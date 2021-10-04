可以駛上道路的賽車，Lamborghini Huracán STO在台上市

源自賽道，專為犇於公路而生，承續Lamborghini賽道極致成就及駕馭情感的非凡超跑Lamborghini Huracán STO正式在台上市。

Huracán STO的誕生，以當代愈漸珍稀的V10自然進氣、純粹後驅超級跑車之姿，蘊含Lamborghini Huracán賽車的動態科技與性能基因，並傳承蟬聯三屆Daytona 24小時耐久賽與兩度勇奪Sebring 12小時耐久賽GTD級別桂冠的獨特成就，由內而外完美演繹極勁非凡的賽場神髓，化為公路傳奇姿態，續寫賽道榮耀。

承襲賽道經典：強悍動力性能、全方位車身輕量與卓越空氣動力學設計

Lamborghini Huracán STO，其中的STO意即Super Trofeo Omologata，如名所示，代表可合法行駛於一般道路環境的專業賽車。理念源自Lamborghini Squadra Corse賽車運動管理部門自主研發的統規賽車Huracán Super Trofeo EVO，以及Huracán GT3 EVO賽車，為賽道極端操駕而調校，並為行駛於公路而生。

源於熱血純粹的賽道，Huracán STO採以品牌經典的後輪驅動設定，搭載5.2升V型10缸自然進氣引擎，於8,000 rpm時可輸出最大馬力640hp，並於6,500 rpm時達到565 Nm扭力峰值；靜止加速至時速100公里僅需3秒，極速則可達310公里/小時。專為因應賽道極端駕駛環境調校的動力心臟，帶來更真實的油門反饋，激烈操駕時，當引擎轉速拉至最高，澎湃動人的排氣聲浪宛如親臨賽場般動懾人心。

傳承純正賽道DNA，更寬的輪距、賽道化的懸吊系統、重新調校的防傾桿，以及LMR 2.0主動式電磁懸吊系統，讓Huracán STO在體現賽道激情的同時，兼顧舒適的道路駕駛體驗。汲取Lamborghini成功的賽車運動經驗與成果，Huracán STO標配有專為賽道環境所調校的後輪轉向系統，更直接、靈敏的轉向比例使車主充分感受道路與車輛的完美連結，在每一個彎道皆能獲得迅敏的回饋，更敏捷穩定地駛過彎道，在出彎時獲得最大抓地力，達到最佳的彎道表現，完美詮釋制宰賽場的關鍵實為彎道表現實力而非直線加速力。

全方位的車身輕量得益於Huracán STO外觀鈑件超過75%使用碳纖維材質打造，將繁複的結構以一體式製法呈現，整體設計風格更具一致性，並可藉由減少鈑件固定點來降低車重。應用航太工業的碳纖維「三明治」構造技術的後葉子板設計，使車輛在保持相同結構剛性的同時，減少25%的碳纖維材料使用。為成就極致輕量化，此車款採用的更輕量的前擋玻璃材質，選配強度重量比更高的鎂合金輪圈，能使Huracán STO整體相較於Huracán Performante減輕車重多達43公斤，達到1,339公斤的極輕車身淨重。鎂合金輪圈並可視車主需求選配一般道路使用或賽道屬性的Bridgestone Potenza 專屬特製胎。

三種全新 ANIMA 動態模式選擇

做為以提供極致駕馭快感的頂級公路賽車，Huracán STO以STO、Trofeo和Pioggia三種全新駕駛模式展現熱血純粹的賽車精神，並延續首見於Huracán EVO車款的LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，可預測並依據駕駛行為和需求，即時調控車輛各項動態表現；駕駛者僅需透過方向盤下方的ANIMA動態模式選擇器即時切換，即可輕鬆調整三種不同模式：STO模式適用於一般公路駕駛並提供彎道駕控的無限樂趣；啟動專供熱血車手挑戰賽道乾地駕馭極限的Trofeo模式，LDVI中央控制系統可確保在乾燥路面的激烈操駕中，車輛的扭力分配及循跡控制皆發揮最佳效能，搭以全新BTM（Brake Temperature Monitoring）煞車溫度監測系統，隨時隨地掌握煞車系統工作溫度狀態及耗損管理，讓駕駛者無論是在直線加速亦或是挑戰單圈計時成績，皆能達到出類拔萃的傑出表現。Pioggia模式，如同其義大利文含意，專為雨天探索濕地駕駛樂趣而設，針對扭力分配、ABS系統、懸吊和循跡控制等特別調校，配載的後輪轉向輔助及LDVI系統提供精準預測與設定調節，確保在不同抓地力條件的路面仍有出色的操駕表現。

純粹賽道屬性與義式風尚的完美結合

Huracán STO內裝設計與靈動輕巧的車身更顯相得益彰。猶如賽車駕駛座艙，車內配備防滾架與四點式安全帶與可收納賽車安全帽的前置物空間；碳纖維材質可見於車內多處，包含：碳纖維賽車座椅、取代傳統腳踏墊的碳纖維腳踏墊以及帶有車門開關的全碳纖維車門內飾板等。採用鈦合金材質打造而成，Lamborghini與技術合作伙伴Akrapovič共同研發的防滾架，相較傳統不銹鋼材質重量減輕達40%，釋放Lamborghini Huracán STO自賽道而生的純粹DNA。

先端科技讓車主在感受職業車手般駕駛激情的同時，亦滿足舒適的日常駕駛。8.4英寸HMI觸控式螢幕，多點觸控功能使駕駛只需輕觸螢幕，便可透過此高度整合的界面即時掌控駕駛模式、LDVI車身動態整合系統、胎壓、煞車溫度等車輛動態。同樣可由觸控式螢幕控制的遙測系統，可針對遙測資料進行即時記錄，並可透過車主專屬的Lamborghini UNICA手機應用程式進行數據分析。

令人激賞的外觀色彩以及內裝搭配向來是Lamborghini車款著名的特色。正式在台亮相的Huracán STO以大膽鮮明的Verde Citrea檸檬綠與Arancio Dac橘紅個性化配色塗裝展現極致動感的賽車本色。如同所有品牌車輛，車主可透過全方位的Ad Personam頂級客製化服務，精雕細琢車輛的每吋細節，形塑惟我獨有的Huracán STO。