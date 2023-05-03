ASIA’S ARTISTS TO WATCH ｜亞洲藝術新勢力，你不能不知道的藝術新星（上）

亞洲藝術新勢力正在崛起。為了慶祝這重要的時刻，PRESTIGE 擔起重任，集結香港、新加坡、泰國、印尼與馬來西亞亞洲各個版本，共同企劃製作《亞洲藝術新勢力》專題，企圖找出亞洲正在崛起的新星，向大家介紹值得注意的藝術家，無論是剛初試啼聲或已小有名氣，這些藝術家都透過他們的作品，讓區域文化交流對話更加豐富。
Words：PRESTIGE HONG KONG Translation：Wendy Chang
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MALAYSIA 馬來西亞
Najib Ahmad Bamadhaj 總是受到美麗的事物吸引，但他從未想過自己能以藝術為生，直到他踏入馬來西亞蘭卡威島的一家博物館，發現自己被深深震撼著，才改變了想法。藝術就是展現美與有意義的事物，而這也成為 Bamadhaj 的世界。他最喜歡的藝術表達方式是繪畫，採用壓克力、瀝青、木炭、木板和織物。
Bamadhaj 特別聚焦於普普藝術，因此他認為必須使用快乾的壓克力顏料；木板也在他的動物畫中扮演重要角色，他表示使用木板有特別涵義，因為木頭來自於樹木，就是動物的家。而為了更增添此象徵意義，他所使用的木板是回收自馬來人的老房子。
他的創作主題廣泛，從女性到動物，現在則轉變到花卉。這些受自然啟發的畫作背後，隱藏著關於馬來西亞及其政治的訊息。對 Bamadhaj 來說，藝術的作用是代表某些東西和 表達訊息，透過創作，他就是在對自己的週遭事物做出回應。為了避免停滯不前，他一直在尋找適合他當前視野的新主題，希望能引發對話和行動。
Bamadhaj 在最近的新加坡藝術周，參加了 TAKSU Singapore 所舉辦的聯合展覽，同時也正準備吉隆坡的另一個聯展，還有曼谷與新加坡的個展。
HONG KONG 香港
1987 年生於香港的張子軒，2010 年畢業於香港中文大學，2014 年在台北獲得美術碩士學位。他在新界某個偏遠的管制區長大，與中國大陸的邊界十分接近，成長的過程中十分地孤獨，因為朋友們鮮少能來訪，他漸漸習慣獨自生活。
他的畫作經常描繪植物的盛開與凋謝，恰是他在成長過程中所觀察到的自然環境樣貌，他表示:「植物的枯萎和生長，提醒我時間的流逝和存在的意義」。當他後來搬到更市區的地方上大學時，張子軒仍同樣著迷於類似的循環，他開始「觀察城市中的燈光和陰影移動」，這也反映在他的作品中。
張子軒在描述自己的創作過程時說到:「我坐在畫布前，讓思想自然流動，腦袋會閃過一些短暫的記憶，不同的情緒慢慢堆疊，有掙扎、有迷惘。然後我把這些生活經驗的痕跡放到畫布上，用一層層的顏料將思想狀態，轉化為畫布上可見的東西，而且這些疊加的顏料層通常很薄。我想這在某種程度上反映了，我思考過程中反覆地來回掙扎⋯⋯而當我看到作品能表達自己所想時，內心真的雀躍不已」。
隨著年齡的增長，他的靈感主要來自於「我和最親近的人之間的感情和經歷」，以及受到他在日常生活中遇到的場景和物品的影響。他已經在香港、冰島和台灣舉辦了個人和聯合展覽，並希望最終能在國際藝術博覽會上展出。
SINGAPORE 新加坡
你可能已經看過了新加坡概念藝術家、作家和策展人張奕滿，在 M+ 南展廳出的大型裝置藝術 《被我們輕易遺忘者的紀念碑（我恨你）》，這件曾引起不小轟動的作品，是由成千上萬張代表名片的黑紙組成，諷刺著大家蒐集名片、卻可能永遠不會再聯繫對方的作法。
張奕滿表示:「我的藝術特點在於帶有觀念與具研究支持，且通常來自於我對於文學、語言和文化理論的興趣。」他的作品經常包括文字：在 2012 年倫敦 Rossi & Rossi 的裝置作品《秘密與謊言》（重組之不可能）中，張奕滿將 328 本間諜小說撕碎，創造了一堆短語、引言和斷章取義的提示，他稱之為「秘密之山」。他最近的裝置作品《Call for the Dead》於 2020 年在新加坡 STPI 創意工作坊美術館展出，展出了英國諜報小說家 John le Carré 同名小說的頁面，頁面內容裡除了動詞外，所有的字都被塗黑了，彷彿呼應了 John le Carré 對道德敗壞的官僚機構的諷刺。
張奕滿對世俗的解構性看法，也為政治話語提供了一種藉口，例如他的《外交事務》系列，系統地重覆拍攝使館大門的照片，意在模仿監視器的畫面框與其無所不在。他認為《外交事務》揭示了社會大眾對於秘密交涉的恐懼，原本是國家透過秘密交涉要保護的人民，卻被排除在外、看不到一切。
MALAYSIA 馬來西亞
鮮少有博物館能蒐羅所有受民間傳說啟發的作品。童話中正邪人物，其起源往往不為人知，然而一些最神秘的視覺藝術作品，常可見一二，無論是荷蘭畫家波希（Jheronimus Bosch）的創作，或是法國象徵主義畫家牟侯（Gustave Moreau）的史詩級畫作。不過直至今日，創作媒介範圍擴大的速度，遠比我們念完安徒生的英文全名（Hans Christian Andersen）要快，新的藝術家輩出，他們認為民間傳說是其靈感來源，而馬來西亞藝術家 Joshua Kane Gomes 就是其中一位。
Gomes 出生於馬來西亞，他的雕塑與現代的眼光迥異，這些奇特的無臂生物穿著可以被解釋為連帽衫的服飾，有時鹿角從裡面伸出來。這種融合古代神話與現代元素的俏皮感，反映了 Gomes 生活怪異的一面。他說:「我試圖消化個人經驗，模糊理性與感性兩種理解之間的界限，我想我的風格是硬化柔軟之物，使柔軟之物顯得剛強。」
Gomes 對身份的探索往往帶著感傷和脆弱─他的人物往往沉浸於孤獨或反省中，在面對孤立或渴望時，反映了人類心理的更大真理。例如，他 2021 年的作品《如何打敗不存在的塞車》，其特點是人們熟悉的人物，坐在一個由金屬籠子製成、類似火箭的「交通工具」中。另一件作品《不幸的是，還有兩個人的空間》表達了被困在一段關係中的感覺，兩個人被關在一個籠子裡，其中一個試圖逃脫。藝術家對身份的探索，證明了即使在現今的世界，民間傳說也會繼續激發創造力。因此，當我們細品 Gomes 的創作時，可以更理解人類。
THAILAND 泰國
在曼谷出生和長大的藝術家 Kantapon Metheekul，又名 Gongkan，在泰國藝術大學主修藝術和設計。畢業後在廣告業有所成就，但後來他放棄了這一切，搬到紐約學習美術，專注於繪畫。在此期間，他開始創作以瞬間移動為主題的街頭藝術貼紙炸彈，讓大家透過貼紙上的「黑洞」進行多個空間維度的旅行，很快就在紐約闖出名號。自從回到泰國，他繼續玩轉瞬間移動的概念，以及超現實主義的各種變形，其夢幻又卡通般的描述手法，吸引了大批的追隨者，也收到藝術收藏家的關注，Apple 執行長 Tim Cook 就有收藏他幾件作品。
Gongkan 的作品涵蓋各種媒介：雕塑、繪畫、影音裝置和動態圖像（motion graphics），他還與大品牌攜手合作，包含泰國街頭服飾系列 Carnival，以及最近的韓國汽車品牌 Kia。他在亞洲的經紀事務由當代唐人藝術館負責，5 月將在首爾的新畫廊展出。在歐洲和美國，則是 Over The Influence（OTI）代理，去年 8 月他在 OIT 巴黎畫廊舉辦了個人展。
談到在歐洲舉辦個人展覽，Gongkan 表示:「因為是第一次在歐洲展出，我真的非常興奮，而展覽概念則是涉及愛與愛的平等，使用了彩虹代表 LGBTQ 還有自豪感。」
JAPAN 日本
受神道教和萬物有靈論的啟發，日本藝術家平子雄一對於人類和自然之間的關係探究，反映了他對深層生態學的詮釋：他認為生活環境整體來看，應該得到人類的尊重，而不是為了人類的工具性利益存在。
為了加強藝術作品的故事性，平子雄一創造了混合生物「樹人」，一個經常出現在他的繪畫、雕塑和特定場地裝置中的人物。樹人擁有人類的身體、樹的臉和鹿角，它就像一個人，悠閒地與森林中的其他生物一起過著和諧的生活。森林是大自然循環系統的核心，為動物和植物提供庇護，也在日本文化中被視為神聖之地。
平子雄一的幻想森林是由帆布上大膽的壓克力顏料筆觸，或彩色的木頭和玻璃纖維雕塑創造而成，乍看之下只是個有趣的場景，可以觀察到隱藏其中的小細節；然而走近一瞧，平子雄一的哲學視野，透過萬花筒般的隱喻和各種象徵，生動地展現出來。他解釋到:「我的觀眾在觀看作品後往往會獲得某些觀點，我的目的不是要把他們的思想引向任何方向，而是要透過自己的藝術作品來拓展我個人的視角，從而開啟對話。」
TAIWAN 台灣
1986 年出生於台北的洪郁雯，在加拿大和瑞士開始學習藝術之前，都在國外生活長大，她豐富多彩的藝術作品反映了多元文化的成長經歷，並深入探討了生活的目的和意義。
2017 年，洪郁雯入選日內瓦「New Heads-Fondation BNP Paribas Art Awards」，她的作品被日內瓦富有影響力的 Artvera’s 畫廊以及許多私人收藏家收購。她在台灣舉辦過個展，並參加了歐洲和北美的聯展。近年來，她被全球業界公認為新興藝術人才。洪郁雯的作品最近在台北和日內瓦的一些展覽、博覽會和畫廊中展出。
SOUTH KOREA 韓國
Hyun Jung Ji 出生於韓國，青少年時在紐西蘭生活了兩年，15 歲時移居美國，後來進入 Pasadena 藝術中心設計學院，接受正式繪畫訓練，目前在首爾生活和工作。
她的創作過程和藝術作品靈感主要來自她的童年及對於往事的回憶，她表示：「這使我能夠深入自我意識，透過面對這些記憶，能對於自我有更進一步的了解。在我的繪畫中，我試圖在具有挑戰性的情況下保持平靜。我希望它能帶給觀賞者共感，以及安慰。」
「我表達記憶中情感的方式，是將它們儲存在內心深處。這些情感，諸如 悲傷、快樂、期待、浪漫和興奮，將成為心靈的土壤。儘管情緒無論何時都在變化，但我努力接受它們，並將它們轉化為創作的正能量。透過作品面對我的感受，並能克服孤獨，能讓我在心裡創造一片和平的森林，這是個只有我才能創造的世界。」從小到大，Hyun 都隨身攜帶日 記，記錄生活中的所見所聞，「即使只是一件普通的事情，我每天都會把它寫下來。」她也會從藝術家身上汲取靈感，包含了台裔美籍畫家 James Jean、克林姆特、清水優子與慕夏。她在洛杉磯待了五年後回到韓國：「我終於有機會在畫廊向我的父母展示我的作品。這是我生命中最難忘的經歷。」 接下來，Hyun 希望拓展她的極限，並專注於大型繪畫。
CHINA 中國
很少有藝術家能比任哲對中國的歷史與文化有更深刻的理解，他不僅把研究中國哲學作為一生志業，也把它當作表達其藝術的一部分。這位年輕的雕塑家堅信，藝術家亦為指揮家，他們的藝術有能力捕捉時代潮流。
結合當代媒材和古老的中國哲學，任哲以他的不鏽鋼戰士雕塑而聞名，部分作品幾年前聳立於香港的交易廣場上，閃閃發光，沉默而有力。1983 年出生的他在北京生活和工作，其雕塑作品深深紮根於中國傳統藝術形式，包括中國書法和文人畫的元素，想要一窺其藝術，可造訪位於香港中環的 Pottinger 22 任哲藝術空間。
INDONESIA 印尼
印尼藝術家 Alexander Sebastianus Hartanto 擅長編織藝術，其作品反映了他的信念：民族誌學研究是一種體驗式的生活方式，他拆解物質文化及其儀式意義，透過作品，他試圖對藝術的本體進行去殖民化，並重新詮釋「sani」：一種涉及提供、服務和追求未知的生活方式，這種方式會超脫創作材料的表面意義。
Sebastianus 在他祖母的家鄉東爪哇接受學徒訓練，2017 年獲得了 William Daley 獎的「藝術史和手工藝卓越獎」。他目前在爪哇的 Rumah SukkhaCiwa 擔任民族誌學家和紡織工藝品的開發者。
他其中一個作品《Waktu adalah api yang Ku Bakar》（時間是我燃燒的火焰），將欺凌、浪費的時間和離家的故事，轉化為一系列的編織作品，透過他的詩歌、火化及編織過程，藝術家重新審視文學在當代背景下的物質化。每件作品都經過染色和縫合，類似於肉體，用東印尼的符號表達回憶錄和故事。他現在正準備舉辦個展，將探索藝術的新媒介。