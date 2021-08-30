全新BMW M｜豪華休旅聚首，攀上王者巔峰

身為豪華運動休旅（Sports Activity Vehicle）及豪華運動跑旅（Sports Activity Coupe）級距的開創者， BMW 歷年推出具有王者風範的 BMW X5 及兼具動感與美學的 BMW X6，穩穩制霸同級距車款；為了持續超越自我、成就不凡， BMW 更以全新的理念創造了品牌前所未有的頂級旗艦休旅 BMW X7，重新定義了 BMW 在 Luxury Class 頂級豪華車系的領先地位。

全新BMW X5 M50i Individual Edition 王者之姿霸氣逼人

全新 BMW X5 M50i Individual Edition 是動力和操控的象徵，身為 BMW M Town 的成員， BMW X5 M50i Individual Edition 搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎配置雙渦輪雙渦流增壓器，可榨出 530 匹最大馬力，在 1,800 轉速即能輸出 750 牛頓米的強勁扭力。優異的 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統靈活分配動力，搭載 M 款跑車化電子懸吊系統及 M 款運動化差速器，根據動態行車模式調整最適當的阻尼設定，提供兼顧舒適與性能的乘坐品質，更能透過電子控制多片式離合器同步左、右後輪的轉速，進而減少不必要的動能耗損並造就更精準的操控回饋。

▼全新 BMW-X5-M50i-Individual-Edition 外觀搭配 Urban-Green- 特殊車色

充滿運動風格的設計、低沉寬闊的車身和獨特的輪廓線條，第一眼就清楚揭示了 BMW X5 M50i 的性能野心，為了滿足 M 車主不甘平凡的獨具品味， BMW X5 M50i Individual Edition 共有四款 BMW 專屬特殊車色選擇，包括 Urban Green、Lime Rock Grey、Avus Blue 以及 Zanzibar II。 M Performance 車款專屬的鈰灰色（Cerium Grey），也大量使用在醒目的雙腎型水箱護罩、車外後視鏡蓋、矩形排氣尾管以及車尾 M50i 車型銘牌等，專屬的 22 吋 M 款 V 幅式輪圈上也可見以鈰灰色搭配組合的雙色設計。 BMW X5 M50i Individual Edition 配備的智慧 LED 頭燈除了可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外， Glare-free 光型變化功能可根據前方路況自動調整燈束光型，行進間搭配遠光燈輔助功能，使車主在黑暗中行駛更加安心。

BMW X5 M50i Individual Edition 全面搭載 M Sport 風格套件，彰顯純正運動休旅血統，外觀以黑色高光澤打造窗框與車頂架，同時搭配 M 款空力套件、 M 款跑車化電子懸吊系統以及 M 款運動化排氣系統等。進入座駕空間，印入眼前的M50i字樣迎賓門檻讓人立即感受專屬M車主的設計語彙。



全新BMW X6 M50i Individual Edition 斜背美型獨佔目光

以簡潔俐落的現代美學為主軸， Vernasca 真皮座椅與鋁質格紋飾板搭配黑色車內頂篷，為 BMW X5 M50i Individual Edition 量身打造神秘而雋永的座艙空間。豪華型四區恆溫空調使每位乘客皆可依照個人需求，獨立調整至最舒適的溫度及風量；冷熱恆溫功能置杯架將飲品隨時保持在最佳品嘗溫度；harman/kardon 高傳真音響系統（最大總輸出達 464 瓦）含 16 支揚聲器則帶給駕乘者無以倫比的聽覺饗宴，構築前所未有的華麗格局。

全新 BMW X6 M50i Individual Edition 以斜背設計深受 BMW 車迷喜愛，其完美融合休旅與跑車風格的前衛設計，不僅在豪華車壇上開創跨界運動跑旅的風潮，更成為此嶄新級距的最佳典範。 X6 M50i Individual Edition 車身長度較 BMW X5 M50i Individual Edition 長 13 mm，高度因斜背造型較 BMW X5 M50i 降低 49 mm，車身重量則是減少了 20 kg。同樣搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎，擁有 530hp /5500rpm 最大馬力與 750Nm/1800rpm 最大扭力的狂傲動能，在 Steptronic 運動化八速手自排變速箱敏捷的動力傳輸下， X6 M50i Individual Edition 自 0 至 100 km/h 加速僅需 4.3 秒即可完成。配備 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與 M 款運動化差速器，可視不同路況將循跡性最適化，靈活地將 100% 的引擎動能依路況分配至前後軸； M 款運動化差速器可讓後輪輸出的扭力左右分配，調整出最佳抓地力，讓車主盡情地享受無與倫比的絕佳操控性能。

▼全新BMW-X6-M50i-Individual-Edition兼具動感與美學，特殊車色Lime-Rock-Grey

為彰顯 BMW X6 M50i Individual Edition 不容比擬的優美設計，汎德公司同樣導入四款 BMW 專屬特殊車色： Urban Green、Lime Rock Grey、Avus Blue 以及 Zanzibar II 供車主選擇。外觀上同樣搭載 M Sport 風格套件，包括 M Performance 專屬鈰灰色外觀套件、黑色高光澤窗框、 M 款運動化排氣系統以及 M 款空力套件， X6 M50i 車尾獨有的 M 款擾流尾翼則兼具強化運動化跑格外型同時優化空氣力學的功能。

車室內除了延續BMW一直以來以駕駛者導向而設計的座艙空間外， BMW X6 M50i Individual Edition 配備的 M 款多功能真皮方向盤、 M 款縫線安全帶及黑色車內頂篷，營造出熱血而澎湃的 M Power 氛圍。有別於 X6 其他車型動力，為 X6 M50i 車主標準配備的冷熱恆溫功能置杯架與車況抬頭顯示器，提供更尊榮與舒適的駕乘體驗。

全新BMW X7 M50i 集結奢華與性能 造就旗艦先鋒

自 BMW 以創新的思維顛覆以往，推出全新 BMW X7 車款後，深受廣大車迷的愛戴，其結合自信、卓越與不凡氣度，完美詮釋了 BMW 對於頂級豪華的追求。為了將奢華與性能同時呈現給追求極致完美的車主，全新 BMW X7 M50i 車型油然而生，以氣韻不凡的外表，搭配強悍有力的 BMW M 款心臟，再次引領豪華性能車款級距。

▼全新BMW-X7-M50i同時將奢華與性能完美呈現，再次引領豪華性能車款級距

BMW X7 M50i 搭載 M Performance TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎與 BMW Steptronic 運動化八速手自排變速箱，結合 HPI 高精準燃油缸內直噴、 VALVETRONIC 汽門揚程可變系統、 Double-VANOS 雙可變汽門正時系統動力科技等 BMW 領先技術，最大馬力可達 530 匹，在引擎轉速 1,800 轉時即可出現 750 牛頓米的優異扭力表現，讓將近五米二車長、兩米車寬的 BMW X7 M50i 自 0-100km/h 加速僅需 4.7 秒時間，旗艦風采不言而喻。

身為 BMW Luxury Class 的頂級旗艦休旅車款， BMW X7 M50i 外型設計饒富現代感，以家族標誌性的雙腎型水箱護罩為核心，搭配侵略性十足的湛藍色智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能），讓 BMW X7 M50i 一出場就奪取眾人眼光。 BMW X7 M50i 搭載 M Sport 風格套件包括 M 款空力套件、 22 吋 M 款 V 幅式輪圈、 M 款煞車套件、黑色高光澤窗框與車頂架、 BMW Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷，為整體增添熱血競技的運動跑格。

全新 BMW X7 M50i 在寬闊的車室內提供了尊爵非凡的六座設計，駕駛區別出心裁的頂級水晶中控套件搭配鑽石切面的頂級水晶排檔桿及功能按鍵，塑造尊貴高雅的風采；鑲有黑色 M Logo 的雙前座 M 跑車座椅含記憶功能、 M 款多功能真皮方向盤與 M 款縫線安全帶；第二排座椅可電動前後調整達 14.5 公分，而第三排座椅更擁有第五區恆溫空調與獨立天窗，乘坐 BMW X7 M50i 任何位置都能擁有如頭等艙般迷人舒適的寬敞空間。

大面積的全景式電動玻璃天窗白天納進溫暖的陽光讓車室空間更顯開闊明亮，入夜後絢麗的迎賓光毯及客製化的環艙氣氛燈渲染愜意放鬆的氛圍，融合鑲嵌於Sky Lounge 全景天窗上的 15,000 顆 LED 光點，營造出如繁星點點的迷人星空。搭配 16 支揚聲器組成的頂級 harmon/kardon 高傳真音響系統與出色的隔音玻璃，讓駕駛與乘客即使行進間也能浸淫在如同國家劇院般的感官饗宴。