝破世俗枷鎖的精神，除了原有大眼睛的原作角色，以及跳脫畫框纏繞的複雜線條，「GIJINKA」（擬人化）風格的誕生是藝術家為了更好好表現出他生而為人的情感面，這樣的角色可以自由的穿梭在各種圖像中間而不被歸類於抽象或是具象的群體之中，就彷彿像是他們可以吞噬牆壁一樣。

KABEKUI 是生活在東京的「2.5D動畫生物」，自由穿梭、游移於其中。藝術家受到漫畫和動畫的影響，將代表日本的角色形象昇華為自己的風格。由作品感受藝術家努力存活於萬貌世界中克服障礙的意志，以不屈撓的「生命的動力」來描繪自己的創作軌跡。藝術家作品不受常規束縛，以飽滿的張力與色彩描繪生活中的矛盾與純粹，以塗鴉形式連結自己的內在世界與外部世界。KABEKUI利用雷射切割木材創作、精確而自由的線條、富玩味的創作手法來突破框架，是象徵靈魂與意念的延伸，也是超越界限的輪廓。

KABEKUI「BLINK 霎」個展將為觀眾展現藝術家的意志力與使命，藉由活躍的「生命力」賦予觀者迎向各種生活旅程中的勇氣。

▐ 展覽資訊

展覽名稱：BLINK 霎

藝術家：KABEKUI

⽇期：2023/6/3 － 7/8 （週一⾄週六 11:00 － 17:00 ）

開幕時間：2023/6/3 1:00 pm

地點：111台北市士林區基河路251巷32號1樓