The Renaissance | 創新潮流都會 X 古典簡約工藝

隨著人們對於享受獨自靜謐時光的渴求，及生活品味的提升，浴室不再只是提供淋浴清潔的空間；它成為都市叢林中的綠洲，洗滌煩憂與壓力。義大利頂級品牌Glass Design以工匠技藝打造出純手工水晶面盆，融合珍稀素材與美學，為洗沐帶來藝術般的饗宴。

來自佛羅倫斯的Glass Design於1984年由博爾塞利尼家族(Borsellini family)創立，又名翡冷翠的佛羅倫斯不但世界為舉世聞名之烏菲茲美術館據地，亦是文藝復興重要發源地；文藝復興象徵重生與復甦，也將人文主義浪潮推至頂峰，如此的文化背景洗禮，讓源生於此處之藝術及設計作品皆格外亮眼。

承襲於對藝術的追尋與執著，Glass Design造就歐洲美學傳奇之延續，並在晶瑩、澄澈的傳統玻璃、水晶工藝之外，探索更多材料與美學碰撞的可能性，如：應用耐應力優越的高科技聚合材質Pert®打造的Infinity系列，不但結構更為強韌，蜿蜒的不對稱曲線，為客衛空間帶來明亮的話題焦點；添入樹脂的創新材料VetroFreddo®，則延展成寬幅的Ala檯面盆創作，為衛浴生活帶來更多視覺與觸覺上的美好體驗。

Glass Design秉持著「以奢華打造想像」之理念，將歐洲文藝復興時期以人為主體、澎湃且具生命力之創作套入日常物品設計中，也將該時期興盛的光影與立體感之呈現，轉換為輝煌華麗的品牌符碼。

陶土手製而成的Glass Design Mode Lux面盆，以地球作為靈感來源，每一件皆為獨一無二的藝術品，流線的波浪邊緣，融入深色不鏽鋼、銀色、金色和青銅等充滿金屬質感色彩，搭配簡約檯面依然璀璨耀眼。

現代浴室除了實用的價值，更映現了藝術與科技的脈絡發展，逐漸發展的智能化衛浴，皆為當代設計之潮流趨勢；為能讓消費者感受Glass Design的華麗風采，楠弘集團特別自義大利引進多款造型奢華獨特的手工面盆來台展出，自即日起至2023年2月底止，歡迎洽詢楠弘展售據點預約鑑賞。