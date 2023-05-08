ASIA’S ARTISTS TO WATCH ｜亞洲藝術新勢力，你不能不知道的藝術新星（下）

CHINA 中國

由金 1971 年出生於中國瀋陽，從小就對藝術充滿熱情，年僅 6 歲時就開始繪畫。從魯迅美術學院畢業後，他搬到北京開始專業藝術家生涯。

他以其明亮的萬花筒繪畫而聞名，他認為他的作品向內紮根於創作的當下。他說：「從一開始，我所有的作品都有一個獨特的意義，在時間上與我的成長相對應，而且每一秒都在流逝，這將持續到不可避免的盡頭-我離開這世界的那一天。」

雖然由金意識到自己與現下社會的互動，是創作過程重要的知識來源，但他較偏好看到自己的作品是彼此相互發展且「順其自然」產生的，而非倚靠特定的靈感來源。他表示：「也許每件作品的組成方式、作品中某個部分的表達，或整體藝術理念的延伸，都可以反過來作為靈感，很多時候這可能是一種必要的意外。」

他不想把他的作品相互比較：「無論它的存在是好是壞，都代表我生命中某一時期的意義」，強調了其繪畫作品中深刻的自我特質。至於未來的願景，由金很樂意看到他的藝術，透過發展自己的視覺藝術語言系統，持續進化發展，「保持簡單、減少慾望、維持善良，不要有太多奢侈的想法。在未來的日子裡，最好能保持自己的本色。」他這麼註解道。