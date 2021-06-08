綠意盎然進行式 Greening The Concrete Jungle

垂直村落、空中花園和都市農田，正重新搭起都市化後人類與自然的連結。K11 Musea （香港尖沙咀維港海旁的一座大型購物中心）裡頭的「自然探索園區」，主打都市生物多樣性與永續發展。透過綠色之旅、 教育性節目與永續生活風格體驗，提供顧客永續知識。

TEXT JIMMY CHOW TRANSLATION ELENA WU

如今，「垂直綠化」已經整合成為地產發展策略的基本要素之一，不再是亡羊補牢。新世界項目管理部高級項目總監陳志偉表示，這對於減少項目碳足跡、改善居民暨廣大社區的整體福祉，至關重要。「現在地產開發商會將垂直綠化納入廣義綠建築策略的一環，藉以對環境與社區做出貢獻。」

結合諸多綠化功能，垂直村落和空中花園能夠協助降低室內溫度、淨化空氣，特別是建築物外牆和綠化立面之間的間隙，能夠帶進空氣流通來降溫。如此一來，就能節省空調耗能，進而減少碳排放。

陳志偉說道:「已經有明顯證據指出，都市中的垂直綠化能夠有效使建築物降溫，儘管效果多少會因為所在區位和建物本身的微型氣候狀況而異。」

由新世界集團及香港市區重建局(URA)合作開發的重建項目住宅—Skypark底下的購物商場「The Forest」，就是一個最好的例子。它本身除了是環保發電和雨水循環利用的智能建築外，商場從裡到外還佈置了各式豐富植栽。

精心佈置常綠植物的 The Forest，成為鄰近一帶的美學矚目焦點。除了令人印象深刻的綠化牆，另一個賣點則是這座住商大樓的空中景觀花園廣場，登高者能將香江風光盡收眼底。迥異於傳統封閉式的購物中心，The Forest 設置不少對外窗可自然採光，視覺上也巧妙發揮借景功能。

「不僅如此，這還是一座會呼吸的商場。」由於採用創新的被動式設計，建築物本身會隨著自然通風系統「呼吸」：當室外溫度相對潮濕、空氣污染指數下降至可承受範圍時，一系列的感應裝置便會關閉空調，並開放建築讓空氣流通進來;立面植物有助於淨化通風。陳志偉表示，The Forest 是香港首座無需使用主動空調的購物中心。

旺角街區屋齡櫛比鱗次、新舊不一，不僅阻礙空氣流通，還造成熱島效應。有鑑於此，這幢建築刻意抬升基座，創造空間使得空氣能流入附近街廓。為了避免遮蔽下方的馬路，The Forest 試圖打造與周遭環境融合的地方感：將偌大的商場劃分成眾多小塊區域，營造出停頓轉折的效果。臨街商家除了可見度高，大小也和左鄰右舍的店鋪相近，不至於過度突兀。

陳志偉特別提到港島東新地標—2019 年落成的新世界集團商辦大樓「K11 Atelier King’s Road」， 是全球第一座同時榮獲三重鉑金級國際建築標準認證的建築，囊括 WELL 建築標準鉑金級別預認證、美國領先能源與環境設計(U.S. LEED)鉑金級別預認證，以及香港綠建環評(HK BEAM Plus)暫定鉑金級別預認證。

其他創新永續措施還包括：節能通風系統，及亞洲最大的混合太陽能集熱可再生能源系統，和其他商辦大樓的冷媒空調標準(ASHRAE Standards) 相比，平均每年可節省超過 30% 的能源。

Skypark 最鮮明的特色是地面層猶如「懸浮綠盒子」，從街道內退，友善提供行人遮蔭。由外在觀之，Skypark 堆疊出錯落有致的立方體，引入滿眼綠意;若從低樓層抬頭往上望，其他建物的豐富景觀映入眼簾。

屋頂則改造成微型氣候調控下的空中花園，包括提供住戶賞玩、美化景觀的都市農場植栽佈置，以及長 170 公尺的親生休閒跑道。

新世界暨 K11 永續發展總經理鄧業煒指出，香港再生永續能源計畫於 2050 年達成零碳排放，綠建築列為重點領域;但實際上，鋼筋水泥叢林用掉了香港九成以上的電量。

新世界集團為了盡一份力，三年前立下了「2030 永續願景」(SV2030) 的目標，大舉推進其脫碳承諾。該目標涵蓋集團旗下所有業務，包括 K11 項目，以 2015 年碳排放量為評估基準，力求在 2030 年前減量50%。

鄧業煒解釋：「永續倡議除了應用在地產開發和經營策略，我們也將之延伸到利害關係人，例如邀請承租業者以脫碳夥伴身份，加入香港第一個永續租賃保證。透過此番做法，希望業者透過免費智慧型電表了解耗能狀況，進而鼓勵其節能。目標是讓我們在粵港澳大灣區和大中華區的租賃物業，分別於 2026 年與 2031 年前實現 100% 再生能源。」

「我們期盼這些林林總總的舉措加乘起來，能夠支持政府淨零碳排放的雄心，除了採用最先進的永續建材，透過獎勵措施和宣傳倡議來鼓勵節能行動，在在是關鍵。」

新世界集團也是香港第一批敦促其長期目標 「2030 永續願景」以符合聯合國永續發展目標(SDGs)的公司，並將目標進程對應於 SDG 各項指標，其中包含戮力達成的 SDG 3 (健康與福祉)、 SDG 4 (優質教育)、SDG 11 (永續城鄉)和 SDG 17 (多元夥伴關係)。

「上述這些目標，我們體現在 K11 Musea 裡頭的『自然探索園區』，主打都市生物多樣性與永續發展。重要合作夥伴包括國際珍古德教育及保育協會。透過綠色之旅、教育性節目與永續生活風格體驗，提供顧客永續知識資本。」

都市農場則能滿足後兩項指標，例如新世界集團在沙田大園區推出的「柏傲莊」，分成三階段開發，包括有機耕作區與魚菜共生水培系統。水耕栽培系統同時用來種植蔬菜和處理廢水，並將來自大樓住戶和餐廳的殘餚用來生產魚飼料。

陳志偉說:「都市農場提供社區居民共同栽種食材的機會，同時讓親子和祖父母學習體驗，讓我們社區更具多元包容性。」