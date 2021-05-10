2021 新奢夢幻豪宅 COMFORT ZONES

戶外的私人空間、一流的接待服務、彈性規劃的平面配置以及獨樹一格的建築外觀，都是這些在 2021 年落成的奢華住宅不可或缺的元素，讓我們在此為您一一介紹。

TEXT GARY JONES TRANSLATION OLIVIA CHEN

雖然新冠肺炎造成許多建案工程延宕，但是世界各地的建商也藉此機會重新安排住宅空間，提供更多附相連陽台和露台的住宅，以及更適合在家工作或就學的平面配置，並且安裝最佳的非接觸式科技產品和空氣清淨系統。

根據萊坊法律事務所(Knight Frank)的全球發展報告，超過 75% 的建商表示有意增加先進的科技和住宅空間；54% 的建商表示考慮增加更多戶外空間並且傾向結合虛擬旅遊、3D 攝影和視訊會議等技術。兼具住家的舒適度及飯店的便利性與設施的品牌住所，依然受到高端買家的青睞。這類型的豪宅可以讓買家感到放心，因為他們可能不只擁有單一住宅，無法親自管理時，住戶可以將住宅交給品牌營運商照料，此外品牌住所通常還提供委託租賃的服務，因此這樣的物業還可以成為收入來源。

接下來將為您介紹五個結合頂級便利設施、前衛設計、豪華居住空間和安全性的物業項目。

安縵紐約 AMAN NEW YORK



奢華飯店品牌安縵在今年春天於紐約開設首家城市飯店住所。安縵紐約坐落在第五大道與 57 街交界處的皇冠大廈，這座別具歷史意義的建築是於 1921 年由中央車站的建築商華倫與衛特摩事務所(Reed & Stem and Warren & Wetmore)所建造。皇冠大廈曾經是 MoMA現代藝術博物館(Museum of Modern Art)的場址，對於紐約有著無可取代的意義。設計安縵紐約的比利時建築大師 Jean Michel Gathy 表示設計安縵紐約的靈感取自曼哈頓中城，飯店的中心是 25,000 平方英尺的 Spa 中心，提供完善的 Spa 服務和設施，包括土耳其浴、俄式桑拿，以及周圍環繞壁爐和沙發床的室內游泳池。此外，還有可以俯瞰中央公園的全景花園露台、藏酒室、隱藏的爵士俱樂部和高級餐廳，像是提供融合義大利美食與日本料理的 Arva。安縵紐約的私人社區是從四樓開始，以下的樓層有原本就進駐的零售店，像是一樓的寶格麗。安縵紐約的 22 間私人宅邸，房型從一房到六房不等，配備有燃木壁爐和令人放鬆的設計色調，大部分的房型都設有私人泳池，售價從 1,350 萬美元起，其中最引人注目的是五層樓的頂層公寓，在 2018 年的售價是 1.8 億美元。

巴蘭加魯 1 號的皇冠飯店住所 CROWN RESIDENCES AT ONE BARANGAROO



巴蘭加魯 1 號的皇冠飯店住所的 82 間住宅的客廳，都擁有可將雪梨港、歌劇院和港灣大橋盡收眼底的落地窗，由於這座 75 層樓高建築有著具流線感的外型，因此每一間住宅的平面配置都是獨一無二的。建築設計是由來自倫敦的設計師 Chris Wilkinson 操刀，室內空間則是由紐約設計公司 Meyer Davis 打造，設計中大量融入海港周邊和海濱的元素。住戶可以使用飯店中的所有設施，包括 Spa、健身房和會議室；飯店還提供管家、禮賓和代客停車的服務。這是澳洲第一間飯店品牌住所，並設有會員制的雪梨皇冠飯店賭場、泳池，以及可供住戶使用的酒廊和網球場。這間飯店住所於 1 月展開銷售，提供二到五房的房型以及限量的複合式頂層公寓。售價從950萬澳元起。

紐澳良四季酒店與私人住所 FOUR SEASONS NEW ORLEANS HOTEL & PRIVATE RESIDENCES



紐澳良四季酒店與私人住所帶來了另一項翻新歷史建築的項目，將世界貿易中心的舊址改造成市中首間豪華高層公寓，也是第一間提供飯店服務的住所。這座 33 層樓的塔形建築建於 1968 年，由建築師 Edward Durell Stone 設計，Edward Durell Stone 的其他作品包括紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)和 MoMA 現代藝術博物館。耗資 4.6 億美元的翻新工程提供了 81 間可以俯瞰密西西比河的公寓和頂層公寓，以及在紐奧爾良市中心河濱區的 341 間飯店客房。住戶的福利包括 24 小時的門衛和專屬的禮賓服務，以及其他可選擇的服務，像是住所內用餐和外燴、居家清潔和代客停車。飯店設施占地超過 22,500 平方英尺，包括高級餐廳、健身中心、一座 75 英尺的室外游泳池和四季酒店 Spa。售價從 350 萬美元起，計畫於今年第一季開放。

瑪雅哥巴瑰麗酒店私人住所 ROSEWOOD MAYAKOBA PRIVATE RESIDENCES



位於墨西哥里維埃拉瑪雅 251 公頃自然保護區中心，瑪雅哥巴瑰麗度假酒店今年將推出海濱別墅系列。潟湖畔的別墅房型從二到六房不等，面積從 3,500 到 7,000 平方英尺不等。住宅附有大型的室外露台，連接超大臥室和獨立的用餐區和客廳。第一座落成的住宅名為 Magna 別墅，於今年 4 月開放，墨西哥城的建築事務所 Sordo Madaleno Arquitectos 負責設計這間擁有六房、16,300 平方英尺空間的住宅，裝潢使用當地採購的木材、瓷磚和天然石材，充分展示墨西哥充滿特色的手工藝。住戶可以安排管家服務、私人水上生態旅遊和 24 小時客房服務；還可以前往 Sense Spa、數家餐廳和 Greg Norman 錦標賽高爾夫球場。另外四棟別墅正在建造中，售價為 975 萬美元，也提供未開發的土地出售。

杜拜皇家亞特蘭蒂斯住所 THE ROYAL ATLANTIS RESIDENCES DUBAI



位於杜拜人工棕櫚島的亞特蘭提斯酒店(Atlantis, The Palm resort)提供 230 個皇家亞特蘭蒂斯住宅單位，在 2021 年第三季開放時，將為杜拜重新定義奢華生活。杜拜皇家亞特蘭蒂斯住所提供二到五房不等的房型，每間住宅都享有海灣和杜拜天際線的景色、私人的室外區域，有些還設有私人游泳池；也提供有更寬廣室外空間和泳池的頂層公寓，以及也附有私人泳池和室外娛樂空間的花園套房。建築堆疊式的設計是由紐約 KPF Kohn Pedersen Fox 事務所打造，為杜拜的天際線增添了鮮明的線條。住戶專屬的設施包括私人海灘通道、90 公尺高的天際游泳池、數個室外游泳池、酒廊和私人健身中心。住戶可享受度假飯店提供的服務，像是禮賓服務以及在世界頂級的餐廳用餐，包括國際名廚 Heston Blumenthal 主理的米其林星級餐廳和 José Andrés 的西班牙小吃酒吧 Jaleo。售價為 192 萬美金。