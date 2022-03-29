FURNISHINGS IN ART｜探索路易威登的居家美學

經由空間與傢俱飾品的對話，能營造出細膩的個人品味，更能體現獨特的室內美學氛圍，然而對 Louis Vuitton 路易威登來說，全新的 Objets Nomades 傢俱系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統，由世界知名的設計師發揮創意，創造高雅精緻又兼具功能、美觀的傢俱飾品，延續了路易威登複雜高深的設計工藝與屹立不搖的品牌精神。

160 多年以來，創意、功能性與創新一直是路易威登的創作動力。Objets Nomades 系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。自 2012 年問世以來，由世界知名的設計師發揮創意，設計出迷人無比的旅行靈感物件，再由路易威登負責打造，別出心裁的設計與繁複工藝所碰撞出的精彩火花，激起眾人心中期待。

組成 Objets Nomades 系列的實驗原型產品皆向該品牌過去的經典訂製作品（例如在 1874 年為法國探險家 Pierre Savorgnan de Brazza 打造的代表性 Bed Trunk）致敬，並添入世界各地創意設計師的濃厚當代願景。如今，此系列持續發展，如 Objets Nomades 與 Petits Nomades 的全套作品，種類包括搖椅、鏡子、桌子、檯燈、凳子與沙發等。每件作品都是一個獨特機緣與全新的靈感源泉，讓設計師和路易威登創意工匠聯手發揮專業本領，並以自己的想像方式詮釋該品牌的傳統價值觀。

其中 Fernando 與 Humberto Campana 兄弟的作品 Aguacate （西班牙文「酪梨」之意）燦如鮮艷的烈日，在路易威登手工編織的皮革帶中綻放光芒。Aguacate 共限量推出 30 件，每件均由 9 個不同尺寸色彩豐富的酪梨形狀作品以 16 個亮面的黃銅扣環固定在一起，可以裝置在牆上使牆面煥發耀眼光彩，或是隨意懸掛在房間隔板如同一群翩然起舞的彩蝶。Humberto Campana 表示：「收藏家可透過無數種組合方式依自己的空間任意展示 Aguacate。」如此一來也為這件作品創造了無限的可能性，並由收藏者發揮獨樹一幟的創意擺放，讓室內空間綻放明豔光彩。

另外一個同樣為 Campana 兄弟的作品 Merengue （蛋白霜餅）坐墊的靈感來自擠花袋擠出的螺旋蛋白霜餅，坐墊由八折瓣片組成，每瓣皆由路易威登柔軟的皮革搭配羊毛襯裡製成。外觀亮麗且造型俏皮，再加上豐富的色彩使 Merengue 為房間帶來歡愉的氣息，Fernando Campana 表示：「我們同時也希望人們開心去享受，想像他們是愛麗絲夢遊仙境裡的角色，四周圍繞著超現實的甜蜜滋味。」讓這一個個優雅瓣片組成的美麗螺旋留住眾人的目光之外，更留下每個人心中天真的童心。

喜愛簡約與未來感的居家設計，那絕不容錯過由 Raw Edges 所創作的 Cosmic Table （宇宙圓桌），桌子底座看似簡單卻又巧妙無比，採用先進的碳纖維結構，精巧地以一層路易威登皮革包裹，結合尖端科技以及品牌精湛的傳統工藝。豐富的色彩與邊緣形成優雅的對比，彷彿描繪出一條無限延伸的線條，勾勒出底座的形體。上面放置玻璃桌面時，Cosmic Table 則立即成為時髦、高雅的焦點，可搭配 Raw Edges 設計的 Dolls 椅子，體現 Raw Edges 充滿靈活性的設計概念。

Marcel Wanders 打造的花瓣椅結構優雅，鋪蓋著九個路易威登舒適、奢華的乳白色皮革縫製軟墊，像盛開的花朵一般，其中餐椅由鑄鋁製作的底座，以樹木作為設計靈感，四支腳營造出春天花園細緻纖柔的感覺，一入座就彷彿花瓣溫暖地包裹著身體，使人置身於花團錦簇的休憩空間。這款功能與美學兼備的椅子，Marcel Wanders 特地在設計上向路易威登標誌性花卉圖案致敬，演繹路易威登經典的花卉圖案，使整體空間洋溢優雅與浪漫之美。

生長於中國北京的周宸宸所設計的 Signature 扶手椅及沙發，優雅而流暢的拱形設計之靈感源自中國雲南的梯田，以及亞利桑那州大自然鬼斧神工的羚羊峽谷。室內款可以看見充滿動感的「飄浮」結構，上面披覆著路易威登奢華的皮革及知名的義大利品牌 Paola Lenti 的亮眼立體「圓點」布料。戶外款為首件 專為戶外使用而設計的 Object Nomade 作品，採用路易威登傳奇防水帆布和 Paola Lenti 的「Brio」，一款經特別構思之創新的鮮艷面料。扶手椅及沙發的結構比例都相當富有設計感且充滿適意，三公尺長的沙發不僅可以舒適地容納四個人，還擁有多種顏色組合供選擇，讓人們自由地打造空間美學。

此次路易威登 Objets Nomades 展覽將於 4 月 22 日至 5 月 1 日於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新 Objets Nomades 系列作品，例如 Campana Brothers 設計的 Aguacate 屏風與 Merengue 坐墊、Raw Edges 的 Cosmic 桌，Marcel Wanders 的 Petal 花瓣椅以及 Frank Chou 周宸宸設計的 Signature 沙發與單椅。不容錯過的獨特設計與創意美學皆能在路易威登 Objets Nomades 展覽中體現，一同感受一場時尚與工藝的精采巡禮。