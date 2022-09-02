BMW M POWER｜全新 M 系列的速度與激情

1972年 BMW 創立了 M Motorsport GmbH，是 BMW 專門設立參與賽車運動的特殊部門，而後正式更名為 BMW M GmbH，負責研發高性能 M 車款、駕駛訓練課程以及 BMW Individual 客製化服務，擁有藍、紫、紅三色的 M 標誌，也開始成為地表唯一最強字母。

BMW 總代理汎德公司為慶祝 M 品牌成立 50 週年，特地舉辦「THE M8 / THE 8 / THE iX M60 發表會暨 BMW M 50 週年特展」，活動中除正式發表全新 BMW M8 Coupe、M8 Gran Coupe、M850i xDrive Gran Coupe、840i Gran Coupe M Sport 以及電動性能車款 BMW iX M60 外，更展出眾多珍稀典藏 M 車款，包括BMW M3 Sport Evolution、M3 CSL、M3 GTS、M4 GTS、1M, Z4 M Coupe、M2 CS 以及全台唯一的 M4 GT3，眾多令車迷熱血沸騰、魂牽夢縈的 M Power 狂潮，再次徹底征服所有渴望激情與速度的狂傲野心。

BMW 總代理汎德針對全新 BMW M8 導入 M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 兩款車型，一直以來堅持以頂尖工藝品味與創新科技打造車輛的 BMW 以優雅流暢的跑車線條勾勒出 BMW M8 令人震懾的磅礡氣勢，無論是俐落的雙門 Coupe 設計或大器非凡的四門 Gran Coupe 車款，行經之處無不讓人目不轉睛。鑲有 M8 名牌的雙肋直柵型水箱護罩設計與寬闊、霸氣的前進氣壩，搭配全新燻黑造型智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能），讓 BMW M8 一出場就奪取眾人眼光。

全新 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 皆標準配備氣勢凌人的 Racing Package，M 運動化排氣系統擁有雙邊雙出的黑色排氣尾管，隨著轉速直上的排氣聲浪更加渾厚澎湃；專屬的碳纖維外觀套件以碳纖維材質打造車輛前下擾流、車側導流氣孔外框、雙肋型車外後視鏡蓋、後保下擾流板以及 M 擾流尾翼，運動化十足且臻至完美的細節，建構出全新 BMW M8 不凡的王者霸氣。追求極致競技化的車主可以選配較標準 M 跑車座椅減輕 9.6 公斤的 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅及 20 吋 M 星輻式 813M 型輪圈，滿足熱愛享受賽道競速的需求，增添極具張力的熱血跑格。同時為與車主一齊歡慶 BMW M 品牌 50 週年，在引擎蓋、車尾以及輪圈上皆可看見限量的 BMW M 50 週年紀念廠徽，經典傳承 M 品牌 50 年來一直致力追求的賽道跑格初衷。

承襲 M8 GTE 賽道基因的全新 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 搭載最具爆發力的 4.4 升 V 型雙渦輪雙渦流 8 汽缸增壓汽油引擎，最大馬力達 600 匹德制馬力與 750 牛頓米的強勁扭力輸出，經過 BMW M GmbH 專屬調校後更擁有從 0 到 100 km/h 加速僅需 3.3 秒的超凡實力，油門表現順暢且線性；搭配輕量化且強度更勝鋼材的 CFRP 碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造的車體結構，讓這台頂級性能猛獸具備令人振奮的極致操控與動態駕馭表現。

M Steptronic 運動化八速手自排變速箱採用 Drivelogic 換檔邏輯，提供 Efficient 高效動力, Sporty 運動化及 Ultra-Dynamic 競技模式三種選擇，緊密順暢的換檔反應大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率。BMW M GmbH 更利用豐富的賽車專業知識，為 M8 Coupe, M8 Gran Coupe 量身打造專屬底盤，確保車主無論是在激烈操駕或日常使用，車輛的動力、敏捷性和操控精確度皆能完美結合展現。

全新 BMW M8 Coupe 與 M8 Gran Coupe 全面升級 12.3 吋中控觸控螢幕，搭配 12.3 吋虛擬數位儀錶構成的全數位虛擬座艙，經典的BMW駕駛者導向設計，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗。M 專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色 M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存最佳的個人操控狀態。

兩款車型皆標準配備 Bowers & Wilkins 鑽石級高傳真音響系統，頂級出色的 16 支揚聲器與最高達 1,400 瓦的輸出，使用輕量卻堅固無比的鑽石作為最完美的高音振膜材質，傳遞出清透、栩栩如生的超凡音質；外觀採用 Fibonacci 音波紋造型孔洞的超薄不銹鋼網罩，不僅讓聲音優化、自由傳遞，微微透出的絢麗燈光，更為車室帶出奢華優雅的現代美學，讓駕駛與乘客即使行進間也能浸淫在如同國家劇院般的頂級饗宴。

而為滿足車主擁有特立專屬的個性化外觀與內裝，研發設計了 100 多種出眾奪目的特殊車漆，此次全新 M8 兩款車型更提供了 8 種全新車色選擇，包括首次使用於 M3 與 M4 Competition 的 Isle of Man Green metallic、全新 Brooklyn Grey Metallic 以及其他多款霧面消光與 Individual 車色等，車主可於 BMW 原廠官方網站訂製最符合個人風格的車色。

全新 BMW iX M60 性能之最 震撼亮相

未來純電藍圖，BMW 用全新 iX 豪華純電旗艦休旅寫下全新篇章，將超越當代的創新設計、驚豔四座的豪華座艙及科技氛圍，以顛覆傳統的跨世代姿態，受到廣大消費者的熱烈迴響。2022 年，集結 BMW 品牌旗下最強元素，完美融合「i」頂尖純電動能科技、「X」家族豪華旗艦休旅跑格與「M」熱血性能血統的全新 BMW iX M60，不僅展現了 M 家族專屬外觀設計，以電馭巔峰樣貌震撼亮相，高達 619 匹的最大馬力與絕無僅有的 1,100 牛頓米峰值扭力，更為 iX M60 創造出 3.8 秒的震撼零百公里加速成績，當屬 BMW M GmbH 創立 50 周年以來的重大里程。BMW總代理汎德於 8 月 30 日正式發表全新 BMW iX M60，展現 BMW 在電能領域的深厚底蘊，締造性能與節能並存的 BMW M GmbH 純電之作，帶給喜愛熱血操駕的 BMW 車迷們更多馳騁渴望，以 BMW iX 豪華純電旗艦休旅陣容，帶領眾人狂飆電能之巔。

以強悍 M 血統加持的全新 BMW iX M60，大器俐落的車身線條結合直立封閉式雙腎型水箱護罩、纖細鋒利的智慧雷射頭燈、無窗框設計、隱藏式車門把手、專屬銅色外觀套件與融入尾門線條的纖細尾燈設計，堆砌出無與倫比的前衛風格，更將領先業界的 Shy Tech 隱形科技與美學工藝完美揉合，採用具備特殊自體修復塗層的封閉式雙腎型水箱護罩，內含攝影鏡頭與雷達等高科技傳感系統，而充滿性能風範的專屬獨特車身細節，如前葉子板專屬銅色鑲邊 M 徽飾、車尾專屬銅色鑲邊車型銘牌、藍色 M 煞車套件以及 22 吋 M 銅色飾條空氣力學輪圈，大幅強化 iX 的科技前衛風格，以透過畫龍點睛的手法展現 iX M60 源自於BMW M GmbH 的剽悍身影。

完美融合 BMW M GmbH 血統的 BMW i 的創新電能科技，iX M60 導入全新第五代 eDrive 電能科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統進行整合，於前軸與後軸配置各一具全新無稀土電動馬達，分別可輸出 258 匹與 489 匹最大馬力，為全新 BMW iX M60 創造出高達 619 匹的最大綜效馬力輸出、驚人的 1,100 牛頓米峰值扭力，iX M60 更是 BMW 旗下首款峰值扭力輸出超越 1,000 牛頓米的車型，搭配專屬電動車的 Launch Control 彈射起步功能與 M 專屬純電動能音效，不僅能享受 0 到 100km/h 加速僅需 3.8 秒的極致狂飆電能，還能徜徉在由奧斯卡金像獎最佳原創配樂大師 Hans Zimmer 與 BMW 合作打造的專屬動能音效，將性能車的迷人風情與科技完美揉合，還原 BMW M GmbH 最純粹熱血的感官體驗。

源自於 BMW M GmbH 的堅持，全新 BMW iX M60 對於極致駕馭的追求不因邁進電能世代而有所變化，全面採用創新 Carbon Cage 碳纖維複合式材質車體結構，搭配輕量化鋁合金材質，而 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、M 專屬設定氣壓懸吊系統與整合式主動轉向系統更全面導入於 BMW iX M60，M 專屬設定氣壓懸吊系統使 iX M60 兼顧在不同用車情境之下的穩定性與靈活性表現，並透過 My Mode 進行不同行車模式調整；整合式主動轉向系統則是讓 iX M60 的後輪能夠根據前輪轉向角度自行變化，當車速低於 60km/h 時，後輪會轉向與前輪相反的方向以提高車輛轉向靈活性，車速高於 60km/h 時則會讓後輪與前輪轉向相同，大幅提升車輛行駛穩定性，彰顯 BMW M GmbH 一貫的熱情駕馭靈魂。

奠基於極致性能與純正 M 血統，科技、豪華與性能三大元素更於全新 BMW iX M60 譜出一曲合鳴協奏，從入座就映入眼簾的全新一體式懸浮曲面螢幕（12.3吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕）與六角造型多功能方向盤，搭配全新 BMW iDrive 8.0 使用者介面，全新的圖像式介面具備更為直觀的操作介面並可提供使用者專屬個性化設定，在 12.3 吋虛擬數位儀錶更設計了專屬 M 徽飾呈現；在座艙內舉手觸及的是以橄欖葉鞣製的天然真皮內裝以及全新一體式造型真皮座椅，透過專屬頂級水晶內裝套件、FSC 認證天然木紋飾板、豪華型四區恆溫空調、電控調光全景式玻璃車頂、車門自動緊閉系統與擁有多達 30 具揚聲器的全新 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，為 iX M60 頂尖科技鉅作鋪陳豪華滿溢的座艙氛圍。

從心出發，iX M60 讓科技更能深入消費者的每一處日常細節，更有深度與溫度。除了 BMW 引以為傲的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技、無線智慧型手機整合系統、RSU 遠端軟體升級與顯示面積更大且資訊更豐富的車況抬頭顯示器，智慧語音助理 2.0 導入全新懸浮光球動畫設計，展現更多情感與反應上的互動，還能以更自然的語言邏輯來進行溝通；全新 AR 擴增實境導航功能可於 14.9 吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過圖像標示接下來即將轉往的方向，大幅提升便利性與行車安全性；車壇唯一的 BMW 手機數位鑰匙 2.0，讓車主只須將手機放在身上而無須感應車門把手，走進車輛 1.5 公尺範圍內時 iX M60 便會直接解鎖並亮起迎賓光毯，上車後就能直接啟動車輛，帶給消費者貼近人性且更有溫度的用車生活。

全新 BMW iX M60 不僅擁有狂放的性能表現，續航里程表現更是極其耀眼，搭載總容量達到 111.5kWh 的鋰電池模組，輔以優異的能源管理系統與全新的主動式動能回充系統，能主動預判前方路況與駕駛行為，於最適時機進行動能回收，為 iX M60 創造出高達 561km 的最高續航里程表現，同時透過 BMW i 高速充電站，最快僅需 10 分鐘就能補充 150km 的行駛里程，電池容量從 10% 充至 80% 最快僅需 35 分鐘，完美詮釋性能與節能的頂尖標竿。