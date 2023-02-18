優雅的美學｜Flexform成就當代設計型格

義大利家居品牌Flexform再度以精湛工藝掀起居家美學的浪潮，新推出的Perry與Ambroeus兩款年度全新沙發系列，充分展現追求親和美感的設計意念，提出擺脫流行包袱、擁抱極致質感的哲思。

由義大利國寶級設計大師Antonio Citterio所創作的Perry沙發，從新古典主義出發，採用線條流暢且各具不同形狀的組合模塊，能以隨性的風姿打造出適合空間配置的靈活造型，呈現出少見的動態元素與饒富創意的外貌，展現Antonio Citterio想要傳達一種「舒適」感受的初心。

為了體現極致的舒適度，Perry採用了寬敞的鵝絨沙發襯墊、精確的比例、繁複的剪裁、以及羅紋與皮革等設計細節，綻放出獨樹一格的辨識度。值得一提的是，Perry沙發可選擇將軟墊扶手變換為以優質皮革包覆的收納櫃體，滿足擺放雜誌或生活物件的需求；解構Antonio Citterio的設計，Perry沙發無疑就是活躍鮮明的居家景觀；各種獨立模塊和不對稱的座椅元素，創造出各種的多樣可能性，從簡單的獨立版本，到更多元、更豐富的空間解決方案，都能輕鬆對應，完美而從容地成就當代空間型格。

以人為本

同樣是由Antonio Citterio所親手操刀的Ambroeus，則是一張令人心怡想望的沙發，悠遊於舒適、自然和品味之中。沙發座墊與頭枕流露著質感，表達出輕盈金屬框架與寬敞座墊與背墊之間美麗的視覺對比，細緻金屬框架的椅腳，亦呈現其獨特簡約的標誌設計，在優雅、舒適和精湛的藝匠工序裡，結合當代料材與美學，為Antonio Citterio作品增添完美的平衡感。Ambroeus沙發有兩人座位和三人座的版本，以及一系列不同的配置組合方案。消費者可以享受完全客製的樂趣，從面料、飾面到配置選擇，創建屬於自己的Flexform沙發。

憑藉其多年的豐富設計經驗，Antonio Citterio對「如何製作一件好家具」有著獨到的見解。他說道：「當我想到設計時，我的腦海中總會浮現出家庭的故事。尤其在設計家具時，這些人物與家庭的互動更是突顯出來」。正是由於這層關係，Antonio Citterio重新詮釋了以人本為本的設計理念，在以簡馭繁的形式中，勾勒出人與家具、空間以及環境的細膩連結。