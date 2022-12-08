回歸以人為本的室內設計思維｜梵舍設計制研所

空間，看似抽象的概念，卻總能在室內設計師的巧手下，幻化為獨一無二的樣貌，也許是繽紛的、也有可能是冷淡的，但無論哪一種風格都是室內設計師與業主間經由溝通後所呈現出最合宜的空間狀態。

Words：William Chen Photo：梵舍設計制研所

對於梵舍設計制研所你也許不太熟悉，但在兩岸市場上有許多指標型商業住宅空間都是出自該室內設計公司之手，包括艾萊依集團、璞園建築、長虹建設以及愛麗生醫療集團旗下診所。團隊由國內外學經歷豐富之室內設計專業人員組成，為多向度思考及專案整合之團隊。年輕充滿創意思維是該團隊的最佳寫照，在室內設計的專業領域裡，他們勇於嘗試，對梵舍設計制研所來說，舉凡在空間中能夠透過室內設計元素去實現的，他們都敢於挑戰，無論是商業空間抑或是樣品屋設計，總能通過不同設計理念，玩味生活的想像，讓空間綻放出不同光彩，衍生出更多的可能性。

溝通是創作前提

但在玩的前提下，溝通是最重要的一步，誠如前面所述，梵舍設計總能「因案而異」調配出最合宜的設計。在專案開始前，梵舍設計會與業主溝通該空間渴望呈現的樣貌，仔細傾聽該空間的機能與功用，最後團隊會依照多年設計專業並提供進度表、圖像、溝通以及說明等等方式，讓業者能實際掌握與了解設計師的考量是什麼，並給予業主最合宜的建議，在期待與預算中取得雙方都滿意的平衡點。

回歸現實面的設計思維

然而，多數時候，在設計上總會遇到理想與現實的差距，對此，梵舍設計團隊表示，還是要回歸現實面，而前面所述的溝通就很重要，「室內設計的發想可以是天馬行空，但同時也需要在一定的法規與結構層面去實現，並兼顧預算的掌控。」此外，大家常說「細節取勝」，梵舍設計也總會注意到外界較少關注到的細節，諸如法規、結構、動線、配置、材料以及用色。對梵舍設計來說，「為誰做設計？」與「為什麼做這設計？」是他們一直努力的方向，雙方站在彼此出發點考量，一般都能取得良好的結果。正是這樣充滿細心與專業的態度，正是梵舍設計制研所能在短期內贏得眾多好口碑的關鍵所在。

恰到好處的內裝規劃

一間好的設計公司除了在空間上總能給予充分的設計美學，同時在軟裝的部分也能恰到好處提供最合適的建議。對於軟裝的搭配，梵舍設計也有一套專屬設計邏輯：「首先還是要回歸到使用者的個性、經歷、喜好與生活習慣，此外，風格上就要延續各風格代表性的物件，例如侘寂（Wabi-sabi）風格的裝潢就要選擇較為質樸的裝飾物件，從木紋元素、陶瓷類等。我們也會結合業者的個人收藏來與物件做搭配。」總體來說，內裝美學其實相對直觀，風格也可以隨著每一年的流行不斷被打破與挑戰，很多風格搭配的疆界也一直在模糊化，因此如何玩得精彩有創意也是最能體現設計公司的創意與能力之處。

在去年，梵舍設計受業者委託打造綜合式長照機構，是該公司今年推出最大型的案子，橫跨衛生局、工務局、環保局、消防局與公共安全審查，費時多年，終於在今年完工，而這也成為梵舍設計最具指標性的案子。

以人為本，回歸設計初衷

該設計案最特別之處在於，整體案件規劃上需要各專業的介入檢討，與建築師及經營團隊針對使用面、機能面、造型面、法規面、公共安全面以及品牌經營面進行多面向討論，思考的維度及面向更為複雜。此外，從空間風格定位也都打破以往長照空間的氛圍，營造出年輕且簡潔的空間，因此也加深了案件的困難度。

但在費時一年後的努力，梵舍設計成功地打造出與眾不同的長照中心，有別於以往的長照機構，整體更為明亮且饒富創意，就像一座充滿現代設計語彙的咖啡廳，令人眼睛一亮。在長照空間中我們可以驚喜地發現，每一處的設計都是充滿功能性，例如具有黃昏症候群的長輩們在傍晚或夜晚來臨前，會出現意識混亂行為、躁動、沮喪、暴躁，因此他們特別在長照機構中配置一間安靜室能讓長輩緩和情緒，明亮的採光搭配燈光設計，讓長輩得到充沛的照料，這些都是梵舍設計進入設計階段針對業主所做好的準備，對團隊來說「其實每個受委託的案件都是新的學習，學習更多如何從『使用者』出發去用設計幫助生活更便利。」梵舍設計成功地讓我們知道，空間可以不再只是空有設計，而是可以充滿溫度，以人為本，設計出令人動容的空間美學。







