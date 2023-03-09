生活的風格視角｜READING THE LIFESTYLE

生活中有許多的面向，但在自己的生活場域中擁有一間設計書店，那是什麼樣的想像？PRESTIGE邀請竹風建設董事徐子鑑與大家聊聊，在竹北引進蔦屋書店的期待，以及這樣的書店對於社區乃至於城市所觸發的風格思維。

Photography Brain Lin@VG PHOTO STUDIO

「當有一個可以讓你腳步放慢、沈浸其中的空間在建築中發生時，那其實是心靈的另一種沈澱。」問起徐子鑑在竹北引進蔦屋書店這樣頗具風格營業場域的想像，他覺得這樣的「第三類空間」在生活中出現，其實是種「理所當然」，「我自己在疫情前很喜歡去代官山的蔦屋書店，我喜歡書店裡面那種會讓你在裡面方下所有雜念的氛圍，這不是一間純粹賣書、賣咖啡的營業場所而已，而是一個可以讓你有所期待的生活氛圍。」話說得很哲學，但這卻是新一代建築人更為「生活」的有趣觀點。

一個營業場域，其實是會影響所在的社區乃至於整個城市的生活態度的，「確實，在社區空間中創造『利潤』其實並不困難，但如果創造了可以活化社區的空間，不但能讓社區更為加分，更對於建築、社區與城市的發展，創造多元的影響。」在竹北蔦屋書店的所在地—竹風樹海，創造的是一個日夜不同氛圍，但卻有一致「風景」的文化場域：在白天，這個空間是沈穩的場域調性，包圍著建築的植栽讓書店幻化為森林中的空間，而這些周圍細緻的植栽景觀，也是「竹風樹海」命名的典故；到了夜晚，透過特別設計的燈光，在木皮上的反射創造了一個「光的盒子」的質感，在枝葉掩映中，似乎也多了一分屬於文青的氣息，「我自己的期待，是在竹北蔦屋書店開幕後，在這個城市中創造像代官山蔦屋書店一般的『風景』，走入這樣的空間，你會有不一樣的感受，會喜歡閱讀、喜愛好的咖啡、美食帶給你的放鬆感，這是一個精緻的遊憩空間，不但是住戶，連附近的居民也可以體會屬於它不一樣的感受。」

當建築不再只是建築物時

確實，竹北是一個頗具發展潛力的城市，近年不管是出生率或者是居民收入，竹北市的平均水準在台灣可以說是名列前茅，而且加上高科技、創意工作樣態的特殊性，對於教育與文化空間的需求確實很高，「在這樣的景況下，建築與文化的深度交流與交疊，對於在此生活的居民來說，相當重要。」徐子鑑分析，以竹風建設規劃建案的思維來看，除了區位的選擇必須在文教機構或公園的附近之外，整體的設計、公共設施與引進的營業項目，都必須精挑細選，「最初的想像其實是要打造一個我自己就會常來的空間，所以才將蔦屋書店作為引進的首選。」徐子鑑說，住戶其實會想像自己居住社區的「鄰居」會是什麼樣的樣貌，所以引進的營業項目必須給社區加分的「質感品牌」，確實是自己在規劃的首選。

「我們常說，你住的房子並不是只是一幢建築物而已，它代表的是人們的生活樣態。」既然你在意的生活品質都會在這個建築物中體現，所以如果期待下班後有細緻的生活體驗，自然就會去選擇適合你生活樣態的社區，「你會去換個角度想，身為一個住戶，你會希望這個空間裡能怎麼滿足你個人生活的樣貌。」所以對他來說，什麼可以成就「百年建築」的樣貌，除了對於基礎建設、機電設計與細節的層層把關外，更重要的則是在意生活相關的居住巧思，「這樣的想像，也讓建築業過去『只是蓋一棟房子』的營建思維產生質變，你必須要更在意這個城市的生活樣貌，才有辦法打造一幢讓人感受到幸福的居住空間。」

徐子鑑說，由於社會的生活樣貌也在急速改變中，很多人的工作與生活已經不像過去一樣的「日出而作、日落而息」，居住的空間也逐漸成為生活的核心，於是乎，建築業者打造空間的思維必須更加細緻，除了不要讓住戶擔心屬於住宅的「眉眉角角」，更可以從不同觀點來欣賞、使用專屬於自己的空間，所以過去建商在公共空間展現的富麗堂皇思維，也轉變為可以讓住戶充分利用的多功能場域，你可以在家充分地休息、充電，在第二天重新迎向全新挑戰，甚至各種不同功用的公共設施都可滿足住戶的不同需求，從休憩、工作到感受不同類型的體驗，都一應俱足，「設計一個公共空間，我們最終的思維還是要回到住戶本身，建商當然會希望住戶可以充分地使用這些公共設施，每一個空間都有它所面對的需求，讓住戶能充分使用，這才有意義。」

問起徐子鑑對於未來建築的想像，他回答得很簡單：「建築不再只是為了遮風避雨而存在，更重要的是創造令人感到幸福的場域。」你可能在下班後回到家，可以有一個很放鬆、充電、享受天倫之樂的地方，就是屬於自己的幸福，「這，就是一件很有生活風格的事。」