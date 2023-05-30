LAND ROVER RANGE ROVER SPORT｜領略天方夜譚境界

如果說，跑車與休旅車可以一次兼得，相信你會打從心裡發出質疑，因為這一切違逆了既定邏輯。就在同時，你將發自內心萌生嚮往，因為快速華麗移動不正是夢想中的理想境地？神話世界，阿拉丁擁有神奇魔毯。真實世界，Range Rover Sport 帶領我們闖進可能與不可能之境。

Words：Seven Lo Image：Land Rover

如果說 Range Rover 是傳奇經典豪華休旅，Range Rover Sport 就是運動休旅代表作。

顧名思義，Range Rover Sport 是衍生自 Range Rover 的運動車型，建構基礎源自 Range Rover 平台。不過，Land Rover 從第 3 代 Range Rover 才為熱愛性能的客層開啟這項跑車方案。這是因為早年 Range Rover 仍以機能實用為主要考量，到了 21 世紀，第三代 Range Rover 造車路線直指豪華，往後更升級至奢華程度。

豪華之餘，鍾情性能與駕馭樂趣的 Range Rover 車迷還有哪些選擇？答案就是問世於 2004 年的 Range Rover Sport。

值得一提的是，第一代 Range Rover Sport 採用 Discovery 3 平台，2013 年第二代車型則與 Range Rover（L405）、Discovery（L462）共享 D7u 平台。全新第三代 Range Rover Sport 與第五代 Range Rover（L460）立基於 MLA-Flex 模組化平台。

這段說明或許有些複雜，簡單來說，早年 Range Rover 是道地的大型休旅，不適於運動導向，隨著 Land Rover 科技與時俱進，開發出能夠同時滿足豪華與運動截然不同需求的車體，從發展百年的內燃機時期，無縫接軌電能時代。

簡約展現英倫運動風尚

拿掉不必要的線條，以大塊平面凝聚視覺張力。以簡馭繁是第五代 Range Rover 的設計思維，第三代 Range Rover Sport 同步比照。車頭採平整化設計，搭配橫向線條展現寬闊視覺意象；巧妙運用隱藏式門把手，B 柱與 C 柱與車窗玻璃維持在同一平面；略為傾斜的車頂線條，整體輪廓洋溢著濃郁跑格；所有鈑件與車窗乾淨俐落，不僅凝聚視覺，更能有效降低行駛風阻。

這次 Range Rover Sport 與 Range Rover 使用的是 MLA-Flex 平台打造，能同時容許內燃機、油電混合，還有純電等動力，稱得上是跨世代關鍵設計。車身長寬高分別為 4,946、2,209、1,820mm，仔細端詳，縱使車長逼近 5 米，Land Rover 設計師就是能扭轉框架呈現短捷運動風格，整體比例拿捏得恰如其分。

悄悄進入指揮世界中樞

如果不是高高在上，那就不是 Range Rover Sport 了。這是過往試駕第一、二代的記憶。事隔多年，感覺如昔，登入座椅，居高臨下的駕駛座視野立刻產生世界盡在手中的憧憬。車室陳設比前兩代更豪華，而且是經過簡化的豪華，就好比倫敦時尚旅店，少了雕梁畫棟，卻多了質地精純的優渥氛圍。

Range Rover Sport 的車室架構，儀錶、中央螢幕、操作介面、旋鈕⋯⋯一一分佈在駕駛者周圍，形成所謂的駕駛導向設計。相較於過往接觸的經驗，你會發現駕駛導向座艙總是「重左輕右」，Range Rover Sport 車室卻是如此均衡協調。車室中央的 13.1 吋中控台娛樂螢幕搭載新版 Pivi Pro 資訊娛樂系統，並且支援行動裝置無線連結功能；懸浮式中央鞍座集合排檔、空調、Terrain Response 2 進階全地形反應系統等控制元件。看似簡單的設計中隱藏著豐富功能，駕駛者可以專心開車，副駕駛可以瀏覽景色、徜徉網路世界。

唯有高度科技才能解決問題

如何掌控長 5 米大車？答案是科技。位於駕駛者前方的 13.7 吋儀錶板切換多種呈現。Range Rover Sport 擁有一套整合式底盤控制系統，可以隨時接收路面回饋訊息，主動調整懸吊設定。還有一套 iAWD 智慧四輪傳動系統，能主動調整四顆輪胎的扭力分配，煞車控制扭力轉換系統則能調節四輪煞車力道與比例，透過電子懸吊、四輪驅動、煞車形成完整周詳的電子底盤系統，這就是 Range Rover Sport 動靜自如的科技網絡。

別忘了征服地表是 Land Rover 的本能，如何保有足夠的越野功能？Range Rover Sport 原廠標配新版 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，內建多項地形與自動模式選擇。此外，還可以進一步選配全新進階 ATPC 全地形行進控制系統，這套系統將整合底盤控制系統，以每秒 500 次偵測頻率給予必要的車身動態輔助，如此一來，就能大幅減少駕駛負擔，從容征服任何地形。

要快要慢 盡在執掌之中

全新高效能動力以及 48V 輕油電系統，這是新世代 Range Rover Sport 的一大重點。首批引進台灣市場的 Range Rover Sport 共有 P400 Dynamic SE 與 D300 Dynamic SE，汽油柴油兼具。

今天試駕的是 D300 柴油版本，這具 3.0 升直六缸渦輪搭配 48V MHEV 輕油電系統，內燃機部分就能釋出 300 匹最大馬力、66.3kg.m 最大扭力。搭配的 BiSG 驅動皮帶式整合發電機再輔助 14.5kg.m 扭力。對了，這次使用的渦輪增壓器為 7kw 電子機械型式（eSuperCharger），能具體減少 2,000rpm 以下的動力遲滯，換言之，任何轉速都能湧現豐沛動能。

雖然高大，Range Rover Sport 卻能駕馭自如。六缸柴油加上 ZF 八速手自排，即使車重高達 2.3 噸，完成 0 到 100km/h 加速卻只要 6.6 秒。讓人愛不釋手的是線性綿密的加速質感，市區行駛可以慢如步行，面對崎嶇山路扭力源源不絕，一有機會重踩油門速度指針扶搖＝直上，加速能力驚人卻給人十足安心。

就像魔毯一樣，Range Rover Sport 穩重紮實，傲人的 23 吋跑車胎竟然吸震性十足，任憑驅策依然穩若泰山。過往的高性能車款用「硬」來解決操控問題，而今 Range Rover Sport 卻能以柔克剛，帶來高度舒適，同時融合上等操控。

駕馭 Range Rover Sport，任何路況都是如履平地，強大動力隨伺在側。君王層級的性能休旅，無與倫比的貴族氣場，放眼車壇，只有英國人才能詮釋得入木三分。