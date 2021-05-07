全新賓士S-Class 當代奢華語彙 The Language of Modern Luxury

要怎樣的配備才能稱得上頂級豪華房車？有時可能會是能讓事情變得越簡單越好。賓士新一代的S-Class訴諸高科技智能控制，讓駕駛在操控上更為直覺更為方便，以及用聲控與手勢甚至是使用眼球追蹤功能便能操控，為新世代豪華房車立下了全新的奢華標準。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY LEON HUNG

賓士汽車舉凡有字母A、B、C、E、 G與S-Class等各式車款，眾車款雖然都有各自獨到特色，但論及氣派豪華，而且只要一說到「黑頭車」與「老闆車」，相信就算對汽車再沒有任何知識與概念的人，心中第一個浮現的畫面絕對是賓士汽車的S-Class。S-Class作為賓士的旗艦車款，說更直接一點，S-Class甚至可說是賓士的代名詞，因此賓士各種最頂級奢華的車用配備與科技，一定都用在S-Class上。簡單來說，賓士S-Calss就是豪華車的代名詞，不只是消費者如此認知，就算是對眾家汽車品牌來說，賓士S-Class就是豪華汽車的標竿。

操控最靈活的 S-Class

賓士S-Class就是如此定義了豪華汽車是該長什麼樣子。而現在賓士推出了全新一代的S-Class，更讓所有人都好奇全新一代的S-Class又是如何定義奢華，又有著哪些當代車壇最領先的技術與設計思維，以及又有哪些最尖端的智慧駕駛輔助系統和安全科技配備。首先，新一代的S-Class擁有後輪轉向系統。一般來說，為了讓乘坐者感到舒適，S-Class從第一代開始設計之初就讓車身呈寬敞設計，不過也因此給人笨重印象，而事實上由於軸距較長之故在轉彎尤其是路邊停車與倒車入庫時，操控上總是有點不夠靈活，而現在新一代S-Class備有後輪轉向系統，後輪可以依據車速與轉向角度，來判定應與前輪同方向或反方向轉動，例如在倒車停車時，後輪最大轉向角度可達10度，迴轉直徑縮短達2公尺，讓市區停車更加便利，轉彎更加精準敏捷，降低對於周遭用路人的可能影響，尤其在高速行駛變換車道時，前後輪同向操縱也讓行車更加穩定安全。

最寵乘客的豪華房車

新一代S-Class備有最高規格的MBUX智慧科技，MBUX系統等於iPhone的Siri，你只需要說出「你好， 賓士」使可喚醒MBUX，接著說出指令，例如導航目的地、開啟音響、調整空調溫度等，幾乎所有S-Class車內功能都可以用聲控的方式操作。當然，S-Class畢竟貴為「老闆車」，對後乘客的體貼程度與駕駛座相比更是有過之而無不及，例如MBUX會主動判斷如果「你好，賓士」聲控來源是來自後座乘客的話，那相對應的回饋好比影音娛樂聲量或空調溫度大小都會作用在後座乘客的位置。

而且新一代S-Class特別針對後座開發最新MBUX後座多媒體系統，結合後座中央扶手的觸控面板及前座椅背搭載的兩組11.6吋觸控螢幕，讓後座乘客也能享有與前座相同的多媒體內容或設定導航目的地等功能。此外，後座還有獨立的安全氣囊，而且後座安全氣囊能夠因應不同條件，自原本的體積16公升，展開至最大70公升的狀態，給予乘客最周全的防護，並能支撐頭部與頸部，大幅降低傷害。同時，S-Class的PRE-SAFE主動側撞防護功能，在偵測到即將發生側面碰撞時，會開啟「護駕」功能，首先瞬間將椅背側墊氣囊充氣，把乘客從靠近車門邊的危險區域移開，更首度結合E-ACTIVE BODY CONTROL進階主動車身控制系統，能在1秒內提高車身最多8公分，以堅實的車體底板吸收撞擊力道，減緩施加在乘客身上的作用力，全面守護乘客。

此外，全新S-Class的座椅表面亦是賓士用心打造的重點之一。無論是直瀑縫線搭配星芒壓孔的Lugano真皮座椅；或是Nappa柔感真皮結合16,000針的微穿孔設計，不僅讓乘客感受親膚觸感，隨椅面漸變的菱格紋設計更是奢華時尚的最佳呈現。

如果你是熱愛聆聽音樂的發燒友，全新S-Class可選配Burmester高階4D環場音響系統，全車高達31具高傳真喇叭，當音樂開啟時，在前門上的三角型喇叭即會伸出旋轉音鈕，為4D環場音響系統主要標誌，而安裝於椅背的兩個聲波傳感器，將低音轉換成震動，創造出更多層次的音樂體驗。就隔絕車外噪音盡情享受車內音樂方面，S-Class本身就已經是無懈可擊，假如你額外選配全車防紅外線隔熱隔音玻璃，車外高溫與噪音全都以雙層膠合玻璃隔絕，相信每趟乘坐S-Class的旅程都像是彷彿親臨柏林愛樂音樂廳般的極致磅礡旅程。

豪華與充滿科技感的使用者介面與體驗

新一代賓士S-Class的線條更流線，外觀更為年輕化，包括頭燈與尾燈的線條更加摩登銳利，擺脫了過往S-Class給人的外型方正老氣印象，這代表新一代S-Class雖依舊維持頂級規格豪華氣派特質，但卻更往年輕族群張開雙臂，歡迎新一代的年輕族群擁有S-Class，但論及售價，當然還是鎖定高所得族群，但我們相信很有可能會是從「新經濟」包括網路與新媒體創造財富者會是首要主打族群。因此新一代S-Class不再給人有「老爸的車」的印象，它與上一代乃至於過往有著顯著差異，最豪華與最不一樣的便是擁有強大的智慧與數位科技─正好符合當今的網路與數位新經濟時代。

除了前面提到的MBUX數位聲控操作介面外，12.8吋OLED高解析度觸控螢幕優雅地懸浮於中控台，大幅減少實體按鍵比例。科技往往給人冷冰冰的感受，不過S-Class用具有動感魅力的環景氣氛燈來營造有人性溫度的車室氣氛。主動環景式內裝照明以250顆LED所組成的環景光條圍繞全車，每一顆LED以1.6厘米的間距緊密依靠，在多種氛圍模式下，呈現令人讚嘆的光彩，而且當不同座位的乘客開啟MBUX聲控功能時，該座位區的環景光條便會亮起，相當聰明，也顯示出這套系統細心之處。

當然對駕駛更貼心的是全新的抬頭顯示器首創擴增實境功能，抬頭顯示器會直接以擴增實境方式將導航方向路徑直接顯示在駕駛前方視線，比如前方出現Y字型岔路，抬頭顯示器就會在Y字型岔路上標示出箭頭告訴駕駛者正確導航路徑。如此的貼心小巧思，可以讓駕駛者不用一邊駕駛一邊頻頻轉換視線看導航地圖，更可以讓駕駛提早並更精準地判斷行車路線，開往正確的方向，同時確保行車安全。

這一切都是為了訴諸最為直覺化的智慧控制，也好比在倒車時，駕駛者只需依照平時習慣，將視線順勢轉移至後方，系統即會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾，讓車輛後方的路況一覽無遺。若駕駛者在夜間要開啟手套箱拿取物品，副駕駛座的室內燈就會主動開啟。更令人感到驚艷之處是，當要調整後視鏡時，無須再用手動方式左右切換選擇，駕駛者只需注視想要調整的後視鏡，就可直接進行調整。直覺即是最體貼的設計，MBUX智能控制會透過洞悉駕駛使用邏輯，無時無刻預先設想你的每一項需求。新一代S-Class用完美的直覺化設計與智慧科技，替頂級房車建立出新時代豪華語彙標竿。