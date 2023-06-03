CREATE THE VITALITY OF THE CITY｜建築啟動想像

關於城市輪廓，建築扮演相當重要角色，它不但必須解決場所議題，更要帶動生活的想像與期待。這一次 PRESTIGE 透過與活躍半世紀以上的義大利國寶建築師 Antonio Citterio 領軍的 ACPV 團隊進行對話，梳理出台灣城市新視角，並試圖探索建築設計的極致領地。

「設計師扮演的角色，不只是思考如何透過設計解決問題，更重要的是需要想像使用者或城市的『想望』與『期待』。」問起 Antonio Citterio 如何看待建築設計，他給了一個意味深長的答案。過去的年代，人們以為設計只是「美學」問題，事實上並沒有這麼簡單，除了要解決使用者所面對的問題，更前瞻的觀點是「誘發」使用者去想像「自己真正想要的是什麼」，帶動更多人去思考，透過一個建築、空間或設計的『真正期待』，從而創造更多改變。」Antonio Citterio 說，建築設計並不只是單純建造一幢建築，更宏觀的視角必須要討論「它」與「城市」的關係，從使用者需求出發，更要考量建築在都市中的「永續性」，「所以，必須超越時間、超越流行，因此可以說，建築呈現的是基於綜合性考量而創造的『結果』，而不只是『表現手法』而已。」

「如何設計」是個「大哉問」，即便是精通不同設計領域的 Antonio Citterio 也沈吟許久。他認為家具家飾設計、空間設計與建築設計似乎是不同領域，但以更宏觀的角度來看，其實都與人的「生活觀點」有關，「雖然說建築設計主要在解決整體性問題，需要考慮基地的條件，以及城市整體狀態與住戶需求，但不難發現，空間、家具或家飾設計，與建築都有連帶關係。」

以生活為劇本的設計想像

從室內空間設計出發，Antonio Citterio 形容就好像在編寫電影劇本，「你會去想像人如何在空間中移動，又渴望如何生活，所以你思考的是『生活』。」所以，設計的起點是空間、設計與人之間的關係，「對我來說，不管是設計傢俱、用品各種不同品項，其實都是『生活』的『劇本』。」我們會想像這些家具、物件在生活中要扮演什麼角色，而建築、空間設計與家具的設計，可以透過互補的關係進而連結，「作為設計師所要扮演的角色，更重要的觀點是如何『帶動一種化學反應』。」Antonio Citterio 與他的合夥人 Patricia Viel 都同意，建築設計其實是帶動城市創造想像的觸媒。

以 ACPV 近期在台北的建築作品「鐫萃」為例，由大陸建設與台北馥敦飯店合作興建的酒店式複合住宅，為台北創造了全新的建築樣態，許多國際大都會酒店公寓已成為新興趨勢，大陸建設為了因應台北國際化型態，特別邀請 ACPV 建築團隊操刀，外觀風格以台灣茶田地景紋理洐序流形樣式，致敬未來時代的透明美學，Patricia Viel 認為，因應國際高階商務人士「移動」需求，「現代人愈來愈重視旅行，但他們不希望只能客居在酒店，反而希望可以在一座新的城市中找到像是『自己的家』的空間，具備友善且優質服務的住宅，這是我們想呈現的面貌。」

穿越城市觀點的催化劑

除此之外，ACPV 也視「鐫萃」為台北城市發展的催化劑，「他們思考的是如何透過建築讓城市與時俱進，ACPV 透過「鐫萃」回應街廓，讓台北的都市發展可以有更多不一樣的想像。」Patricia Viel 表示，雖然他們每次來台灣的時間很短暫，但幾次來訪確實看到了台灣城市的改變，尤其是台北。以台北來說，它是一個很「快，又繁複」的城市，但從都市空間來看，繁複的對比卻創造了屬於自己獨有的美感。

Patricia Viel 說，台北的建築密度相當高，有時候「衝突性」可以在矛盾中創造一種連結，「鐫萃」將成為台北都市空間的紐帶。 Antonio Citterio 笑說，啟動一個城市的化學變化確實不易，但從創造一個建築展現不同觀點卻是相當有趣的，「我們希望建築對城市產生正面變化，說不定下一次我們再來台北，它已實現了想像，這點，我非常期待。」