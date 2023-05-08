ASIA’S ARTISTS TO WATCH ｜亞洲藝術新勢力，你不能不知道的藝術新星（下）

亞洲藝術新勢力正在崛起。為了慶祝這重要的時刻，PRESTIGE 擔起重任，集結香港、新加坡、泰國、印尼與馬來西亞亞洲各個版本，共同企劃製作《亞洲藝術新勢力》專題，企圖找出亞洲正在崛起的新星，繼上篇精選自東亞各地的新興藝術家，這次將透過 PRESTIGE TAIWAN 的採訪內容，著重於兩岸的藝術工作者，向各位介紹他們在創作上的歷程與獨特觀點。
Words：PRESTIGE HONG KONG（Translation：Wendy Chang）、GERSHWIN CHANG、MICK WU
CHINA 中國
由金 1971 年出生於中國瀋陽，從小就對藝術充滿熱情，年僅 6 歲時就開始繪畫。從魯迅美術學院畢業後，他搬到北京開始專業藝術家生涯。
他以其明亮的萬花筒繪畫而聞名，他認為他的作品向內紮根於創作的當下。他說：「從一開始，我所有的作品都有一個獨特的意義，在時間上與我的成長相對應，而且每一秒都在流逝，這將持續到不可避免的盡頭-我離開這世界的那一天。」
雖然由金意識到自己與現下社會的互動，是創作過程重要的知識來源，但他較偏好看到自己的作品是彼此相互發展且「順其自然」產生的，而非倚靠特定的靈感來源。他表示：「也許每件作品的組成方式、作品中某個部分的表達，或整體藝術理念的延伸，都可以反過來作為靈感，很多時候這可能是一種必要的意外。」
他不想把他的作品相互比較：「無論它的存在是好是壞，都代表我生命中某一時期的意義」，強調了其繪畫作品中深刻的自我特質。至於未來的願景，由金很樂意看到他的藝術，透過發展自己的視覺藝術語言系統，持續進化發展，「保持簡單、減少慾望、維持善良，不要有太多奢侈的想法。在未來的日子裡，最好能保持自己的本色。」他這麼註解道。
CHINA 中國
1987 年出生於上海的藝術家庭，朱佩鴻從小向父親學習繪畫，後就讀知名的中央美術學院版畫學系。《我的空間》系列是他最具代表性的作品，也是他畢業後首次開始探索的壓克力顏料抽象畫系列。版畫語言深深影響了朱佩鴻的創作過程，他形容《我的空間》是出於對自然的渴望。最初的樹葉和電線的塗鴉，變成了城市基礎設施和景觀，形成充滿活力的鳥瞰圖，並形塑藝術家對空間和時間兩者之間的獨特看法。
2020 年，朱佩鴻開始探索生成藝術，使用各種媒介，包括帆布畫和 Al 技術來創造藝術，他發現虛擬世界既迷人又自由，讓他能夠以新的方式解碼和重新想像自我。2021 年，朱佩鴻創作了交互影像《Mix Space》、《幻覺時代》和《氣模公園》，這些作品目前在上海朱佩鴻藝術工作室的虛擬工作室裡展出，該工作室是由藝術家本人與妻子 Lilyo 經營。
也由於 Lilyo 是建築師，兩人合作打造了新系列作品 Space O，探索幻想與現實、時間與空間之間的關係。朱佩鴻曾在中國和澳洲舉辦過個展，他的最新作品於 2022 年香港中環的藝術門藝廊（Pearl Lam Galleries）展出。
TAIWAN 台灣
1981 年出生於台北，吳季璁 2004 年畢業於國立臺北藝術大學美術系，目前居住、創作於台北、柏林和胡志明市。他的作品著重於製作與解釋圖像的方法，創作媒材涵括攝影、錄像、裝置、繪畫與舞台設計。他結合東西方的傳統和當代藝術形式，並從日常物品和現象中找到特別的靈感，將其轉化為具詩意的圖像。
就學期間，吳季璁便獲台北美術獎首獎的肯定（2003），爾後入圍了 2006 年的 Artes Mundi，並獲得英國保誠當代藝術獎（Prudential Eye Awards，2015）等獎項。
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文化與科技的多元碰撞 ULTRA-CONTEMPORARY ART
Words：Gershwin Chang Image：大苑藝術
隨著知識與關注議題的迅速累積，藝術創作在亞洲也進入了急速而多元發展時代，大苑藝術創辦人張學孔觀察，雖然仍受西方藝術觀點的複雜影響，但亞洲的藝術創作確實已經發展出自身的面貌，從科技、文化與生活中展現屬於自身的精彩觀點。
甫從新加坡回台的張學孔，用「有趣」一詞形容 他眼中近期蓬勃發展的藝術市場。他說近幾年的藝術市場受社群影響相當廣泛，尤其是二級拍賣市場的「超當代藝術家」崛起，與社群與行銷聲量具有相當直接的關係。過去的藝術創作市場其實同時是接受學術的驗證，奠基於文化與觀點思維的累積而產生屬於自身的價值，但近期超當代藝術的作品，仍尚未經過學術累積的過程，作品雖然突出，但卻是借助在二級市場的能見度而一次崛起，這可能涉及到拍賣公司或有心人的運作而成，但卻是透過話語權所產生的能見度，是否可以成為有累積性的藝術價值還待觀察，但張學孔也認為，對於藝術價值的思考，其實是可以進入一個觀點轉換的時刻。
他以目前在東亞，尤其是東北亞正夯的「科技藝術」舉例，去年在首爾的 KIAF+ 博覽會，展出了不少屬於科技藝術的創作，雖然可能是近期元宇宙話題的高聲量影響，但從台灣、日本、韓國乃至於中國藝術家多專注此一議題的創作，可以觀察這一趨勢已成潮流，張學孔認為就像 1965 年第一件錄像藝術作品創作起始，到 1992 年德國文件大展中開始讓人注意，但真正進入藝術市場則是 21 世紀初的現代，「藝術市場的發展，永遠在創作啟動的若干年後才有機會成熟，我認為科技藝術的啟發一方面是這樣的新興媒材對藝術家來說相當有趣，另一方面也與東亞科技技術蓬勃發展有關，它是否能成為氣候尚待未定之天，但確實值得期待。」另一方面，由於東南亞受西方殖民文化的深遠影響，從殖民時代的批判式思考，與多元宗教文化的交互碰撞，也都是值得觀察的發展面向，「不管從多元文化觀點，或者是批判性的政治觀點，都是具有發展性的創作面向。」
至於亞洲正在崛起的藝術，從 80 年代開始由日本動漫文化所啟發的「萌藝術」似乎會再行擴大，雖然西方藝術市場的觀點仍是影響亞洲藝術產業的主流，但這樣與生活文明緊密連結的觀點，後勢依然可期。
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東方媒材的不同視角 PERSPECTIVE OF ORIENTAL MEDIA
Words：Gershwin Chang Image：Yuan Ru Art Center
東方媒材的魅力在哪裡，對當代藝術創作者來說其實是一個奇怪的命題，資深藝評人、策展人張禮豪分析，東方媒材從「復古」到「創新」，其實已經創造了亞洲藝術的獨特觀點，透過不同視角的觀察，也賦予藝術創作不一樣的當代意義。
在宛儒畫廊「玉兔迎福 2023 兔年春季展」座談會現場，張禮豪笑說自己不是藝術家，透過比較不一樣的觀點，從東方媒材的特質與美感視角談論當代藝術的變革，其實也是有意思的討論。為什麼要討論「東方媒材」？確實，回溯到藝術史，從印象派之後、杜象的「實驗藝術」開始，媒材已不是創作非得執著的命題了，但牽涉東、西方對於藝術哲學、思想上的觀點差異，西方藝術的變革其實相對比較革命性、破壞性的，全然把前面階段推翻掉，「幾乎是整個打掉重練的狀態進行變革。」
但如果回到東方，你會發現「革命」是幾乎沒有發生過的事情，「尤其是水墨這樣的媒材。」張禮豪說，大家如果去故宮看水墨畫，它會告訴你這幅作品是在臨摹哪個前人創作者的作品，「『臨摹』這件事就是讓創作者跟著古人的腳步，一種『要先復古才能創新』的觀點，讓過去跟當代藝術產生了連結。」但也是臨摹延長了創作者「練習」、「累積」的時間，讓創作者的「準備期」拉長，在現在相對要求快速的時代來說，並不討喜，但恰恰卻是因為如此才會顯出東方媒材的可貴。因為水墨這種媒材講究的審美標準不像一般西方創作觀點談空間、筆法、肌理，從以前到現在對於水墨創作的最高評價就是「氣韻生動」，「但從來沒有人可以去談，那個『氣韻』到底從何而來，又如何生動。」張禮豪說，回歸當代的觀點，談論的是水跟墨之間的關係，在透過不同載體（畫布、紙張或其他）創造前人做不到的呈現，這是當代創作時更現代的媒材運用觀點，如何留白、如何透過水與墨的暈染、如何融合線條，來創造那個屬於自身創作的「氣韻生動」。
另外一個在當代水墨有趣的觀察，是視角的觀點「視角的選擇，在當代的作品中展現出不同的面貌，當代因為科技的發明，讓你在觀看時，會發現不一樣的驚喜，這也是與西方藝術很不一樣的觀點。」張禮豪說，這其實與趙無極說的「我畫的並不是抽象，而是再實際不過的實像」有相映之趣，「這時你會發現，藝術家的心眼跟真實的世界，確實有些呼應，這 也是東方觀點的有趣之處。」
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不變的是感動人心 FAR TOUCHING
Words：Mick Wu Image：Bluerider Art
Bluerider Art 創辦人王薇薇 Elsa 提到通俗化與金融化會是藝術產業在未來可能的發展趨勢。Elsa 也提到，不論創作是有形或是虛擬，最重要的是藝術創作永遠要能夠感動人心。
說到藝術領域的創新，Bluerider Art 創辦人王薇薇 Elsa 與我們分享藝術是一直在演變的，而且是與當下社會脈動相連的。藝術家的創作會反映出其所處社會環境與文化氛圍，不過她說近幾年的藝術創新，絕大多數都與網路有關。「由於網路 世代的崛起，他們已經跳脫以往的平面思維，除了媒材創新外，這便是最大差異，這也表現在藝術創作上。網路世代習慣電腦語言，與我們習慣的傳統文字思維是很不一樣的。」
說到台灣與亞洲其他國家在藝術領域創新上的不同，Elsa 表示在過往，台灣的藏家在亞洲是很有實力的，新的年輕一代藏家、收藏家，他們的品味與喜好與上一代也很不一樣。「藝術創新要有大突破，多少都與政策有關。但藝術不是文化創意產業，藝術純粹就是藝術。」
此外 Elsa 也說在藝術交易型態上也很大的差異，有越來越朝金融化發展趨勢。而在藝術取向上則較以往通俗。至於如何與藏家溝通新世代藝術家的作品？「台灣的資深藏家其實都有很高的藝術涵養，對於前衛乃至於新興的藝術創作接受度也頗高。對於只收藏本土創作或寫實風格的台灣資深藏家，我認為只要多接觸就會接納新興創作，而且我認為新世代的藝術家 只要思想厚度夠，我認為照樣能吸引資深藝術藏家。」Elsa 更提到一個重點，台灣其實很多資深藏家的下一代 也是藏家，新一代的藏家對於新興藝術家的接受度就會比較大， 對於西方當代藝術的語言也熟悉。
接著 Elsa 便與我們聊到 Bluerider Art 到上海拓點的原因。「Bluerider Art 從代理西方當代藝術家開始，會在上海拓點也是著眼於代理的西方當代藝術家能有更高的市場能見度。中國的藝術市場相當龐大。至於在歐洲拓點，那就回到 Bluerider Art 的命名靈感－來自於表現主義畫家康丁斯基所創的『藍騎士』藝術運動，因此能到歐洲拓點對我們而言也是一場東西方文化串連。」
最後 Elsa 表示通俗化會是藝術市場一種未來趨勢，「不再只是金字塔頂端的人能享有藝術品。藝術也有跨界發展趨勢，在時尚、設計等領域都可以看到藝術。藝術產業將會更蓬勃發展。當然最重要的，藝術家創作的本質是不會變，不論其創作是有形或是虛擬的，重要的是創作出來的作品能否感動人，以及是否有獨特性，這些藝術本質是不會隨時代而改變。」
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藝術經紀趨勢 CURATING ARTISTS
Words:Mick Wu Image:Brain Lin
333 畫廊主理人林美伸說，藝廊不應只是扮演藝術品買與賣的角色。他以當紅韓流團體 Blackpink 為例，藝廊與藝術家更可以像是唱片公司與流行歌手般建立起藝術經紀的關係。「創作最後還是回歸到藝術家本身，但藝廊可以與藝術家溝通方向，回饋市場趨勢，最終希望藝廊與藝術家都能一起成長。」
333 畫廊主理人林美伸本身也是藝術藏家，他對於 333 畫廊的經營願景也與其他藝廊不太相同。說到目前 333 畫廊合作的藝術家朱晨維，林美伸很有自己的想法，「晨維在 21、22 歲還是學生時，我們就跟他合作了。現在跟晨維已經合作一年了，以他的年紀在台灣來說已經算是頗有知名度。」我們問是如何發掘到朱晨維，並且為何能在朱晨維尚是學生時就認可他的才華?「是晨維先與我們聯繫。那時他的風格還沒那麼鮮明，我就跟晨維聊要不要先來長期配合看看，藝術創作風格上看能怎樣進一步調整。」
林美伸說，他說的「調整」並不是干涉藝術家的創作，而是針對市場上的喜好趨勢給予建議。「我會把 333 畫廊看成經紀公司而不單純只是一間買賣藝術品的畫廊。」林美伸以近期話題十足的韓流團體 Blackpink 為例，藝術家與藝廊之間也可以擁有像是唱片公司塑造歌手般的關係。「更重要的是我們希望能與藝術家一同成長。」
林美伸進一步表示，如此的藝術經紀模式也並非適用在每一位藝術家身上，「剛好晨維年輕，因此可塑性高，也願意接受挑戰。對於已經明確建立起自己藝術創作風格，並且有一定知名度的藝術家可能不適用。我們會幫晨維規劃主題與目標，但創作最終還是回到他自己。」
林美伸說未來 333 畫廊會辦主題展覽，也會希望 333 畫廊合作的藝術家能運用自己的創作風格來針對共同主題進行創作。
說起人工智慧對藝術創作的影響，林美伸說他是保持開放態度。「創作媒材的確會隨時代演變，但創作最終還是回歸到藝術家本身。我認為人工智慧的出現會讓藝術創作變得更純粹。」林美伸表示，人工智慧讓藝術創作變得更容易甚至是說簡易，但這樣反過頭來會去讓藝術家去追尋最原始的創作模式。林美伸舉例，以創作 NFT 聞名全球的數位藝術家 Beeple，近期則回歸實體繪畫。「即便 NFT 引起另一波新興虛擬收藏趨勢，但實體的創作與實體的收藏更是不可或缺。實體創作可以觸摸，可以擺設，更可以近距離感受，也因此美術館也會永遠存在。」