FUNCTIONS AND LUXURY｜機能與奢華共舞

比沙列空間設計總監張靜峰深信，唯有以人為本，真正貼近使用者需要，才能打造出兼具舒適與優雅，真正奢華的空間，而其對空間風格的高度掌握，正體現其國內豪宅御用設計師的精準眼光。現在就來用 Muse Design Awards 金獎、iF 設計獎、Paris Design Awards 入圍獎之作來呈現比沙列空間設計美學。

Words：Ken Huang Image：Bezalel

開闊寬敞的視覺感受，特意挑高的格局，由國內豪宅御用設計師，「比沙列空間設計」總監張靜峰所操刀的國美詠山，在簡明大器的規劃下，開創了奢華卻內斂，隱約帶有氣勢的精彩設計。這更是 Muse Design Awards 金獎、iF 設計獎、Paris Design Awards 入圍獎之作。

細細品味其設計手法，在建築及室內設計圈頗負盛名的張靜峰，擅長打造機能與美感兼具的獨特空間。自由穿梭在各種設計風格間，無論是新古典、簡約自然，還是各式高貴優雅的接待會所，都充分展現出其對當代室內設計的敏銳度，宛如工藝品般雕琢，每每讓人驚嘆。

提及他的設計理念，他認為「人與空間」的互動最為重要，必須要充分理解業主需求，完整爬梳其背景資料，才能真正的打中其內心，完成真正感動人心，滿足所有家人夢想及需要的美好設計。從國美詠山的規劃可見一班，流暢的動線，讓光線與風能自由導入，奢華的質地，展現出主人家對品味的追求，以及自身帶有的高貴氣質，溫暖的起居室，卻又能看出對家庭生活的重視，可以說從裡到外，都徹底的完善了居住者的需要。

高雅與舒適並存的愜意

對室內空間來說，光線所到之處，即是生活所到之處，因此良好的採光，很大幅度會影響居住者的情緒與健康狀態。而國美詠山在客廳所用的明亮採光，整片的落地窗充分導入自然光，也把風給帶進來，流暢的空間動線，自然也是空氣流通的證明，在此格局下，乘坐於沙發上的人們，宛如在室外乘涼般，那樣舒適、愜意。

而時下所流行的開放式廚房，與吧檯結合，更是延伸了客廳空間，讓家不只是個停留休息的場所，更是能接待訪客，並與親人好友打發週末時光的好去處。人與人之間的交流，在開放的空間狀態下敞開，親切的目光所到之處，都是親愛的家人朋友，既彰顯了主人家的大器，又能聯絡彼此情感。

細膩而大膽的裝飾手筆，亦可在細節處發現。比如走入玄關長廊，成片以異材質拼貼的的壁櫃無盡延伸，混用了鍍鈦金屬、大理石材，反而展現出高貴質感，如步入私人的豪華秘密會所，相當有氣勢。而鏡面反射的下，更是有無盡延伸的視覺效果，如此恢宏氣度，從進門開始，就展現主人家的非凡品味。

適切的軟裝安排，比如精準的傢俱擺放，則同時強化了格局的先天優勢，與設計的適切性。比如，作為客廳主體的沙發，展現出舒適與自在，在背後牆面又刻意留下通道，視覺上更放大，與牆面櫃體互相呼應，讓整體空間更加寬廣。吧臺中島與餐桌連結，長達五米的檯面，各自展現了休憩與認真待客的兩種氣氛，而埋藏其中的燈光桌腳，則是讓質感提升，搭配上樹枝狀的吊燈，多了點層次，讓待客的夜晚更為迷人，可以說是高度提升質感，讓生活多了份韻味。

以人為本，才真正貼近完美

張靜峰設計總監非常善用各色材質、色調，彼此烘托呼應，在細節處展現豐富的層次感。空間規劃上，則是重視移動的流暢性，以及自然光與風的流動，符合使用者需要，亦考量到居住的舒適感受。從其豪宅設計的風格來看，視覺的開闊性，精準的空間分割比例，都是一大強項，無論是廚房、餐廳和客廳的安排規劃，僅用軟裝、建材，就做出氛圍及功能性完全不同，卻又能完美融合的集體空間，極佳的協調性，是能展現高質感的原因。

或許，每個人對豪宅都有不同想像，對空間的需要各異其趣，但張靜峰總深信，唯有透過徹底的訪談，深入瞭解業主需要，才能真正打造出符合其需求的完美空間。「了解屋主習慣，才能設計出最合適的空間配置。」他如此深信，畢竟完美是種相對概念。「假設是大家族，成員眾多，那餐廳的比例可能需要大一點，這些都可透過和屋主聊聊生活，才能判斷得出來。」唯有透過如此分析，才能真正的貼近需要，完美本就是相對值，這是他的設計理念。