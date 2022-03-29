FURNISHINGS IN ART｜探索路易威登的居家美學

By Ailing Tsai
29 Mar 2022
FURNISHINGS IN ART｜探索路易威登的居家美學
Pursuits
FURNISHINGS IN ART｜探索路易威登的居家美學

經由空間與傢俱飾品的對話，能營造出細膩的個人品味，更能體現獨特的室內美學氛圍，然而對 Louis Vuitton 路易威登來說，全新的 Objets Nomades 傢俱系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統，由世界知名的設計師發揮創意，創造高雅精緻又兼具功能、美觀的傢俱飾品，延續了路易威登複雜高深的設計工藝與屹立不搖的品牌精神。

Louis Vuitton Objets Nomades系列Campana Brothers所設計的Aguacate

160 多年以來，創意、功能性與創新一直是路易威登的創作動力。Objets Nomades 系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。自 2012 年問世以來，由世界知名的設計師發揮創意，設計出迷人無比的旅行靈感物件，再由路易威登負責打造，別出心裁的設計與繁複工藝所碰撞出的精彩火花，激起眾人心中期待。

組成 Objets Nomades 系列的實驗原型產品皆向該品牌過去的經典訂製作品（例如在 1874 年為法國探險家 Pierre Savorgnan de Brazza 打造的代表性 Bed Trunk）致敬，並添入世界各地創意設計師的濃厚當代願景。如今，此系列持續發展，如 Objets Nomades 與 Petits Nomades 的全套作品，種類包括搖椅、鏡子、桌子、檯燈、凳子與沙發等。每件作品都是一個獨特機緣與全新的靈感源泉，讓設計師和路易威登創意工匠聯手發揮專業本領，並以自己的想像方式詮釋該品牌的傳統價值觀。

其中 Fernando 與 Humberto Campana 兄弟的作品 Aguacate （西班牙文「酪梨」之意）燦如鮮艷的烈日，在路易威登手工編織的皮革帶中綻放光芒。Aguacate 共限量推出 30 件，每件均由 9 個不同尺寸色彩豐富的酪梨形狀作品以 16 個亮面的黃銅扣環固定在一起，可以裝置在牆上使牆面煥發耀眼光彩，或是隨意懸掛在房間隔板如同一群翩然起舞的彩蝶。Humberto Campana 表示：「收藏家可透過無數種組合方式依自己的空間任意展示 Aguacate。」如此一來也為這件作品創造了無限的可能性，並由收藏者發揮獨樹一幟的創意擺放，讓室內空間綻放明豔光彩。

Louis Vuitton Objets Nomades系列Campana Brothers所設計的Aguacate

另外一個同樣為 Campana 兄弟的作品 Merengue （蛋白霜餅）坐墊的靈感來自擠花袋擠出的螺旋蛋白霜餅，坐墊由八折瓣片組成，每瓣皆由路易威登柔軟的皮革搭配羊毛襯裡製成。外觀亮麗且造型俏皮，再加上豐富的色彩使 Merengue 為房間帶來歡愉的氣息，Fernando Campana 表示：「我們同時也希望人們開心去享受，想像他們是愛麗絲夢遊仙境裡的角色，四周圍繞著超現實的甜蜜滋味。」讓這一個個優雅瓣片組成的美麗螺旋留住眾人的目光之外，更留下每個人心中天真的童心。

Louis Vuitton Objets Nomades系列Campana Brothers所設計的Merengue

喜愛簡約與未來感的居家設計，那絕不容錯過由 Raw Edges 所創作的 Cosmic Table （宇宙圓桌），桌子底座看似簡單卻又巧妙無比，採用先進的碳纖維結構，精巧地以一層路易威登皮革包裹，結合尖端科技以及品牌精湛的傳統工藝。豐富的色彩與邊緣形成優雅的對比，彷彿描繪出一條無限延伸的線條，勾勒出底座的形體。上面放置玻璃桌面時，Cosmic Table 則立即成為時髦、高雅的焦點，可搭配 Raw Edges 設計的 Dolls 椅子，體現 Raw Edges 充滿靈活性的設計概念。

Louis Vuitton Objets Nomades系列Raw Edges所設計的Cosmic Table

Marcel Wanders 打造的花瓣椅結構優雅，鋪蓋著九個路易威登舒適、奢華的乳白色皮革縫製軟墊，像盛開的花朵一般，其中餐椅由鑄鋁製作的底座，以樹木作為設計靈感，四支腳營造出春天花園細緻纖柔的感覺，一入座就彷彿花瓣溫暖地包裹著身體，使人置身於花團錦簇的休憩空間。這款功能與美學兼備的椅子，Marcel Wanders 特地在設計上向路易威登標誌性花卉圖案致敬，演繹路易威登經典的花卉圖案，使整體空間洋溢優雅與浪漫之美。

Louis Vuitton Objets Nomades系列Marcel Wanders所設計的Petal chair

生長於中國北京的周宸宸所設計的 Signature 扶手椅及沙發，優雅而流暢的拱形設計之靈感源自中國雲南的梯田，以及亞利桑那州大自然鬼斧神工的羚羊峽谷。室內款可以看見充滿動感的「飄浮」結構，上面披覆著路易威登奢華的皮革及知名的義大利品牌 Paola Lenti 的亮眼立體「圓點」布料。戶外款為首件 專為戶外使用而設計的 Object Nomade 作品，採用路易威登傳奇防水帆布和 Paola Lenti 的「Brio」，一款經特別構思之創新的鮮艷面料。扶手椅及沙發的結構比例都相當富有設計感且充滿適意，三公尺長的沙發不僅可以舒適地容納四個人，還擁有多種顏色組合供選擇，讓人們自由地打造空間美學。

Louis Vuitton Objets Nomades系列周宸宸所設計的Signature扶手椅及沙發

此次路易威登 Objets Nomades 展覽將於 4 月 22 日至 5 月 1 日於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新 Objets Nomades 系列作品，例如 Campana Brothers 設計的 Aguacate 屏風與 Merengue 坐墊、Raw Edges 的 Cosmic 桌，Marcel Wanders 的 Petal 花瓣椅以及 Frank Chou 周宸宸設計的 Signature 沙發與單椅。不容錯過的獨特設計與創意美學皆能在路易威登 Objets Nomades 展覽中體現，一同感受一場時尚與工藝的精采巡禮。

Louis Vuitton 路易威登 Objets Nomades系列 Campana Brothers Aguacate屏風 Merengue坐墊 Raw Edges Cosmic桌 Marcel Wanders Petal花瓣椅 Frank Chou 周宸宸 Signature沙發與單椅 Objets Nomades展覽

Ailing Tsai
Digital editor   Email: [email protected]
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