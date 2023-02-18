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優雅的美學｜Flexform成就當代設計型格

By Gershwin Chang
Managing Editor
18 Feb 2023
優雅的美學｜Flexform成就當代設計型格
Pursuits
優雅的美學｜Flexform成就當代設計型格

義大利家居品牌Flexform再度以精湛工藝掀起居家美學的浪潮，新推出的PerryAmbroeus兩款年度全新沙發系列充分展現追求親和美感設計意念，提出擺脫流行包袱、擁抱極致質感的哲思。

由義大利國寶級設計Antonio Citterio所創作的Perry沙發，從新古典主義出發，線條流暢且各具形狀的組合模塊，以隨性風姿打造出適合空間配置的靈活造型，呈現出少見的動態元素與饒富創意的外，展現Antonio Citterio想要傳達一種「舒適」感受的初心

為了體現極致的舒適度，Perry採用了寬的鵝絨沙發襯墊、精確的比例、繁複的剪裁、以及羅紋與皮革等設計細節，綻放出獨樹一格的辨識度。值得一提的是，Perry沙發選擇將軟墊扶手換為以優質皮革包覆的收納櫃體滿足擺放雜誌或生活物件的需求；解構Antonio Citterio的設計，Perry沙發無疑就是活躍鮮明的家景觀；各種獨立模塊和不對稱的座椅元素，創造出各種的多樣可能性，從簡單的獨立版本，到更多元、更豐富的空間解決方案，都能輕鬆對應，完美而從容地成就當代空間型格。

以人為本

同樣是由Antonio Citterio親手操刀的Ambroeus，則是一張令人心想望的沙發，悠遊於舒適、自然和品味之中。沙發座墊與頭枕流露著質感，表達出輕盈金屬框架與寬座墊背墊之間美麗視覺對比，細緻金屬框架的椅腳，亦呈現其獨特簡約的標誌設計，在優雅、舒適和精湛的藝工序裡，結合當代料材與美學，為Antonio Citterio作品增添完美的平衡感。Ambroeus沙發有兩人座位和三人座的版本，以及一系列不同的配置組合方案。消費者可以享受完全客製的樂趣，從面料、飾面到配置選擇，創建屬於自己的Flexform沙發。

憑藉其多年的豐富設計經驗，Antonio Citterio對「如何製作一件好家具」有著獨到的見解。他說道：「當我想到設計時，我的腦海中總會浮現出家庭的故事。尤其在設計家具時，這些人物與家庭的互動更是突顯出來」。正是由於這層關係，Antonio Citterio重新詮釋了以人本為本的設計理念，在以簡馭繁的形式中，勾勒出人與家具、空間以及環境的細膩連結。

Perry Flexform Antonio Citterio Ambroeus
優雅的美學｜Flexform成就當代設計型格

Gershwin Chang

Managing Editor

學得很雜，玩得也很雜，自認「樣樣通，樣樣稀鬆」，但仍是是頗具社會關懷、文藝風格、科技創新與創意思維的法律人。

 
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