嶄新開幕｜當代設計師蔣瓊耳攜手愛馬仕集團 共同創立生活藝術精品「SHANG XIA 上下」

一直以來對於復興傳統手工藝不遺餘力的愛馬仕集團，在 2010 年與著名當代設計師蔣瓊耳女士合作，創立 SHANG XIA 上下，從誕生之日起，SHANG XIA 上下就意味著一種多元化的特質，“上” 與 “下” 的對立共生，構成 SHANG XIA 上下之名，蘊含著品牌的核心價值。今年坐落在台北信義區的BELLAVITA寶麗廣塲也正式引進生活藝術精品「SHANG XIA 上下」旗艦店入駐。

當代設計師蔣瓊耳攜手法國精品集團愛馬仕共同創立 SHANG XIA 上下

延續愛馬仕一貫的低調與內斂風格，同時融合東方美學的精髓，孕生出的作品系列涵括傢俱到家飾，服飾、珠寶和配飾等，過去十餘年間在全球備受讚譽，作品除了吸引大英博物館等多家著名博物館永久收藏、佳士得等國際拍賣行所青睞之外，亦受到許多國際藏家、藝術潮咖、知名藝人的喜愛。

時裝創意總監Yang Li 展現多元新風格

2020年12月，隨著歐洲最大的多元化控股公司義大利 Exor 集團的加入，SHANG XIA 上下迎來品牌發展的嶄新篇章，在不斷探索品牌内涵，並賦予全新詮釋的同時，亦積極推進亞洲商業版圖乃至全球市場的佈局；此外，2021 年任命曾於 2014 年入圍首屆 LVMH PRIZE 青年設計師大獎的 Yang Li 為時裝創意總監，其獨特的美學視野與創新概念，展現出充滿對立與和諧的多元風格，讓品牌在巴黎時裝週的首秀「SHANG XIA 2022春夏系列」，獲得全球時尚圈的關注。

創新設計 匠心工藝 上乘品質 先鋒視角 造就生活藝術大美

作為當代生活藝術品牌指標，SHANG XIA 上下致力打造一個傳承東方文化及復興傳統手工藝的夢想，除了要將日漸式微的精湛工藝留存延續，設計作品同時融匯現代美學的簡約優雅，將傳承、文化、創新融為一體，造就非凡平衡、華麗極簡的生活藝術大美。

｜竹絲扣瓷工藝｜

結合兩種精湛的手工藝，竹編部分，在傳統瓷胎竹編的肌理上，做了創新技法，採用雙線交叉走絲的手法，以瓷器器皿為胎，用纖細的竹絲，柔軟的竹篾，緊扣瓷胎，胎彎竹彎，依胎成形，竹絲和瓷胎渾然一體。

工法程序：手工將竹片分成若干層，並將竹篾分成薄如細絲的竹絲，緊貼瓷面，即使竹絲長度有限，需多次接入新的竹絲，但成品的接頭之處都做到了藏而不露，賦予白瓷茶具新生，一件小茶杯需要工藝師全心投入三天以上才能編完，而一件茶壺則需耗時十多天。

｜竹絲鑲嵌工藝｜

江南自古風物清嘉，綠竹猗猗。浙人尤愛傍竹而居，與竹相伴。他們在傳統竹編之外，妙然不可思地開創了一種新的精緻工藝—竹絲鑲嵌。竹絲鑲嵌又稱「篾細籬」，它曾被運用在條屏、掛屏或宮燈之上，點綴家居陳設。因圖案規整精緻，氣韻古淡清雅，備得文人墨客推崇。清代乾隆年間，竹絲鑲嵌走入了皇宮，輝映於雍容華貴的傢俱珍品之上。現存最早的竹絲鑲嵌藏於北京故宮的倦勤齋，歷經 240 年的時間考驗，至今無一霉一蛀；一片 10 公分見方的竹絲鏤空鑲嵌花板，需要上千片的竹篾手工製成，相當耗時費用。

SHANG XIA 上下 經典作品

SHANG XIA 上下用品牌哲學開創了一道 “任意門” ，在對立統一中連接起傳統和創新、線下和線上、東方和西方、過去和未來、哲思和自然、團圓和狂歡。這種精神，為 SHANG XIA 上下的作品注入源源不斷的靈感。