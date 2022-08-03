LG 首創「調和美學空間」激發創新靈感，打造如藝術品般的家電設備！

智慧家電領導品牌 LG 電子以 LG Objet Collection® 的多樣風格商品攜手瑪黑家居敦南門市首創的「調和美學空間」，打破傳統家電獨立於整體居家設計之外的觀念，為追求質感的品味生活家提供傢俱與家電完美融合的新提案。同時舉辦「設計名流跨界沙龍」，由台灣知名建築設計鬼才王中丞分享四大居家空間趨勢，並強調居家色彩的影響力；Mix and Match 達人 Darren 邱凱偉則分享其斜槓創作靈感始於玩美空間，無論是自然色或大膽跳色，只要完美調和，都能激發不一樣的創意思維。

後疫情時代，因為在家裡的時間變長，消費者愈發追求舒適生活與提升家居空間的品質，LG 看好此趨勢，首度於韓國以外地區，引進 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列的多元產品陣容，提供消費者在家電選購與居家設計上做全盤的搭配考量。本次與瑪黑家居合作，期望跳脫過往家電展售的形式，以居家情境展示帶給消費者更多不同的靈感啟發。未來也將持續推出深受台灣消費者喜愛的 LG 產品，結合引以為傲的 ThinQ 創新技術，打造實用性與美感兼具的智慧家電，讓家電的空間美學藝術和獨特的格調，融入消費者的生活之中。

知名建築設計鬼才王中丞，也觀察出台灣四大居家設計與家電採購趨勢；人們對於舒適度與貼合個人設計的訴求使得千篇一律的系統櫃或單調的色彩，已經無法滿足消費者躍躍欲試的大膽性格，所以越來越多人在討論裝潢的過程中，都希望打造專屬的居家空間，而異材質混搭正是受歡迎的設計命題之一，例如：個性強烈的金屬材質與淡雅大器的霧面石材和溫潤布料碰撞出的矛盾，後兩者可平衡金屬的冷冽，卻仍舊保留住性格。除了外觀上的突破，隨著人生進入不同階段，居家佈置也需要與時俱進，因此具備可擴充性、風格延續性、又能互相搭配的商品也是消費者的選擇關鍵，另外運用 AI 智慧科技串聯不同家電，在追求科技的同時，還能擁有質感美好的設計，讓居家生活更加便利。

身兼歌手、演員還有公仔設計師的 Darren 邱凱偉，Mix and Match 的精神正是他對作品或居家空間的追求以及人生態度的最佳詮釋。提到 LG Objet Collection® 調和美學傢電系列，他認為這系列作品提升了家電之於居家佈置中的角色，如同藝術品般，能夠運用多樣的色彩縫合空間上的斷層，讓家電不再只是機能性的設備，而是能與室內設計相互搭配的裝飾，實現時尚家居生活！

LG Objet Collection® 調和美學傢電系列以居家情境展演多元產品陣容，傢俱與家電完美調和，詮釋出家電也可以很有質感！也可以在此系列中自由搭配出屬於自己的生活色彩與家居佈置新靈感，延伸個人獨特品味。