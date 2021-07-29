一窺全台最時髦的市府辦公室「逗點實驗室」，可以開會、吃飯，甚至免預約？

你對公家機關辦公室的印象是什麼？冰冷、呆板、還有無數個破壞視覺美感的藍色辦公隔板？新北市政府為了打破傳統辦公模式，去年於市府內打造了一個「逗點實驗室 Comma Lab」，在這裡不只可以開會、吃飯、聯絡情感，還完全不用預約，隨時都可以使用。而這個打破公家部門美學思維的空間設計由知名設計團隊「柏成設計」一手包辦，除了在2020年拿下第13屆TID室內設計大獎，今年更榮獲美國A+國際建築獎( Architizer A+)，並且在政府機構建築類別獲得了最受歡迎贏家！接下來就跟PRESTIGE一起來看看這個堪稱全台最美的市府辦公室！

新北市政府辦公室「逗點實驗室 Comma Lab」是一個多功能，友善環境及高效率的空間。新北市政府秘書處處長饒慶鈺說：「逗點不只是個符號，更是一個連接點」。因此設計團隊將台灣傳統的「辦桌文化」精神帶入空間中，希望可以藉由這個空間將新北市政府與市民之間的情感連結在一起，展現新北市政府熱情的大家庭氛圍。

新北市政府以「專業」、「務實」、「創新」的精神治理新北市，而柏成設計邱柏文也設法將此三大精神融入空間裡，因此在設計過程中，可以看到帶有不同弧度的圓桌，以便使用者拆解應用；另外，鍍鋅鐵板也可隨著演講者的慷慨激昂，在滑軌上來回移動，以符合不同的開會需求；拉上半透明紗質簾幕，在帶有隱密性的同時，也可保留視覺上的開闊。因此整個辦公空間中傳播的不再是單一的主題，而是充滿各種思想的聲音。

在永續設計方面邱柏文也絕不忽略，桌柱的部分使用了牛皮紙管，不但減少一次性材料的使用，更讓使用者可輕鬆移動桌子做各種運用。另外，他也選擇了使用當地現有材料和工法以減少碳足跡，以達到聯合國永續發展目標，與世界接軌，改變日常會議的樣貌。

新北市政府「逗點實驗室 Comma Lab」創造了一個永續創新且多元化的辦公空間，滿足每位員工的需求。柏成設計打破傳統辦公模式，突破限制與框架，因應多元社會及數位時代的快速變化，激發出更多環境與人際間的互動。