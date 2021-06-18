全新豪華純電旗艦休旅 BMW iX 三大亮點一次看！超高速快充、首次搭載 5G 以及 Shy Tech 是什麼？

隨著電動車的世代來臨，各家廠牌積極轉型，紛紛推出多款電動車型。而豪華汽車霸主 BMW 也曾於年初透露未來十年的電動化戰略規劃，霸氣宣告將在 2030 年時達成電動車型至少佔全球總銷量 50％ 的目標。而日前推出的全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅，以細膩美學與人性化設計，改寫世人對於既有電動車的想像，現在看來無疑是為實現電動化戰略規劃的前奏。接下來就由 PRESTIGE 帶你來看 BMW iX 豪華純電旗艦休旅的純電魅力！

10分鐘即可快速補充100公里行駛里程

擁有高達630公里純電可行駛距離的 BMW iX xDrive 50 及 425 公里純電可行駛距離的 BMW iX xDrive 40，是日常移動的完美坐駕，也是市區和長途駕駛的理想選擇。除此之外超高速充電的特色讓 BMW iX xDrive 50 及 xDrive 40 於 BMW i 直流高速充電站皆僅需 10 分鐘的時間便能補充 100 公里的行駛電能，大幅降低充電所耗的時程，隨時都能來趟公路旅行。

首款配備 5G 連線能力的 BMW 車款

擁有革新數位科技功能的 BMW iX，不僅提供高速連線能力，也是首款標準配備 5G 連線能力的 BMW 車輛，讓車主在無論是觸控或語音操控全新 BMW iDrive 系統時更能無時差的沉浸於座艙體驗中。除了 iDrive 系統，5G 科技也同樣應用於 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助，例如透過主動防撞輔助與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助等12項智慧駕駛功能，在各種駕駛情況中提供給駕駛最高等級的安全防護，為駕駛帶來最佳的舒適度與安全性。

Shy Tech：無形的智慧科技

全新 BMW 豪華純電旗艦休旅從美學及設計出發，將科技與豪華完美融合，以行雲流水的現代設計雕塑出專屬於純電 SAV 的獨特風範，並引用創新設計思維 ─ Shy Tech 隱形科技，將無形的智慧科技更廣泛運用於全新 BMW iX，如內建攝影機與雷達等感應系統的封閉式雙腎型水箱護罩，刮傷後還可於常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自行修復。車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭與隱藏式車門把手設計皆展現智慧與科技的象徵。另外座艙部分則將此思維運用於 HUD 抬頭顯示器投影系統、車室揚聲器與中控台隱形科技控制面板，展現 BMW 持續突破的創新極限。

▼ 超奢華內裝細節一次看

