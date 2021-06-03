一窺安藤忠雄最新巨作：以清水模重塑法國百年證交所 – 巴黎「皮諾私人美術館」

廣受藝術迷矚目的「巴黎證券交易所─皮諾私人美術館」（Bourse de Commerce: Pinault Collection）終於在日前開幕。由安藤忠雄一手操刀，以清水模修復19世紀初的巴洛克式建築 – 巴黎證券交易所，搖身一變化為全新當代美術館「皮諾私人美術館」。雖然開館時間數度受疫情影響，延遲開幕，不過終於在5/22日向大家見面，現在就由 PRESTIGE 帶你一窺 2021 最不可錯過的美術館。

皮諾美術館除了是由日本建築大師安藤忠雄一手操刀，更是時尚精品龍頭開雲集團創辦人皮諾（Francois-Henri Pinault）開設的第三座私人博物館，耗時三年、累計使用預算1.95億美元，可以說是近年來歐洲最大型私人博物館企劃案。這座博物館以 Pinault 多年的收藏為核心，身為藝術愛好者，同時是 40 年資歷的資深收藏家，收藏約 400 位藝術家、 1 萬多件作品，繪畫、雕塑、照片等皆涵蓋其中。

而 Pinault 與安藤忠雄深厚的友誼眾人皆知，這次請來安藤忠雄操刀設計也不意外。同時這個場館改造工程由法國 NeM Architects Agency 建築團隊共同實行，將這一棟 18 世紀的巴黎證券交易所，以「時間的重量」與「城市的記憶」兩大理念，在原有的圓形建築內部再造了一個同心圓，將古典與未來揉入空間，形成了一個氣勢恢宏的整體展覽空間。

安藤忠雄除了保留玻璃和金屬圓頂建築結構，透明的穹窿將日光照射在充滿歷史感的壁畫。遊客們可以沿著美術館中央的旋轉樓梯，360度一覽無遺地觀賞這幅名列法國歷史古蹟的19世紀全景壁畫。館內共規畫7個展覽空間、劇場、禮堂、餐廳等，以及能容納300位觀眾的表演廳或劇場空間，讓過去的金融中心搖身一變，成為充滿文藝氣息的私人美術館。

而美術館的首檔展覽也邀請到當紅瑞士藝術家 Urs Fischer，將尺寸高達近 40 公尺的同名雕像作品立於展間中心，與挑高建築物原有的壁畫有著連結的意象。

你可能覺得 Urs Fischer 這個名字有點熟悉，沒錯，他正是前陣子與路易威登共同合作推出聯名系列的藝術家。Urs Fischer 擅長以蠟燭作為素材，他的知名程度甚至連李奧納多都曾經委託他為自己打造仿真蠟像，據說蠟像上的五官、表情到衣服質感都栩栩如生。



除了展間中央的巨型雕像， Urs Fischer 以他最擅長的蠟燭作為媒材，設計一系列作品：一位藝術家（Urs Fischer 的朋友）與七種不同的座椅。有趣的是，這組蠟像從展覽第一天開始點燃，從蠟像被點燃前精湛、寫實的每一筆刻劃到展覽過程中，隨著蠟燭的燃燒，這些蠟像開始融化、面目全非，甚至無形。這正是 Urs Fischer對於無常、轉變、時間流逝等現實面的感嘆，然而只要蠟燭的燈芯繼續燃燒，作品的靈魂就會持續下去。