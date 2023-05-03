ASIA’S ARTISTS TO WATCH ｜亞洲藝術新勢力，你不能不知道的藝術新星（上）

MALAYSIA 馬來西亞

Najib Ahmad Bamadhaj 總是受到美麗的事物吸引，但他從未想過自己能以藝術為生，直到他踏入馬來西亞蘭卡威島的一家博物館，發現自己被深深震撼著，才改變了想法。藝術就是展現美與有意義的事物，而這也成為 Bamadhaj 的世界。他最喜歡的藝術表達方式是繪畫，採用壓克力、瀝青、木炭、木板和織物。

Bamadhaj 特別聚焦於普普藝術，因此他認為必須使用快乾的壓克力顏料；木板也在他的動物畫中扮演重要角色，他表示使用木板有特別涵義，因為木頭來自於樹木，就是動物的家。而為了更增添此象徵意義，他所使用的木板是回收自馬來人的老房子。

他的創作主題廣泛，從女性到動物，現在則轉變到花卉。這些受自然啟發的畫作背後，隱藏著關於馬來西亞及其政治的訊息。對 Bamadhaj 來說，藝術的作用是代表某些東西和 表達訊息，透過創作，他就是在對自己的週遭事物做出回應。為了避免停滯不前，他一直在尋找適合他當前視野的新主題，希望能引發對話和行動。

Bamadhaj 在最近的新加坡藝術周，參加了 TAKSU Singapore 所舉辦的聯合展覽，同時也正準備吉隆坡的另一個聯展，還有曼谷與新加坡的個展。