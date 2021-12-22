丹麥皇室御用家居品牌Fredericia進駐D&L CASA台北旗艦門市

丹意信實集團正式引進丹麥百年經典家居品牌 Fredericia，進駐 D&L CASA 台北旗艦門市，此品牌淬鍊百年的傳統精湛工藝，採用尊重自然生態的簡約料材，打造出雋永家具作品而深受全球品味人士青睞。Fredericia 台北旗艦門市已於日前正式開幕，以百年經典的設計語彙，帶給藏家深度品味的生活氛圍。

成立於 1911 年的 Fredericia，其家居逸品不僅傳承了丹麥早期經典設計的 DNA，榮獲丹麥皇室喜愛而成為御用品牌，更透過嚴格的挑選，延攬國際知名的設計師進行合作，以創新的設計發想為早期的經典作品注入了新的靈魂。

而本次的進駐更是讓迷戀丹麥極簡設計的藏家更有機會近距離一睹為快丹麥製椅巨擘Hans J. Wegner的作品之外，但此時此刻讓我們先來聚焦這次記者會由另外一位丹麥傢俱大師 Børge Mogensen 的經典設計 「 The Spanish Chair」而被許多博物館收藏的 Spanish Chair，則是堪稱 Fredericia 經典中的經典。

記者會當天丹意信實總經理邵學佑邀請記者們一定要上前試坐看看。一坐上立刻感受到馬鞍皮的表面細緻光滑的質感，且皮面的觸感是堅挺而舒適，另外扶手的加大的寬度更讓乘坐者可以完全放鬆將雙手置於扶手上，是非常貼心且實用的設計，Spanish Chair 的魅力不止於此，都說Fredericia 不能只看前方，後方的呈現一樣精彩。一看椅背上固定馬鞍皮的是類似皮帶的黃銅釦穿孔繫帶，整體來說非常精緻細膩且注入現代元素的呈現與巧思，不虧是出自丹麥家具大師Børge Mogensen的創作！也讓 Børge Mogensen 的設計讓全球品味人士推崇！



上面介紹了Spanish Chair，我們來聊聊 Børge Mogensen （1914-1972）他是塑造丹麥現代設計最具影響力的設計師之一，也是 Fredericia 的創始設計師。他最知名的作品，幾乎都是與 Fredericia 首席執行長 Andreas Graversen 的合作與友誼中開發出來的；Børge Mogensen 的設計除了讓簡約現代主義的理念，在生活中流行起來，也為所有社會階層創造現代、實用、價格合理的家具，賦予作品擁有相互輝映的丹麥設計。

正因為 Børge Mogensen 藉由他對材料和比例的精密掌握度，以及強調簡約線條與表面質地的陳述方式，他的家具作品也清晰獨特地帶著謙虛的外表和一種寧靜的氛圍，遊走於實心橡木、天然皮革、羊毛織物和黃銅支架等質樸材料之間，如同這次特別介紹的 「The Spanish Chair 」。

Fredericia進駐D&L CASA 台北旗艦門市

台北市大安區仁愛路三段129號