DRIVE TO THRIVE ASTON MARTIN DBX 707｜潛移了我們也默化了我們

原來，擁有俾倪超跑的 707 匹馬力可以是平靜。與 Aston Martin DBX 707 相處一日，伴隨著油門深淺、V8 聲浪堆疊，心中疑問一一獲得解釋。

Words:Seven Lo Image:Aston Martin

Aston Martin 操刀首款休旅車 DBX 時，特別運用掀背設計手法，將視覺重心對焦於後輪上方，藉由達文西黃金比例，成功擺脫 SUV 高頭大馬的美學障礙。至於 DBX 707，來自 Aston Martin 經典的 DB 格柵與蚌式引擎蓋，佐以六道消光鉻色格柵與大型進氣口、煞車冷卻孔與分流器。還有源於 Vantage 的全橫幅尾燈設計，夜晚時分，這道光條格外動人。

至此有個小小結論，任何一款 Aston Martin 都是美學藝術，DBX 707 亦不例外。

駕控 707 匹馬力易如反掌折枝坐進車內，質地優渥皮革搭配 Alcantara 面料、亮鉻色／碳纖維內裝、鋼琴烤漆營造出盎然氣場，按下引擎啟動鍵，V8 澎湃樂章瞬間響起，哈囉 707 匹馬力，我們來了。如何打造 707 匹馬力？這是一項動力工程突破。與 DBX 一樣，DBX 707 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，Aston Martin 首席動力工程師 Ralph Illenberger 帶著團隊進行諸多改良與優化，導入滾珠式軸承渦輪，能讓渦輪增壓器運轉更快速有效率，再加上空氣力學與散熱系統強化，動力一舉提升至 707 匹最大馬力與 900Nm 最大扭力，比一般版 DBX 多出 157 匹馬力與 200Nm 扭力，而且反應更敏捷。

再者，DBX 707 的 9 速自排變速箱改用濕式多片離合器，變速箱終傳齒輪比加大，爆發力更猛烈。根據原廠數據，DBX 707 完成 0 到 100 km/h 加速 3.3 秒、極速 310km/h，公路上難逢敵手。

707 匹動力是絕非尋常的，DBX 707 底盤系統也經過大幅調整，煞車、 懸吊、轉向、電子控制系統一一進化。 DBX 707 標配前 420mm 後 390mm 碳纖維陶瓷煞車碟盤、單體式對向六活塞制動卡鉗，簧下重量減輕 40.5kg。尤其煞車液壓與輔助系統更是高手調整，無論煞車踏板回饋或是制動精準度，動靜之間的掌控讓人無從挑剔。

DBX 707 懸吊採用三艙式氣壓設計，加上全新開發的 e-diff 電子限滑差速器、eARC 電子主動式防傾系統以及前後扭力分配系統。經過如此精密調校，駕馭 707 匹馬力易如反掌折枝，移動姿態精準飄逸，絲毫不覺這是 SUV。

打造 DBX 707 有何用意？顯然是為了彰顯造車能力，但似乎不怎麼符合英倫紳士作風？或許是我們誤解了低調、誤解了性能吧。對於在車名上標示馬力，Aston Martin 相當慎重看待，除了 DBX 707，過去曾出現過限量市售賽車 Vantage N400 與 430，甫問世的 DBS 770 Ultimate 更是向 V12 引擎致敬的層峰 GT 跑車。隨著各大豪奢跑車品牌相繼投入休旅車市，性能 SUV 勢在必行，SUV 何時出現足以凌駕超跑的動力？Aston Martin 祭出 DBX 707 率先達標，為當今休旅畫下性能標竿。這是戰爭，往後一定還會出現馬力更高的 SUV，重要的是，DBX 707 給予我們什麼啟示？數據上，這是鐵錚錚的 707 匹，事實上，這是屬於 Aston Martin 方式的 707 匹。

這天駕著 DBX 707，一路從都市叢林前往北海岸公路，這具 V8 引擎動力磅礡卻不讓人膽戰心驚，紮實穩健的操控手感帶來十足把握。逮住機會，重重踩下油門，這部重量超過 2 噸的物體瞬間彈射而出，眼前景象迅速往後飛逝。不過，以上並非今日常態，駕駛 DBX 707 反而沒有超車的念頭，或許在不知不覺中，Aston Martin 透過動力、懸吊、聲浪、工藝、已知、未知，進而改變了我們的三觀。

DBX 707 不單是強大動能，那操之在我俾倪世界的高度，淺移了我們也默化了我們。