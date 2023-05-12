KEUCO X Studio F.A. Porsche 雙強聯手，享受舒適生活再無障礙

德國頂級衛浴配件品牌 KEUCO，與著名設計團隊 Studio F.A.Porsche 合作，推出全新無障礙衛浴系列 AXESS，顛覆對浴室輔具厚重結構的刻版印象，以更優美的設計姿態照顧全齡使用者的便利與安全需求。

受到國際頂級飯店青睞，以當代簡約風格聞名全球的德國衛浴配件品牌 KEUCO，今年邁入 70 周年的創業里程碑；1953 年，由六名員工於德國 Hemer 成立的小公司，因為生產高品質工藝的衛浴五金，又於 1975 年與有著「現代達文西」之稱的工業設計大師 Luigi Colani，於德國開發了第一間擁有完整浴用五金、燈、鏡子、衛浴瓷器的浴室，因而促進了人類健康文明史的革命性推演。

隨後又以浴室傢俱的上市，以及無障礙浴室 PLAN Care 系列產品的設計推出，受到重視居家生活品質的歐洲市場青睞，並且逐步打入不同國度的衛浴文化中，成為品味空間最不可或缺的浴用配件品牌，包括：巴黎星辰艾美酒店、東京半島酒店、杜拜七星級高級別墅建案－棕櫚島，全部有志一同選擇了 KEUCO。

KEOCO X 保時捷工作室 最新設計力作

今年，KEUCO 又與享譽國際的著名設計團隊 Studio F. A. Porsche 雙強聯手，在細膩的設計觀察和強大清晰的結構思考中，研發出結合美學時尚和作動機能的 AXESS 全齡友善衛浴系列。

簡約卻有爆發力的設計，在 AXESS 淋浴握把中淋漓盡致的展現；傳統需要固定於牆面的三角狀結構，如今搖身一變在收納之際，便可下拉折疊平坦，優雅的像雕塑藝品令人讚賞，又能在瞬間釋出空間，也為長輩和身障朋友，創造出更自信的生活樣貌。