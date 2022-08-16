Enjoy Your Life | 高端人士的夢幻逸品

除了豪宅、名車，什麼樣的家具物件是全球富豪爭相收藏的夢幻逸品，在美劇和韓劇中描述高級生活的場景中不斷出現？如 Netflix 劇集「Emily in Paris」和韓劇「再婚上流」的戲劇場景中，醒目的藍白格瑞典名床「Hästens 海絲騰」就經常出現在劇中各場景，正說明了這張名床在高端人士心中的品牌地位。

蔓延 2 年多的疫情讓人們更加體悟到健康的可貴，伴隨人生長達 1/3 時間以上的床墊是攸關睡眠品質與修復健康的關鍵。來自瑞典的頂級名床品牌 Hästens 海絲騰，正是以頂級工匠藝術和完美的舒眠體驗擄獲全球富豪與高端人士的青睞。

來自瑞典的 Hästens 海絲騰自 1852 年至今已成立 170 年。起初主要以生產馬鞍和其他馬具為主，在當時馬毛作為理想床墊的填充物已經成為常識。Hästens 海絲騰的創始者，Pehr Adolf Janson 的座右銘即「最優質的天然原料、精湛的工藝、頂級的品質」，用最嚴苛的工藝要求品質，讓訂單源源不斷，使得 Hästens 海絲騰成為現今世上辨別度最高的手工製作頂級床墊。擁有頂級製床手工藝的 Hästens 海絲騰，與曾為多位好萊塢國際明星設計住宅的知名加拿大室內設計師 Ferris Rafauli 聯手，為瑞典皇室打造頂級手工床具「Grand Vividus」，讓全世界驚艷於海絲騰的頂級床墊工藝。今年適逢品牌 170 周年紀念，再次請 Ferris Rafauli 特別打造紀念款「drēmər®」，靈感來自人類思維的力量和無限的表現可能性，drēmər® 與其他高貴前輩一樣，也是使用最好的天然材料棉、羊毛、亞麻和馬毛組合，創造一個自然通風系統，再經過 360 個小時精心手工製作而成。值得一提的是，drēmərs 床架有一塊黃銅刻印名牌，刻上了「Hästens」和「Ferris Rafauli」字樣及雙方 Logo，致敬這六代工匠大師夢想家，持續奠定 Hästens 海絲騰成為最理想的奢侈品品牌。Hästens 海斯騰台灣代理商大輔國際創辦人陳炯瑞指出「drēmər®」紀念款凝聚這瑞典老牌百年的夢想與使命，更將這些積累至臻的工匠手藝表現的淋漓盡致，匠師們一針一線的縫製，堅守手工藝的品質，締造經典才能交付到客人家中。

海絲騰的床組從入門款的 40 萬起到上千萬的頂級床組，在尺寸、面料、材質選用、搭配層次和繁複手工等程度各有巧妙，卻都能帶給顧客完美的舒眠體驗，在海絲騰的世界裡，睡眠是生活，也是藝術。海斯騰它依舊在歲月中堅守著尊貴與品格，為世人打造最好床具作為最原始的信仰初心。