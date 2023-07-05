傳奇車款Defender自2021年上市以來深受台灣市場肯定，為滿足性能買家的高度期待，全地形王者顛峰之作─Defender V8 Carpathian Edition 2023.5年式限量引進90與110兩款車型。搭載專屬外觀套件營造極具張力的性能氛圍，蘊藏驚人的525 PS與625 Nm剽悍動力，以細膩設計與頂尖用料堆疊現代奢華車室氛圍，全面搭載集團尖端科技，為台灣市場開創全地形越野車款豪華與性能兼備的嶄新格局。

強悍性能表現營造絕佳操控體驗，成就 4X4 全地形王者之姿

Defender採用V8動力的歷史可追溯至70年代的Stage I V8，接續於90年代在北美市場推出性能更加強悍的Defender Works V8，而今Defender V8 Carpathian Edition傳承經典並結合現代化設計語彙，以全新打造的D7x全鋁合金車體為基礎，搭載旗艦動力5.0L八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到525 PS與625 Nm，在8速手自排變速箱挹注之下，0-100 km/h加速僅需5.2秒，最高極速更可達240 km/h。特製化調校的底盤搭載電子氣壓懸吊系統與Adaptive Dynamics主動動態系統透過每秒高達500次駕駛動作分析，即時掌握車輛動態，優化車輛平衡動態反應，結合電子主動式後軸差速器，更將道路與越野性能表現同步提升至最高水準，不論面對艱難地形或高速行駛，都能展現強大的性能本色。

搭載最新Terrain Response 2®第二代全地形反應系統，可針對不同類型的路面進行最適當的輸出模式調整，結合可調式地形反應系統更可進一步在所選的模式之下進行更細微的設定，最佳化車輛穿越地形的強大能力。此外，系統內更新增動態控制系統，提供駕駛人針對油門反應、轉向、換檔時機、懸吊阻尼進行舒適與賽道兩種模式進行個人化的調整，實現不論馳騁於鋪裝道路或穿梭於荒野之中，皆能擁有精準且難以忘懷的完美駕馭體驗。

神秘深色專屬外觀，王者霸氣表露無遺

Defender V8 Carpathian Edition採用一系列專屬外觀套件打造個性強烈的運動氛圍，全車選用大面積深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，引擎蓋、尾門和車頂則採用亮澤黑對比色與車身相互呼應，營造神秘的不凡氣勢。配置22吋亮黑色鋁合金輪圈與黑色卡鉗相互搭配，透過極大化的視覺張力吸引路人目光焦點，車尾排氣管採用極具性能表率的雙側四出設定，車側並有V8專屬銘版，刻下對於Defender V8 Carpathian Edition身為道路王者的最佳註解。

頂級材質交織，打造絕對的尊榮品味空間

車室內運用頂級材質與嶄新設計語彙共同交織旗艦性能車型獨有的頂級奢華感受。全車座椅採檀木黑溫莎皮革包覆，全新設計的四幅式多功能方向盤同樣採用麂皮包覆並搭配鍍鉻換檔撥片，營造更好的操作手感，排檔桿以及中央飾蓋則採皮革包覆，結合貫穿中控儀錶的專屬緞光黑色裝飾與檀木黑車頂內篷，成就品味與舒適的完美結合。進入車室映入眼簾的發光金屬門檻上鑲嵌著V8專屬字樣，彰顯其不凡的身分定位。

多項舒適配備與尖端科技，打造更為便利的駕駛體驗

Defender V8 Carpathian Edition身為旗艦之作，雙前座具備14向電動調整與通風、記憶、加熱功能，後座同樣具備加熱功能，前、後座共三區恆溫空調，兼具空氣品質偵測功能與車室負離子系統含PM 2.5懸浮微粒過濾功能，為旅途中所有成員提供最舒適的乘坐品質。前座中央扶手具備製冷功能與手機無線充電，提供貼心的便利服務，全車採用深色車窗玻璃與車頂全景式電動玻璃天窗，結合環艙頂級氣氛燈與Meridian頂級數位化音響，完美營造與外界隔絕的舒適豪奢空間。

車輛資訊娛樂系統搭載最新11.4吋Pivi Pro多媒體觸控式顯示螢幕與12.3吋全數位化HD虛擬儀錶板，結合駕駛座前抬頭顯示器，提供直覺且清晰的操作介面，整合車輛控制功能，並具備無線Apple CarPlay®與 Android AutoTM智慧型手機連網功能，多方提供駕駛全面的行車資訊，在探索未知的旅程之中，帶來更為便利的操作體驗。

全地形王者巔峰之作

Defender V8 Carpathian Edition擁有525 PS與625 Nm強悍動力表現，深色專屬Carpathian外觀套件營造強烈濃厚運動化氣息，多項頂級材質交織與尖端科技結合，完美體現現代奢華設計美學與奢華尊榮的旗艦座駕，深受性能買家喜愛。2023.5年式 Defender V8 Carpathian Edition限量引進90與110兩款車型，建議售價新台幣667萬元起，享5年原廠保養方案。