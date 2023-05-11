比沙列設計總監張靜峰｜豪宅空間新奢思維 Interior In Nouveau Lux

該如何定義豪宅的奢華空間？或許在奢華的建材之餘，最重要的是室內空間配置比重是要從屋主與家庭成員的使用需求與生活習慣出發。如此貼心且以人為本，讓居住者成為空間裡的主角，才是真正奢華的豪宅室內空間設計。比沙列的設計總監張靜峰與PRESTIGE分享，這便是他追求的設計精神。

Words: Mick Wu Photography: Yung Nan Liu

舉凡台北市各大知名豪宅，其室內空間裝潢設計都是室內設計公司比沙列的作品。比沙列擁有豐富的豪宅設計裝潢經驗，並且會透過聆聽、溝通並且觀察屋主需求，合宜且適切配置室內空間比重，替屋主打造最理想也最具夢想的居住空間。

比沙列的設計總監張靜峰告訴我們，讓人成為居住空間裡的主角，這才是他最著重的設計精神。我們問張總監，室內設計師這個行業最迷人與最具有挑戰之處是？他分享，每個案子都是量身打造，每個案子的空間以及屋主與使用者都完全不同，都有自身特別需求，會依空間與使用性質量身打造。因空間而異做不同形式的設計，這就是最迷人處；挑戰也於在此，因為是量身打造，所以每個案子都要滿足不同屋主與使用者的需求。

「有時最大的挑戰是要在一定緊迫的時間內完成設計。高雄的『大觀在上』設計案，就是在有時間限定的狀態下完成。當時高雄缺工缺料， 我們的工作室又在台北，再加上時間壓力，『大觀在上』設計案真是一大挑戰。不只涉及到工班調度，更重要的是要規劃一個能夠如期完工的工程工法。」

此外張總監也說「空氣品質」亦是在他的室內設計項目之列。「有空氣品質才有居住品質，特別是在疫情後，室外髒空氣不會進入屋內的『正壓』宅設計概念─室內空氣主動排出室外─就顯得重要。」

說到設計風格，比沙列擅長的是異材質混搭風格，不過張總監也說：「不論是美式、新古典主義還是各種設計美學風格，我最在意的就是比例分割的平衡感。異材質混搭風格更是要注重比例上平衡感。」

當然，比沙列在設計上更有其獨到之處，比方說專長於修飾畸零空間、讓居住者成為空間的主角以及主軸式的設計風格。張總監特別舉例說明，「我設計過一個大空間，它的格局方正但缺乏衣帽間與置放櫃子的收納空間。我運用『化零為整』的方式，先把客廳、餐廳、主臥室、臥室等主要空間劃分出來後，再來規劃衣帽間與櫃子區域，而且衣帽間與櫃子區域和臥室的門整合成外觀看起來就是一道牆面。」至於「主軸式的設計風格」，張總監說假設室內空間定調為以白色為主軸，接下來再以「白色」做現代或新古典主義等設計風格呈現。「主軸式設計風格亦能以異材質搭配呈現。」張總監說。

我們將話題再次帶回「以人為本」的設計精神。「了解屋主習慣， 讓人成為空間的主角，並且從屋主與屋主家庭成員的生活習慣為出發點，才能設計出真正適合屋主的空間環境。」張總監說他曾經設計過一 個空間，屋主的小孩主修鋼琴就讀音樂班，並且未來會有比賽與演出機會，因此大型平台鋼琴就會成為室內空間的主角。「了解屋主習慣才能做出最合適的空間配置比重。如果屋主有購物習慣，空間上就需要配置衣帽間；屋主假設是大家族有眾多家族成員，那麼餐廳的空間比例就會需要大一點。透過與屋主聊聊他的生活，就可以知道他適合怎樣的居住空間。」

最後，張總監與我們聊到他喜歡透過旅遊找尋靈感，同時他也分享人到了歷史名勝古蹟與享譽世界的知名建築物現場，先放下手機不要急著拍照，最重要的是去感受當下，感受建築物傳達給你的氛圍。此外，張總監也分享從參訪德國汽車工廠的經驗中讓他體驗到，工程流程設計的好又有效率的話，是可以得到一個好的完工品質。良好又具效率的施工流程，這更是比沙列在室內設計之外另一項貼心與專業之所在。

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